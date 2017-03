Aktualności 2017-03-08 ZAPROSZENIE na International Grauvell Cup 2017



Grauvell PL i Willa Pomorzanka zapraszają do udziału w

otwartych III Międzynarodowych Zawodach o Puchar Grauvella w połowie z plaży

„International Grauvell Cup 2017” .

Zawody odbędą się w dniach 12–14.05.2017 r. na wybranych plażach Półwyspu

Helskiego.







Zgłoszenia proszę przysyłać e-mailem pod adresem:

grauvell-pl@hotmail.de do 30.04.2017.



Jak co roku będą prowadzone klasyfikacje: indywidualna,

drużynowa, na największą rybę oraz w rzutach na odległość. Po raz pierwszy

wprowadzona zostanie klasyfikacja narodowa, a najlepsza dwójka zawodników

zostanie wysłana na międzynarodowe zawody do Grecji lub Włoch.



Wśród gości z zagranicy są: Andreas Burkhardt (wielokrotny

mistrz Niemiec), Dieter Großmann (mistrz świata oraz wielokrotny mistrz

Niemiec), bracia Guidi Zefferino i Nicola (jedni z najlepszych wędkarzy Włoch),

Nabil Jellazi (jeden z najbardziej znanych wędkarzy z Tunezji).



Koszt uczestnictwa: klasyfikacja międzynarodowa i narodowa –

130 zł, zgłoszenie drużyny (3-osobowej) – 50 zł/osobę, zgłoszenie do rzutów –

50 zł/osobę. Uczestnicy poniżej 18 lat płacą 50% cen.







Organizatorzy imprezy gwarantują wysokie nagrody pieniężne,

interesujące nagrody rzeczowe oraz inne atrakcyjne niespodzianki. Zapraszamy

serdecznie wszystkich do udziału w naszej wędkarskiej imprezie z osobami

towarzyszącymi.



| Share powrót



zaloguj się i skomentuj