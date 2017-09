Aktualności 2017-08-10 Nagrody miesiąca 9/2017: karaś 3.03 kg (52cm) i sandacz 9.00 kg (99 cm) Nagroda miesiąca: karaś 3,03 kg (52 cm) Mirosława Szablewska: Każdy wolny weekend spędzam na rybach. Łowię rekreacyjnie z synem lub kolegami, chyba że akurat jadę na zawody wędkarskie. W niedzielę 4 czerwca wybrałam się z kolegą nad jezioro Plebanka. Mieliśmy łowić z łodzi, dlatego zabrałam ze sobą 5-metrową bolonkę i bat. Na kołowrotku przy bolonce miałam żyłkę 0,15 mm, spławik 1,5 g obciążony śrucinami i przypon 0,08 mm z haczykiem nr 16. Nad wodę przyjechaliśmy około 4.00 rano. Łódź zakotwiczyliśmy 5 metrów od brzegu. Pod nami były prawie 3 metry wody, a dno porastała moczarka. Jako zanęty użyłam bazy sklepowej lin – karaś, z dodatkiem bułki tartej i ziemi z kretowiska. W łowisko od razu weszły płocie i krąpie. Kilka minut po godzinie 9.00 spławik uniósł się i odjechał w bok. Zacięłam delikatnie, spodziewając się kolejnej płoci. Bolonka wygięła się pod ciężarem ryby, która za nic nie chciała oderwać się od dna. Po chwili zaczęła krążyć w toni. Nie była to specjalnie ekscytująca walka. Dzięki dobrej amortyzacji wędziska, ryba nie wyciągnęła nawet metra żyłki. Po kilku minutach zabawy pod powierzchnią wody pokazał się piękny karaś. Delikatnie podciągnęłam karasia w stronę łodzi i wprowadziłam do podbieraka. Mierzył 52 cm, a waga pokazała 3,03 kg!

Komisja Rekordowych Połowów „WW” przyznała Mirosławie Szablewskiej nagrody ufundowane przez firmę ABRAMIS – MIKADO: wędkę Apsara Pole 700, kołowrotek La Vida 2000.

Gratulujemy!

Nagroda miesiąca: sandacz 9,00 kg (99 cm) Dawid Beczek: Sezon na sandacze zacząłem 1 czerwca nad zalewem Lubianka. Wraz z kolegą wypłynąłem łodzią po godzinie 16.00. Było ciepło, ale bardzo wietrznie. W ciągu dwóch godzin złowiłem dwa sandacze. Jeden wymiarowy, drugiemu do wymiaru trochę brakowało. Przed 19.00 wyjąłem z pudełka gumę, którą widziałem w audycji „Wędkarska Korba”. Według Majkiego z Tim Pleciona, miał to być killer na sandacze. Po kilku podbiciach przynęty poczułem przytrzymanie. Mocno zaciąłem i... nic się nie wydarzyło. Pomyślałem, że to zaczep. Złapałem za plecionkę i już miałem zamiar zrobić pierwsze odstrzelenie przynęty, gdy nagle zaczep się ruszył. Teraz wszystko zaczęło dziać się w zastraszającym tempie. Ryba ruszyła na wodę. Miałem wrażenie, jakby ktoś trzymał za plecionkę i biegł! Z trwogą patrzyłem na znikającą z kołowrotka linkę. Na wszelki wypadek kolega podniósł kotwicę. Ryba w końcu zatrzymała się, a ja odzyskałem kilkanaście metrów plecionki. Ale to jeszcze nie był koniec. Dopiero po kilkunastu minutach ryba wyłożyła się na powierzchni. To był ogromny sandacz! Na taką właśnie rybę polowałem od długiego czasu. Zrobiliśmy kilka zdjęć i zwróciliśmy jej wolność. Może i dobrze, że ryba nie miała pełnego metra. W końcu nie o to chodzi, aby „złapać króliczka”, tylko by mieć za czym gonić. Okaz wyholowałem za pomocą spinningu 240 cm (do 22 g). Na kołowrotku wielkości 2500 miałem nawiniętą plecionkę 0,16 mm. Sandacz ważył równo 9 kg!

Komisja Rekordowych Połowów „WW” przyznała Dawidowi Beczkowi nagrody ufundowane przez firmę ABRAMIS – MIKADO: wędkę Lexus Sapphire Drop Shot 240 cm, 5–20 g, kołowrotek La Vida 2000.

Gratulujemy!



