Aktualności 2017-09-07 Nagroda miesiąca 10/2017: sum 59,00 kg (210 cm)

Nagroda miesiąca: sum 59,00 kg (210 cm)



Robert Prorok: Odra w okolicach Brzegu w tym sezonie jest dla mnie szczodra. Na moim ulubionym 10-kilometrowym odcinku złowiłem sumy długości: 160; 170 i 180 cm. Brat wyholował rybę 185 cm, a mój syn już niedługo pochwali się w „Rekordach na plan” złowionym kilka dni temu okazem 203 cm. Pływają tu ryby jeszcze większe. W zeszłym roku widziałem wędkarza, który wyholował suma długości 232 cm. Pewnie bym się cieszył jego szczęściem, gdyby nie to, że odrąbał rybie głowę siekierą.

W czwartek 6 lipca wybrałem się kolejny raz nad Odrę, tym razem z żoną i synem. Jako przynęty użyłem karasi. Wypuściłem je na kilkumetrowych zrywkach w warkocz ze szczytu główki. Przez pierwsze dwa dni nic się nie działo. Przed godziną 10 rano wsiadłem na łódkę, aby sprawdzić, w jakiej kondycji jest żywiec. Miałem wrażenie, że wcześniej jakaś ryba próbowała go pożreć, ale zrezygnowała. Gdy odpłynąłem kilka metrów od brzegu, drugie wędzisko mocno się przygięło, sygnalizując branie. Krzyknąłem do syna: tnij! Po zacięciu ryba wyciągnęła w błyskawicznym tempie około 100 metrów plecionki. Nie wątpię w umiejętności syna, ale sum kierował się w stronę zalanej główki. Przejąłem wędkę i starałem się zatrzymać rybę. Nie udało się tego zrobić od razu, ale przynajmniej ryba przeszła nad kamieniskiem i dalszą walkę mogłem już kontynuować na wolnej od zaczepów wodzie. Cały hol trwał około 25 minut i był bardzo siłowy. Pozwoliła mi na to wędka do 350 g i mocny kołowrotek. Do plecionki o wytrzymałości 60 kg przywiązałem przypon o średnicy 1 mm i mocy do 100 kg z hakiem 6.0. Gdy ryba była już pod brzegiem, bez większych problemów w specjalnej rękawicy chwyciłem ją za dolną szczękę. Po pomiarach i wykonaniu kilku zdjęć zwróciłem sumowi wolność.







Komisja Rekordowych Połowów „WW” przyznała Robertowi Prorokowi nagrody ufundowane przez firmę ABRAMIS – MIKADO: wędkę Cat Fish 270, kołowrotek Ace Hunter.









