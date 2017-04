Nagroda miesiąca 5/2017 boleń 4,58 kg (83 cm)!

Mariusz Zawadzki:

- Moje ulubione łowisko z pięknymi drapieżnikami mam pod samym nosem. Odra we Wrocławiu, choć uregulowana i obetonowana, jest bardzo rybną wodą. Szybki nurt i sztuczna rafa granicząca z głęboką rynną przygotowaną pod żeglugę tworzą warunki, w których świetnie czują się wszystkie drapieżniki. Wędkarz, który dobrze pozna tę rzekę, może liczyć na bolenie, sandacze, sumy, klenie i duże szczupaki. Maj jest doskonały na bolenie, ale najlepszy okres przypada na trwające kilka lub kilkanaście dni tarło uklei. Właśnie na bolenie wybrałem się 7 maja z kolegą. Ponieważ nie mam czasu łowić w dzień, łowię bolenie nocą. Podczas uklejowej wyżerki rapy są aktywne prawie całą dobę. Do godziny 5 rano złowiłem 7 boleni długości 50–60 cm. Na koniec postanowiłem założyć bardziej selektywną przynętę. W ruch poszedł wobler imitujący ukleję długości 15 cm. Z pierwszego rzutu miałem niewielką rybę. Kolejne branie prawie wyrwało mi kij z ręki. Boleń odjechał na kilkanaście metrów i stanął w nurcie. Całe szczęście, że używam plecionki. W końcu udało mi się oderwać rybę od dna i po kilku minutach podebrać ręką. Po zważeniu bolenia i sesji fotograficznej szybko wróciłem do łowienia. Udało mi się złowić jeszcze jednego bolenia. Nie był już tak wielki, ale i tak miał powyżej 70 cm. Bolenie traktuję wyłącznie jako ryby sportowe i wszystkie wypuszczam do wody.

Komisja Rekordowych Połowów „WW” przyznała Mariuszowi Zawadzkiemu nagrody ufundowane przez firmę ABRAMIS – MIKADO: wędkę Nihonto TT Zander 260, kołowrotek X-Plode II 3006FD.

Gratulujemy!