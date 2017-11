Aktualności 2017-10-13 Nagroda miesiąca 11/2017: karp 23,30 kg (104 cm) Nagroda miesiąca: karp 23,30 kg (104 cm)



Mirosław Połczyński: Nad jezioro Dobro Klasztorne przyjechałem z kolegą Darkiem 11 lipca br. Celem naszej zasiadki były karpie. Trzy lata temu wyholowałem stąd karpia o masie 21 kg, którego zgłosiłem do „WW”. Teraz już nie mam tyle czasu, co kiedyś i nie jeżdżę na karpie zbyt często. Jak już mam wolne i wyrwę się nad jezioro, to mogę być przynajmniej pewny, że uda mi się złowić jakąś ładną rybę. Tego dnia do wody powędrowała kukurydza z pelletem i kulkami proteinowymi. Zanętę podaliśmy około 70 m od brzegu na głębokość 4,5 m i czekaliśmy na pierwsze brania. Niestety, przez dwa dni nasze sygnalizatory nawet nie drgnęły. Czwartek 13 lipca przywitał nas zachodnim wiatrem i zachmurzonym niebem. Około 7 rano usłyszałem pisk sygnalizatora. Karp bardzo szybko uciekał na środek jeziora, a po zacięciu zaczął krążyć w toni. Nie mogłem sobie pozwolić na siłowe holowanie. Ryba walczyła na wędzisku 360 cm do 2,75 lb, na kołowrotku wielkości 5500 miałem nawiniętą żyłkę 0,35 kg, a na zestawie z bezpiecznym klipsem był hak nr 4 z kulką proteinową 14 mm. Karp nie pokazywał się przy powierzchni przez kolejne 20 minut. W końcu opuściły go siły. Gdy tylko wyłożył się na powierzchni, podciągnąłem go pod brzeg. Darek już czekał z podbierakiem. Miarka pokazała 104 cm, a waga ponad 23 kg! To była piękna ryba, a właściwie jest, bo nadal pływa w jeziorze. Tego dnia udało mi się jeszcze złowić niewielkiego karpia, ale Darek wyholował trzy ładne ryby. Największa ważyła ponad 16 kg i również została zgłoszona do „Rekordów na plan”.







Komisja Rekordowych Połowów „WW” przyznała Mirosławowi Połczyńskiemu nagrody ufundowane przez firmę ABRAMIS – MIKADO: wędkę Apsara Classic Match 420 c.w. 5–25 g i kołowrotek

Ace Match 3006 FD.











Gratulujemy!































