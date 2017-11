Aktualności 2017-11-07 Nagrody miesiąca 12/2017: szczupak 7,60 kg (102cm) oraz karp 23.00 kg (94 cm) Nagroda miesiąca: szczupak 7,60 kg (102 cm)



Marcin Cegiełka: 23 maja wybrałem się na zasiadkę karpiową nad jezioro Nietoperek. Po przygotowaniu zestawów karpiowych i zanęty wyciągnąłem z pokrowca spinning. Przed zarzuceniem kulek proteinowych postanowiłem trochę pospinningować bowiem w łowisku są piękne okonie. W ruch poszła delikatna okoniówka z żyłką 0,16 mm. Jako przynęty użyłem białego twistera 8 cm. Odpłynąłem od brzegu na długość rzutu i posłałem przynętę na płytką wodę porośniętą kapelonami. Po kolejnym rzucie guma spadła pod samym brzegiem i poczułem bardzo mocne uderzenie. Ryba wystrzeliła z płycizny i odpłynęła na głęboką wodę. Zatrzymała się dopiero kilkanaście metrów od łódki, w miejscu głębokim na mniej więcej cztery metry. Jakiekolwiek próby ruszenia jej z miejsca nie przynosiły żadnych efektów. Co gorsza, zostawiłem podbierak na pomoście. Popłynąłem, aby go zabrać, starając się nie dawać rybie luzu, a potem wróciłem na łowisko. Drapieżnik wyczuł chyba moje intencje, bo odpłynął dalej i znowu przymurował. Ta zabawa trwała prawie pół godziny. W końcu bardzo powoli i delikatnie podciągnąłem go do powierzchni. Moim oczom ukazał się piękny szczupak. Byłem bardzo zdziwiony, bo w tym łowisku szczupaków podobno miało nie być. Prób podebrania było z pięć, aż w końcu szczupak wylądował w obszernym karpiowym podbieraku. Po wykonaniu kilku zdjęć wypuściłem „rybiego doktora” do wody. Gdy ochłonąłem, zabrałem się do łowienia karpi. Tego dnia złowiłem jeszcze amura ważącego prawie 9 kg.







Komisja Rekordowych Połowów „WW” przyznała Marcinowi Cegiełce nagrody ufundowane przez firmę ABRAMIS – MIKADO: wędkę Black Stone Tri-Carp 3603 3.50 LBS, kołowrotek Splendid 970.



Gratulujemy!







Nagroda miesiąca: karp 23 kg (94 cm)



Andrzej Huńka: Od pierwszego dnia wakacji przyjeżdżaliśmy wraz z kolegą nad zalew Chańcza. Najpierw na weekendy, a od początku sierpnia postanowiliśmy zrobić sobie dłuższą zasiadkę z naszymi rodzinami. Do wieczora łowiliśmy białoryb, później wywoziliśmy żywce na sandacza. Aby nie prowokować do brań drapieżnych maluchów, na przynęty wybieraliśmy 18-centymetrowe okonie. Kiedyś mój kolega złowił tutaj sandacza 11 kg na 27-centymetrową płoć! Niestety, mnie nie szło najlepiej. Kolega miał już na koncie około 20 sandaczy między 2,5 a 5 kg, a ja nic. 20 sierpnia od rana lało, więc wędki zostały dłużej na pomoście. Około godziny 11 do namiotu zawołała mnie żona. Wydawało mi się, że byłem tam tylko chwilę, ale jak wróciłem, okazało się, że z kołowrotka zniknęło 300 metrów żyłki 0,30 mm! Na szczęście wędka była zabezpieczona przed ściągnięciem, a rozciągliwość żyłki nie pozwoliła rybie się zerwać. Po odzyskaniu około 50 metrów żyłki natrafiłem na opór nie do pokonania. Ryba nie chciała ustąpić ani o metr. Stałem tak chwilę, gdy przyszedł kolega i zaproponował, żebyśmy wypłynęli łodzią. Kiedy zbliżyliśmy się do ryby, ta ruszyła, zaczęła ciągnąć łódź. Kolega pomagał jej wiosłami. Po kilkunastu minutach delikatnie podciągnąłem ją do góry. Byliśmy przekonani, że to sum, a okazało się, że to wielki karp! Dopiero za czwartym razem udało się go podebrać. Bardzo szybko popłynęliśmy do brzegu i błyskawicznie wykonaliśmy pomiary i sesję zdjęciową. Karp był już bardzo zmęczony, a nam zależało, by odpłynął cały i zdrowy.







Komisja Rekordowych Połowów „WW” przyznała Andrzejowi Huńce nagrody ufundowane przez firmę ABRAMIS – MIKADO: wędkę Black Stone Tri-Carp 3603 3.50 LBS, kołowrotek Splendid 970.



Gratulujemy!









