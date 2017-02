Nagrody miesiąca 2/2017 - amur 21,50 kg (118 cm) oraz brzana 5,70 kg (81 cm)!

Nagroda miesiąca: amur 21,50 kg (118 cm)

Łukasz Oczadły:

Nad łowisko Pstrążna przyjechałem z kolegą 30 września około godziny 15.00. Było ciepło, bezwietrznie i świeciło słońce. Jak tylko skończyliśmy rozkładać obozowisko, zabraliśmy się za nęcenie łowiska. Na zasiadkę wybraliśmy płytką zatokę. Łódkę do wywózki napełnioną kukurydzą i zmielonymi kulkami wysłaliśmy pod drugi brzeg. Tą samą drogą pod same trzcinowisko powędrowały nasze zestawy. Jako przynęty użyłem kulki proteinowej o smaku ananasowym. Niestety, tego dnia nie zanotowaliśmy ani jednego brania. Nocą również nic się nie wydarzyło. Rano, około godziny siódmej, podsypaliśmy trzcinowisko pod drugim brzegiem i cierpliwie czekaliśmy na ryby. O godzinie 13.00 na moim zestawie nastąpiło gwałtowne branie. Po zacięciu ryba postanowiła opuścić zatokę i popłynęła na środek jeziora. Łowię wędziskiem karpiowym 360 cm do 3,25 lb, a na kołowrotku mam nawiniętą żyłkę 0,40 mm, więc mogłem sobie pozwolić na siłowy hol. Ryba dawała się podciągnąć na odległość około 10 metrów od naszego stanowiska, po czym robiła nawrót i znowu starała się opuścić zatokę. Zabawa w przeciąganie liny trwała mniej więcej pół godziny. W końcu trafiła do podbieraka. Po zdezynfekowaniu rany po bezzadziorowym haku ogromny amur został zważony, zmierzony i wrócił do wody.



Komisja Rekordowych Połowów „WW" przyznała Łukaszowi Oczadłemu nagrody ufundowane przez firmę ABRAMIS – MIKADO: wędka X-Plode Medium Spin 270 do 25 g, kołowrotek Purple Rain 3506 FD.





Nagroda miesiąca: brzana 5,70 kg (81 cm)

Piotr Koroluk:

Nad Bug w okolicach Niemirowa wybrałem się 27 sierpnia po południu. Tego dnia było bardzo upalnie i wiał lekki wiatr z zachodu. W pierwszych rzutach niewielkiego, tonącego woblera 3,5 cm zaatakował okoń. Jak na nasze warunki był całkiem ładny, na oko 35 cm. Wypuściłem rybę i poszedłem w okolicę niewielkiej przykosy. Najpierw spadł mi boleń, a potem trafiłem klenia. Wszedłem do wody, aby zwiększyć zasięg rzutu. Zabieg od razu przyniósł efekt. Zaciąłem ładną rybę. Przeciwnik odchodzi na wodę, potem wraca, znowu odchodzi i w pewnym momencie wyskakuje metr do góry! To brzana! Łowię delikatną wędką 275 cm, z kołowrotkiem 4000 i nawiniętą żyłką 0,18 mm. Ryba nagle zniecierpliwiła się i odjechała kilkadziesiąt metrów z nurtem. Nie mając wyjścia, musiałem za nią pobiec. Po kilkunastu minutach udaje mi się ją w końcu zmęczyć i podebrać. Ma mniej więcej 75 cm.

Po przerwie na posiłek wracam na stanowisko. Po kilku rzutach mam przytrzymanie i ryba z impetem odchodzi w nurt. Jest spokojniejsza, nie skacze, ale czuję, że jest na pewno większa od poprzedniczki. Hol trwa dłużej, ale przynajmniej nie muszę za nią gonić. Po kilku odjazdach brzana zaczyna opadać z sił. Podciągam ją powoli pod nogi i zagarniam podbierakiem. Jest bardzo masywna. Miarka pokazuje 81 cm! Szybko ją ważę i po krótkiej „inhalacji” pozwalam odpłynąć.



Komisja Rekordowych Połowów „WW" przyznała Piotrowi Korolukowi nagrody ufundowane przez firmę ABRAMIS – MIKADO: wędka Nihonto Red Cut Diamond 240 do 15 g, kołowrotek Purple Rain 2006 FD.

