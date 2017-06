Nagrody miesiąca 7/2017 - karaś 2,85 kg (49 cm) oraz szczupak 9,01 kg (109 cm)!

Nagroda miesiąca: karaś 2,85 kg (49 cm)

Grzegorz Kapcia:

1 maja przed południem przyjechałem z kolegą nad żwirownię Dwudniaki. Łowienie zaczęliśmy od szukania drapieżników metodą spinningową. Efekty były słabe, a do tego pogoda paskudna. Chociaż świeciło słońce, dość mocno wiało ze wschodu i jak na maj było zimno. Na naszych wędkach zatrzepotały dwa niewymiarowe szczupaczki. Po południu rozstawiliśmy zestawy na białą rybę. Miejsce, w którym się rozstawiliśmy, mój kolega już od jakiegoś czasu regularnie nęcił. Do wieczora mieliś¬my pięć brań i jedną spiętą rybę. Około 23 kolega wyholował sporego lina. Rano, po godzinie 9, na moim zestawie gruntowym z rosówką wskaźnik brań powoli podniósł się pod sam blank. Po zacięciu poczułem, że to całkiem przyzwoita ryba. Na feederze 360 cm do 100 g miałem kołowrotek z plecionką do 15 kg, mimo to ryba wpłynęła w zestaw stojący obok. Po krótkiej szarpaninie uspokoiła się i pokazała przy powierzchni. Na początku myślałem, że to niewielki sazan. Gdy ryba znalazła się już w podbieraku, bardzo się ucieszyłem! Okazało się, że to dorodny karaś.

Komisja Rekordowych Połowów „WW” przyznała Grzegorzowi Kapci nagrody ufundowane przez firmę ABRAMIS – MIKADO: wędkę Mikazuki Feeder 360 do 120 g, kołowrotek Almaz 3006 RD.

Gratulujemy!







Nagroda miesiąca: szczupak 9,01 kg (109 cm)

Witold Sildatk:

Wędkuję od 20 lat i co roku wyczekuję z niecierpliwością początku sezonu spinningowego. Dotychczas mój największy szczupak osiągnął długość 91 cm. Moim marzeniem było przekroczyć magiczne 100 cm. W tym sezonie zdecydowałem zmienić łowisko na większe i głębsze. Wybór padł na Jezioro Raduńskie Dolne. Od lat łowi tam mój dobry kolega, który przy okazji miał być moim przewodnikiem. Umówiliś¬my się na 1 maja. Niestety, rankiem kolega poinformował mnie, że jest chory i muszę poradzić sobie sam. Wypłynąłem około godziny 11.

Było słonecznie, ale chłodno i wietrznie. Po dwóch godzinach pływania bez brania po zimnej Raduni, postanowiłem sprawdzić Jezioro Łączyńskie, które stanowi naturalną zatokę Raduńskiego. Miałem przeczucie, że w płytkiej, cieplejszej wodzie mogą przebywać drapieżniki. Po 15 minutach łowienia miałem pierwsze, nietrafione branie. Nie minęło pół godziny i mój zestaw zaatakował szczupak około 3 kg, ale spadł przy próbie podebrania. O 15.30 oddałem rzut w stronę brzegu Morsem nr 2. Blacha wpadła do wody i zanim zdążyłem zakręcić korbką nastąpiło uderzenie. Po zacięciu ryba przez 15 minut robiła odjazd za odjazdem. Gdy szczupak trochę się zmęczył, podciągnąłem go pod łódź. Mój podbierak wyglądał przy nim śmiesznie. Pierwsza próba podebrania nie wyszła i ryba pozwoliła sobie na jeszcze jeden daleki odjazd. Kolejne podebranie zakończyło się sukcesem, choć szczupak ledwo zmieścił się w siatce. Radość była ogromna. Mojego rekordowego drapieżnika złowiłem wędką 240 cm, o c.w. 10–30 g. Na kołowrotku wielkości 2500 miałem nawiniętą plecionkę 0,14 mm, z przyponem długości 40 cm.

Komisja Rekordowych Połowów „WW” przyznała Witoldowi Sildatkowi nagrody ufundowane przez firmę ABRAMIS – MIKADO: wędkę X-Plode Medium Spin 240, c.w. 7–25 g, kołowrotek Almaz 2006 FD.

Gatulujemy!