Nagrody miesiąca 8/2017 - szczupak 10,20 kg (112 cm) oraz karp 24,30 kg (100 cm)!

Nagroda miesiąca: szczupak 10,20 kg (112 cm)

Wojciech Starak:

W tym roku sezon na szczupaki zaczął się dzień wcześniej i nad wodę wybrałem się w niedzielę 30 kwietnia. To był szybki wypad ze spinningiem po pracy. Przy okazji odwiedziłem swojego bratanka, który łowił karpie w łowisku „Cicha Woda”. Uzbroiłem spinning 240 cm do 30 g w kołowrotek wielkości 4000, z plecionką 0,18 mm i stalką 35 cm o wytrzymałości 13 kg. Po godzinie bezowocnego zarzucania przynęty doszedłem do miejsca zarośniętego grążelami. Stosunkowo krótki opad gumy wskazywał, że jest tam około 1,5 m głębokości. Wykonałem kolejny rzut i mniej więcej 15 m od brzegu nastąpiło delikatne przytrzymanie. Po zacięciu natrafiłem na znaczny opór, byłem pewien, że to zaczep, jednak po sekundzie lub dwóch ów „opór” odjechał na kilkanaście metrów. Od razu wiedziałem, że mam przyzwoitą rybę – taką około 90 cm. Podciągnąłem ją parę metrów i przewaliła się na powierzchni. Natychmiast skierowałem szczytówkę do dołu, aby zapobiec świecy lub odjazdowi ryby na ogonie. To był wielki szczupak, a pierwszy odjazd był dopiero rozgrzewką. Przez kilka kolejnych minut ryba robiła, co chciała. Gdy zmęczyła się po kolejnym zrywie, odpoczywała chwilę bez ruchu i zabawa zaczynała się od początku. Holowanie przebiegało spokojnie, ale zdecydowanie nie pod moje dyktando. Na szczęście nawet największe ryby kiedyś się męczą… W końcu podciągnąłem olbrzyma pod brzeg i podebrałem ręką. Szczupak mierzył 112 cm przy masie 10,20 kg! Bratanek pomógł zrobić mi pamiątkowe zdjęcia i ryba wróciła do wody.

Komisja Rekordowych Połowów „WW” przyznała Wojciechowi Starakowi nagrody ufundowane przez firmę ABRAMIS – MIKADO: wędkę SCR Zander 240/30 g, kołowrotek S.O.S. 3000.

Gratulujemy!







Nagroda miesiąca: karp 24,30 kg (100 cm)

Daniel Bogaczyk:

Gdy jechałem na majówkę nad jezioro Dzierżno Duże, padał śnieg, a prognozy nie wróżyły szybkiej poprawy pogody. Nad wodą spotkałem się z Grzegorzem i Krzysztofem oraz z Marcinem i Dominikiem z kanału YT „Mały Rekin”. W miejscu, w którym chcieliśmy wędkować, odbywały się zawody wędkarskie. Chcąc nie chcąc, rozłożyliśmy się gdzie indziej. Przez kolejne 5 dni nic się nie działo. Ponieważ zawody już się skończyły, przenieśliśmy obozowisko w miejsce, które upatrzyliśmy sobie wcześniej. Warto było poczekać. W ciągu kolejnych czterech dni złowiłem 5 karpi od 5 do 7 kg. Koledzy złowili ryby o masie: 9; 13 i 14 kg oraz wiele mniejszych. Zabawa była przednia, ale pod koniec zasiadki postanowiłem zapolować na coś większego i jako przynęty użyłem kulki proteinowej 20 mm. Kulka leżała nieruszona przez całą noc. 5 maja od 5 rano moi koledzy znowu zaczęli holować ryby. Stwierdziłem, że nie poddam się emocjom i jeszcze trochę poczekam. O 9 rano podczas śniadania zaobserwowałem na swoim zestawie szybki odjazd. Po zacięciu myślałem, że ryba nie przekracza 10 kg. Hol był szybki i siłowy. Gdy karp pokazał się na powierzchni, oceniliśmy go na 15 kg. Jaki był duży, dotarło do nas dopiero, gdy znalazł się na macie. Waga pokazała aż 24,30 kg przy długości 100 cm! To była bardzo udana zasiadka. Łącznie złowiliśmy 267 kg karpi i jednego leszcza, w tym 4 ryby na brązowy i srebrny medal oraz mojego karpia na złoto.

Komisja Rekordowych Połowów „WW” przyznała Danielowi Bogaczykowi nagrody ufundowane przez firmę ABRAMIS – MIKADO: wędkę Hirameki Light Spin 210/15 g, kołowrotek Almaz 2006 RD.

Gratulujemy!