Nagroda miesiąca 4/2017 - okoń 1,64 kg (49 cm)

Nagroda miesiąca: okoń 1,64 kg (49 cm)



Dariusz Szczepański:

- Glinianka Pacyfik to jedno z trzech, blisko siebie położonych łowisk na terenie Częstochowy. Powierzchnia wszystkich wyrobisk wynosi około 10 ha. Łowiska są bardzo popularne wśród miejscowych wędkarzy i, co ciekawe, trafiają się w nich całkiem niezłe ryby. Wędkarze co jakiś czas łowią w nich duże sumy, szczupaki, sandacze i karpie. Osobiście karpi już nie łowię, wolę sobie pospacerować ze spinningiem. W gliniance Pacyfik, we wrześniu, trafiłem sandacza 92 cm, a 5 grudnia na moją przynętę skusił się szczupak 89 cm. Zachęcony złowieniem ładnego drapieżnika, nad Pacyfik wybrałem się również 8 grudnia. Nad wodę przyjechałem około południa. Przez ponad godzinę oddałem kilkadziesiąt rzutów, ale nic specjalnego się nie działo. Rzuciłem kolejny raz. Guma opadła na głębokość około 10 m. Gdy tylko ruszyłem przynętą, po napięciu plecionki nastąpiło energiczne branie. Po zacięciu miałem wrażenie, że na wędce mam niewielkiego szczupaka. To byłoby dość logiczne, ponieważ jako przynęty użyłem gumy 8 cm, na główce 10 g. Ryba dość szybko pojawiła się na powierzchni wody. Okazało się, że to nie szczupak tylko dorodny okoń. To była piękna ryba! Do tej pory trafiałem okonie poniżej 40 cm, a ten był zdecydowanie większy. Bez większych komplikacji podebrałem rybę. Miarka pokazała aż 49 cm! Po zważeniu okonia zrobiłem mu zdjęcie i wypuściłem do wody. Medalową rybę złowiłem na spinning 270 cm, c.w. do 25 g. Na kołowrotku miałem nawiniętą żyłkę 0,20 mm.

Komisja Rekordowych Połowów „WW” przyznała Dariuszowi Szczepańskiemu nagrody ufundowane przez firmę ABRAMIS – MIKADO: wędkę Apsara Heavy Spin 270, kołowrotek S.O.S. 3007 FD.





Gratulujemy!