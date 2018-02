Nagrody miesiąca 2/2018: jaź 3,50 kg (65 cm) oraz okoń 1,52 kg (47 cm)

Nagroda miesiąca: jaź 3,50 kg (65 cm)



Józef Brochun:

Od kwietnia do października systematycznie jeżdżę nad Odrę koło miejscowości Łomy. Celem moich wypraw są leszcze. Łowię również inne gatunki, ale tylko sportowo. Na przykład wszystkie bolenie i szczupaki wypuszczam. Wypuszczam również małe leszcze, ale sztuki powyżej 1,5 kg zabieram. 12 września przyjechałem nad wodę z kolegą. Miejsce między główkami nęcę makaronem „kolanka”. Gotuję je z dodatkiem kurkumy i wanilii. Uważam, że nie ma lepszej przynęty na leszcze. Łowię wędziskiem 420 cm na tak zwaną przystawkę. Spławik 8 g jest przegruntowany (mocuję ciężarek 15 g). Przy głębokości 2 m grunt ustawiam na 2,5 m. Na kołowrotku mam nawiniętą żyłkę 0,18 mm, a na przypon stosuję „szesnastkę” z hakiem nr 6.

Makaron podaję co jakiś czas z procy na pogranicze płynącej wody, dokładnie w miejsce, w które zarzucam zestaw. Do wieczora złowiłem dwa pokaźne leszcze. Przed godziną 21 nastąpiło bardzo energiczne branie. Ryba prawie ściągnęła mi wędkę z podpórki. Po zacięciu nastąpił trwający około 15 minut hol. Od razu czułem, że to nie leszcz. Ryba była bardzo silna i kilka razy wyciągała żyłkę z kołowrotka. Gdy w końcu wylądowała w podbieraku, okazało się, że to piękny jaź. Do tej pory nie zgłaszałem ryb do „WW”, ale taki okaz nie trafia się na co dzień.











Komisja Rekordowych Połowów „WW” przyznała Józefowi Brochunowi nagrody ufundowane przez firmę ABRAMIS – MIKADO: kołowrotek Extend 7007 i żyłka Sensei Feeder 026 150 m.





















Gratulujemy!



Nagroda miesiąca: okoń 1,52 kg (47 cm)



Adam Dyks:

Mój brat 1 listopada pływał łodzią po Jeziorze Trzebońskim Dużym i udało mu się namierzyć stado pięknych okoni. W ciągu paru godzin złowił kilka ryb powyżej 40 cm. Nie mogłem się doczekać wspólnego wędkowania. Na wodę wypłynęliśmy o 6 rano 3 listopada 2017 r. Uzbroiłem wędkę 228 cm (3–18 g). Na kołowrotku miałem plecionkę 0,08 mm. Jako przynęty użyłem gumy 8 cm w kolorze firetiger. Okonie znaleźliśmy w tym samym miejscu na spadzie z 10 na 12 m. Pierwsze ryby miały od 25 do 30 cm. Gumę prowadziłem skokami w mało agresywnym opadzie. Nie podbijałem jej szczytówką, tylko za pomocą kołowrotka. Około godziny 7 rano miałem kolejne puknięcie. Po zacięciu ryba przykleiła się do dna, a po chwili poczułem typowe dla okonia szarpnięcia. Starałem się holować spokojnie. Nie wiedziałem, czy hak siedzi mocno w pysku, czy ryba zahaczona jest za skórkę. Czułem, że okonisko jest spore, a te największe osobniki potrafią rozerwać sobie pysk pod własnym ciężarem. Po chwili wielki pasiak się zmęczył i delikatnie podprowadziłem go do podbieraka. Radość była ogromna. Okoń 47 cm z polskiej wody to jest coś!











Komisja Rekordowych Połowów „WW” przyznała Adamowi Dyksowi nagrody ufundowane przez firmę ABRAMIS – MIKADO: kołowrotek

Kamisori 3008 i plecionka Nihonto Octa Braid 012 Fluo 150 m.

















Gratulujemy!