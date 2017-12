Aktualności 2017-12-08 Nagrody miesiąca 1/2018: brzana 5,28 kg (78 cm) oraz troć 8,60 kg (88 cm) Nagroda miesiąca: brzana 5,28 kg (78 cm)



Piotr Urbański:

27 września 2017 r. wybrałem się na grzyby. Musiałem uspokoić nerwy. Dzień wcześniej byłem nad Odrą i po długim, męczącym holu ogromna brzana złamała mi haczyk. Miałem ją już prawie w podbieraku. To mogła być brzana na rekord Polski!

Długo na grzybach nie wytrzymałem. Pojechałem do sklepu wędkarskiego, kupiłem kute haki nr 8 i o 14.00 byłem z powrotem nad odrzańską główką. W tym miejscu dno opada do 4 m, a szybki nurt kończy się wsteczniakiem. Wrzuciłem w to miejsce kilka kul z dodatkiem kukurydzy i dużej ilości białych robaków. Jak na jesień, było ciepło, ale momentami mocno wiało. Po kilkudziesięciu minutach podeszły leszcze. Złowiłem cztery sztuki. Co jakiś czas za pomocą procy posyłałem na koniec warkocza kukurydzę, a wsteczny nurt rozprowadzał ją po łowisku. Jest kolejne branie! Szczytówka pickera zadrgała i mocno się ugięła. Po zacięciu poczułem, że to jest to! Ryba natychmiast popłynęła z nurtem. Dokręciłem hamulec. Dzisiaj byłem spokojny o haczyk, a żyłka 0,25 mm była świeża i mocna. Brzana próbowała walczyć w nurcie kilka minut, po czym zatoczyła koło w spokojnej wodzie i podpłynęła pod główkę, na której siedziałem. Żyłka cięła wodę wzdłuż umocnienia, a ryba pędziła w stronę przelanego szczytu. Chwyciłem za podbierak i ruszyłem za nią. Nie mogłem pozwolić, aby żyłka przetarła się o kamienie. Widziałem umocnienie podczas niskiej wody i wiedziałem, że jest równe i bezpieczne. Bez zastanowienia wszedłem do wody. Teraz byłem spokojny o żyłkę. Pozwoliłem rybie jeszcze trochę poszaleć

i w końcu już zmęczoną wprowadziłem do podbieraka. Mój rekord życiowy został pobity. Ryba miała 78 cm i ważyła 5,28 kg! Oczywiście nadal pływa w Odrze i być może sprawi jeszcze radość któremuś z Was.







Komisja Rekordowych Połowów „WW” przyznała Piotrowi Urbańskiemu nagrody ufundowane przez firmę ABRAMIS – MIKADO: kołowrotek Matrix 6006 i żyłka LX Classic Clear 0.26.





Gratulujemy!







Nagroda miesiąca: troć 8,60 kg (88 cm)



Adam Lewandowski:

1 sierpnia wybrałem się wraz z kolegą Waldkiem nad Redę w rejon Wejherowo – Płochowo. Było ciepło, parno i bezwietrznie. Mieliśmy informacje, że trocie są w Redzie, ale trudno je skusić do brania. Po przejściu wysokiej wody rzeka mocno się zmieniła. Sporo śmieci zalegało w spowolnieniach nurtu, a powalone drzewa i gałęzie utrudniały wędkowanie. Około 16.30 doszedłem do miejsca, w którym przy niskim stanie wody nie ma czego szukać, ale teraz pod drugim brzegiem utworzyła się ciekawa żwirowa rynienka z powalonym drzewem. W szóstym rzucie blacha wahadłowa spadła blisko zatopionego konaru. Przez chwilę miałem wrażenie zaczepu. Na wszelki wypadek mocno zaciąłem. Pół metra pod wodą dostrzegłem niewyraźny błysk jasnego cielska ryby. Powstały na wodzie wir nie pozostawiał złudzeń, że mam na wędce olbrzyma. Ryba zeszła w okolice dna i spokojnie płynęła w dół rzeki. Docisnąłem hamulec i próbowałem ją zawrócić. Po około 20 minutach wreszcie ją zobaczyłem. W mętnawej wodzie szeroki letni srebrniak troci wyglądał niesamowicie. Po kilku nieudanych próbach doholowałem troć na przybrzeżną płyciznę, jedną ręką i nogą zablokowałem jej drogę ucieczki, odrzuciłem wędkę i ją chwyciłem. Mam już na koncie 100-centymetrowego rzecznego łososia i kilka potężnych troci, w tym okaz 87 cm (6,5 kg), ale ta wydawała się największa. Miarka pokazała 88 cm długości, a waga 8,60 kg! Ryba miała w obwodzie 55 cm! Życzę każdemu wędkarzowi holowania takiej lokomotywy – wrażenia nie z tej ziemi.







Komisja Rekordowych Połowów „WW” przyznała Adamowi Lewandowskiemu nagrody ufundowane przez firmę ABRAMIS – MIKADO: kołowrotek Sicario 4007 FD i plecionka Nihonto Octa Braid w kolorze czarnym 0.26.





Gratulujemy!



