ZAPROSZENIE na XXI Puchar Warty

Trują nam Wisłę wszystkim co popadnie bo to duża rzeka...

mareczek

Dbajmy o nasze wody, i o stworzenia je zamieszkujące ....

amoildiavolo

odszedł od nas wspaniały człowiek.bedzie brakło go...

grzegorz39

Odszedł od nas jeden z nas . Odszedł człowiek który nad...

viking2015

Ten był przed 34 kg ale uważam że powinny się do rekordu...

amurek

Odszedł od nas prawdziwy mistrz sztuki wędkarskiej który...

amurek

Świetny artykuł Panie Piotrze! Chciałem się spytać...

Hanger

Mistrz może byc tylko jeden he he ps czy ktoś wie może co...

foka111

Kręciłbym jak złodziej na zeznaniach

bartaazzz

Pierwsza trzydziestka? W tabeli rekordów WW podano , że...

halski021

Wykręcił bym nim wszystkie złe oceny z dziennika....

szuja2108

Witam. Bardzo fajny pomysł z Waszym programem. A może...

qbassmanutd

Nasz klub tj. Podlaski Klub Spinningowy BARWENA przyłącza...

barwena