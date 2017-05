Aktualności 2017-05-11 Street Fishing Poland Extreme 2017



2017 rok upłynie

pod znakiem trylogii: trzeci rok działalności, trzy miasta i trzy różne formuły

rozgrywania zawodów. Zapowiada się również, że w tym roku Polskę odwiedzą

zawodnicy z innych krajów.



Bydgoszcz

(13.05) – zawody dzienne, trwające od 8.00 do 17.00. Urokliwe miasto, które po

raz drugi rozpoczyna serię wydarzeń Street Fishing Extreme. Dziewięć godzin

polowania na klenie, okonie, bolenie, szczupaki i inne drapieżniki

zamieszkujące miejski odcinek rzeki Brdy.







Warszawa

(29–30.07) – od zmierzchu do świtu nad brzegami Wisły. Dla każdego coś miłego.

Wieczorne rapy (uczące uklei latania, a wędkarzy pokory), wyruszające na

polowanie nocą sandacze i sumy, żerujące o brzasku jazie i klenie tuż pod

powierzchnią czy złote brzany spławiające się na kamiennych rafach w pełnym

słońcu. Łowimy od godziny 20.00 w sobotę do 10.00 w niedzielę.







Wrocław

(9–10.09) – po raz kolejny wędkarski maraton w formule 24 godzin nad Odrą i jej

kanałami. Tutaj może wydarzyć się wszystko. Nigdy nie wiadomo, czy małego

rippera, dedykowanego okoniom, pochwyci wąsaty potwór? Czy w duży wobler uderzy

wyrośnięty kleń?







Na wszystkich

wydarzeniach Street Fishing Extreme kładziemy nacisk na świetną atmosferę i

zabawę połączoną z nutką rywalizacji. W trakcie zawodów, za pomocą wiadomości

SMS, wysyłamy zadania specjalne, których realizacja daje dodatkowe punkty w

klasyfikacji generalnej. Zawody oczywiście odbywają się w formule „no kill”, a

dozwolonymi metodami połowu są: spinning, casting oraz sztuczna mucha.







W tym roku

partnerami Street Fishing Extreme 2017 są między innymi: Centrum Wędkarstwa

Bydgoszcz, Deeper, Dragon, FishArrow, Orka Fishing Lures, Rapala, Shimano,

Team-Rapa (Varivas, Zexus, Graphiteleader), WileyX.



Patronem

honorowym jest Okręg PZW Bydgoszcz. To już po raz drugi jesteśmy wspierani

przez bydgoski okręg. Patronat medialny należy do „Wiadomości Wędkarskich” oraz

portalu internetowego jerkbait.pl.



Zapraszamy do

wspólnej zabawy i rywalizacji w serii zawodów Street Fishing Extreme 2017.

Więcej informacji na stronie internetowej streetfishing.pl. Organizatorzy | Share powrót



