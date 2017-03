Aktualności 2017-02-09 XI PSTRĄG SUPRAŚLI

Zapraszamy na otwarte Zawody Spinningowe „XI Pstrąg Supraśli” organizowane przez Podlaski Klub Spinningowy „Barwena”. Zawody będą obejmować rzekę Supraśl i jej dorzecza. Termin: 2 kwietnia 2017 r. Zbiórka na „Polanie w Supraślu”. Zawody odbywają się na żywej rybie. Jedyną klasyfikowaną rybą jest pstrąg potokowy. Zawodnicy dojeżdżają do łowiska we własnym zakresie. Obowiązuje aktualna opłata na wody górskie Okręgu PZW w Białymstoku. Zapisy drogą e-mailową: pks.barwena@gmail.com lub na Facebook @barwena.podlasie do 25 marca. Wpisowe: członkowie PKS „Barwena” – 20 zł, osoby spoza klubu – 70 zł uiszczane przelewem na konto:

55 1140 2004 0000 3302 7661 0537 najpóźniej do 27 marca. Szczegółowe informacje na stronie http://barwena.pzw.org.pl/.



