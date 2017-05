Nagrody miesiąca 6/2017 - leszcz 4,06 kg (67 cm) oraz okoń 1,15 kg (45 cm)!

Nagroda miesiąca: leszcz 4,06 kg (67 cm)

Antoni Woźniak:

Mam piętnaście lat i bardzo lubię spędzać czas nad wodą. Lubię to tak bardzo, że 19 marca paskudna pogoda nie powstrzymała mnie przed wyjściem z domu. Swoim entuzjazmem zaraziłem kolegę, który również zrezygnował z siedzenia przed telewizorem. Było zimno, pochmurno i padał deszcz. Nad rzeką byliśmy około 9.00. Mieliśmy szczęście. Wiślana główka w okolicach Krakowa była pusta. Zazwyczaj jest zajęta i naszpikowana gruntówkami jak jeż. Bardzo chciałem łowić w tym miejscu, ponieważ miejscowi wędkarze mieli tu piękne leszcze. Była też zła wiadomość. Główka była prawie cała zalana wodą i mogłem zająć tylko miejsce u jej nasady. Wrzuciłem do wody kilka kul zanętowych (sklepowa baza na leszcza z dodatkiem pinki) i rozłożyłem feedera. Łowiłem wędziskiem 360 cm do 140 g. Na kołowrotku wielkości 3000 miałem nawiniętą żyłkę 0,25 mm. Resztę uzupełniał koszyczek zanętowy 80 g, przypon 0,14 mm i cztery białe robaki na małym haczyku. Po dwóch godzinach czekania na jakiekolwiek branie nasz entuzjazm uszedł jak powietrze z nieszczelnego balonika. Równo o godzinie 11.00 coś zaczęło gwałtownie szarpać szczytówką. Szybko zaciąłem. Od razu wiedziałem, że mam na kiju coś dużego. Ryba przymurowała i za nic w świecie nie chciała się oderwać od dna. Gdy już się ruszyła, przez około 5 minut nie mogłem jej przyciągnać do powierzchni. W końcu się udało. Wielki leszcz wyłożył się, a mój kolega od razu go podebrał. To była ryba, o jakiej marzyłem. Po mierzeniu, ważeniu i sesji fotograficznej wypuściliśmy okaz do wody.

Komisja Rekordowych Połowów „WW” przyznała Antoniemu Woźniakowi nagrody ufundowane przez firmę ABRAMIS – MIKADO: wędkę Sakana Hanta Feeder 360, kołowrotek S.O.S. 3007FD.



Gratulujemy!











Nagroda miesiąca: okoń 1,15 kg (45 cm)





Tomasz Budzyń:

W drugą sobotę kwietnia wybrałem się z kolegą Bartkiem nad Jezioro Leśne koło Morynia. Chociaż w okolicy nie brakuje większych i ciekawszych zbiorników, od jakiegoś czasu otrzymywaliśmy informacje, że w położonym w lesie jeziorku pływają bardzo duże okonie. Plotki głosiły, że można tam złowić pasiaki, których długość przekracza 50 cm! Nam nawet nie marzyły się aż tak ogromne ryby. Okonie w przedziale 30–35 cm całkowicie zaspokoiłyby nasze wędkarskie apetyty. Tego dnia wiał delikatny wiatr i jak na kwiecień było całkiem ciepło. Gdy dojechaliśmy rowerami nad wodę, przez chmury zaczęło przebijać się słońce. Naszym oczom ukazał się wspaniały widok, który spowodował przyspieszenie bicia serca i tę przyjemną lekkość w nogach. Na powierzchni wody spławiała się drobnica, a między nią było widać wyraźne ataki sporych okoni. Szybko rozpakowaliśmy sprzęt i zaczęliśmy łowić. Na okonie używam spinningu 190 cm, a na kołowrotku wielkości 2500 mam nawiniętą żyłkę 0,14 cm. Chwilę pogrzebałem w pudełku i wyciągnąłem z niego jaskółkę w kolorze perłowym z brokatem. Uzbroiłem ją w główkę 5 g i wyrzuciłem daleko na jezioro. Pierwsze podszarpnięcie, opad... i bum! Kij pięknie zapracował pod ciężarem ryby, a kołowrotek co chwilę oddawał żyłkę. Byłem pewny, że to szczupak i że hol za chwilę się skończy luźno zwisającą żyłką. Nic takiego się nie stało. Ryba po paru odjazdach zaczęła tracić siły i po kilku minutach powoli podciągnąłem ją do powierzchni. W pewnym momencie słońce przebiło się przez chmury i naszym oczom ukazał się ogromny okoń. Z wrażenia ugięły się pode mną nogi. Nie mieliśmy podbieraka! Gdy okoń znalazł się przy brzegu, Bartek zręcznie podebrał go ręką. Waga pokazała 1,15 kg, a miarka aż 45 cm! Radość była ogromna, a okoń pływa dalej w Jeziorze Leśnym w okolicach Morynia.











Komisja Rekordowych Połowów „WW” przyznała Tomaszowi Budzyniowi nagrody

ufundowane przez firmę ABRAMIS – MIKADO: wędkę Nihonto Red Cut Pike 220, c.w. 5–25 g, kołowrotek S.O.S. 3007FD.













Gratulujemy!