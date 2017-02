Nagrody miesiąca 3/2017 - boleń 5,19 kg (80 cm) oraz karp 19,71 kg (95,5 cm)!

Nagroda miesiąca: boleń 5,19 kg (80 cm)

Artur Popławski:

2 października o 7 rano rozległ się ostry dźwięk sygnalizatora. To był drugi dzień zasiadki, na którą przyjechałem z dwoma kolegami. Tradycyjnie wybraliśmy się nad Nielisz łowić drapieżniki. Było chłodno (około 10 stopni na plusie) i pochmurno. Po rozbiciu obozowiska wywieźliśmy łódką zestawy z uklejkami w okolicę rynny, która była umiejscowiona około 200 m od brzegu.

Po zacięciu poczułem, że mam całkiem niezłą rybę. W tym miejscu trafiały się nam ładne sandacze do 80 cm i pojedyncze, niewielkie sumy. Mimo mocnego zestawu (wędzisko karpiowe 390 cm do 90 g, na kołowrotku żyłka 0,40 mm, ciężarek na rurce antysplątaniowej i gruby fluorocarbon z kotwiczką), ryba pozwoliła sobie na kilka dalekich odjazdów. Po 10 minutach przeciwnik osłabł i dał się podciągnąć do brzegu. Kolega podebrał rybę i mogliśmy cieszyć oczy pięknym boleniem. Po wykonaniu pomiarów i sesji zdjęciowej boleń wrócił do wody.



Komisja Rekordowych Połowów „WW” przyznała Arturowi Popławskiemu nagrody ufundowane przez firmę ABRAMIS – MIKADO: wędkę Nihonto Feeder, kołowrotek Tsubame 3004FD.

Gratulujemy!





Nagroda miesiąca: karp 19,71 kg (95,5 cm)

Rafał Olejnik:

Nad żwirownią Lipie w 2016 roku byłem już 3 razy. Wyniki nie były oszałamiające. Złowiłem kilka karpi, ale masa największych z nich nie przekraczała 3 kg. 26 sierpnia wybrałem się nad żwirownię Lipie po raz kolejny. Łowisku warto poświęcić więcej czasu, ponieważ między maluchami pływają pojedyncze, potężne karpiska. Towarzyszyła mi żona. Tym razem odpuściła sobie wędkowanie i nastawiła się na relaks i odpoczynek. Około 14, po rozłożeniu obozowiska, zanęciłem niewielki spad z 2 na 3 metry mieszanką kukurydzy, ziaren i kulek proteinowych. Od spadu dzieliło mnie jakieś 70 m, więc do podania mieszanki użyłem spomba. Do wieczora nic ciekawego się nie działo. Przyplątał się tylko karpik. W nocy panowała cisza. Dopiero o 5 rano dźwięk sygnalizatora dał znać o braniu. Ryba w szybkim tempie uciekała na środek łowiska. Po zacięciu sytuacja nie zmieniła się. Ryba dalej uciekała i wyhamowała dopiero po mniej więcej kilkudziesięciu metrach. Od tego momentu hol trwał dość spokojnie. Przeciwnik krążył po otwartej wodzie, a ja co jakiś czas starałem się skracać dzielący nas dystans. Po półgodzinie żona podebrała mi podbierakiem pięknego karpia. Rybę złowiłem wędziskiem karpiowym 360 cm do 3,5 lb. Na kołowrotku wielkości

12 000 miałem nawiniętą żyłkę 0,31 mm z zestawem Chod Rig, z hakiem nr 6 i kulką proteinową 15 mm. Karp wrócił do wody.

Komisja Rekordowych Połowów „WW” przyznała Rafałowi Olejnikowi nagrody ufundowane przez firmę ABRAMIS – MIKADO: wędkę Nihonto Medium Feeder, kołowrotek Da Vinci Carp.

Gratulujemy!