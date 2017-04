Aktualności 2017-04-20 Zaproszenie na Street Fishing w Bydgoszczy Organizatorzy cyklu Street Fishing, serdecznie zapraszają do Bydgoszczy. Patronat nad imprezą objęła redakcja Wiadomości Wędkarskie. To już trzeci rok z rzędu jak mamy przyjemność zaprosić was na serię zawodów Street Fishing Extreme.

Ponownie startujemy na Brdzie w Bydgoszczy (Plac Teatralny) 13.05.2017 o godzinie 08:00.

Serwujemy luźną atmosferę, niezapomniane wrażenia, super towarzystwo – nie może Was tam zabraknąć!!!

Link do wydarzenia Street Fishing Bydgoszcz

