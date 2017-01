Nagrody miesiąca 1/2017 - karp 25,70 kg (103 cm) oraz okoń 2,05 kg (51 cm)!

Nagroda miesiąca: karp 25,70 kg (103 cm)!

Piotr Hamerski-Lengas:

Nad Jezioro Długie w Lisewie Kościelnym przyjechałem w sobotę 15 października, około godziny 15.00. Nad wodą był już mój brat. Na rozkładzie miał dwa karpie, a w momencie gdy zacząłem przygotowywać stanowisko, zaciął kolejnego. Ryby miały między 7 a 11 kg, zasiadka więc zapowiadała się ciekawie. Wywiozłem łódką zanętową trzy zestawy i zanęciłem punktowo każdy zestaw porcjami pelletu po 1,5 kg każda. Dobrze, że szybko się uwinąłem, ponieważ zaczął padać deszcz. Pogoda ogólnie była nieciekawa – temperatura powietrza nie przekraczała paru stopni, wiał wiatr i lało. Ciśnienie było rosnące. Około godziny 1 w nocy mam branie na jednym z moich zestawów. Sygnalizator opadł, wskazywało to na branie leszcza. Po zacięciu poczułem luz. Zwinąłem szybko zluzowaną żyłkę i zaciąłem jeszcze raz. Teraz poczułem rybę i to na pewno nie był leszcz! Po kilku minutach ryba była pod brzegiem. Na tym się nie skończyło. Karp odjechał na jezioro i zabawa zaczęła się od nowa. Po dwóch kolejnych odjazdach poczułem, że przeciwnik zaczyna słabnąć. Cały hol trwał około 40 minut. Rano specjalnie przyjechał właściciel łowiska, aby zobaczyć zdobycz. Okazało się, że mój karp jest nowym rekordem łowiska. Po sesji zdjęciowej ryba wróciła do wody. Karpia złowiłem na wędzisko karpiowe 360 cm, do 3,5 lb. Na kołowrotku wielkości 5500 miałem nawiniętą żyłkę 0,40 mm. Użyłem zestawu z bezpiecznym klipsem, a jako przynęty użyłem kulki proteinowej homar i rak 18 mm.





Komisja Rekordowych Połowów „WW” przyznała Piotrowi Hamerskiemu-Lengasowi nagrody ufundowane przez firmę ABRAMIS – MIKADO: wędka Cat Fish 300, kołowrotek Cat Reel 9000FD.





Gratulujemy!







Nagroda miesiąca: okoń 2,05 kg (51 cm)!

Andrzej Kuczyński:

Uwielbiam łowić okonie! Zabawa jest przednia, tym bardziej jeśli jest szansa na złowienie porządnego garba. Łowię mocnym wędziskiem 285 cm do 30 g, używam żyłki 0,16 mm. Dzięki temu mam większą szansę, że ryba mi nie spadnie. Nad Jezioro Duże koło Jabłonowa przyjechałem 17 sierpnia po wczesnym obiedzie. Zapakowałem się na łódkę i odpłynąłem około 20 m od pomostu. Jakiś czas temu znalazłem tu bardzo ciekawy spad z 4 na 7 m. W okolicach kantu zazwyczaj przebywają ładne okonie. I tym razem miejsce mnie nie zawiodło. Po kilku rzutach na zestawie zameldował się pierwszy pasiak. Po chwili walki wylądował na łodzi. Miarka pokazała 41 cm. Wypuściłem rybę delikatnie do wody i zacząłem dalej łowić. Po kilku rzutach mam kolejne, delikatne pstryknięcie. Po zacięciu czuję, że tym razem mam poważnego przeciwnika na swoim zestawie. Rybę najpierw trudno mi podnieść, a gdy już się to udaje, odchodzi na głębszą wodę. W końcu ją widzę. To piękny okoń, a co najważniejsze – z pyska wystaje mu żyłka. Guma imitująca okonia długości 7 cm na 7-gramowej główce jest głęboko zassana i mogę sobie pozwolić na siłowy hol. Po paru kolejnych zrywach ryba jest gotowa do podebrania. Gdy okoń ląduje w podbieraku, zostawiam podbierak za burtą i powolutku płynę do pomostu. Po szybkim zważeniu, zmierzeniu i zrobieniu zdjęć okoń wraca do wody.





Komisja Rekordowych Połowów „WW” przyznała Andrzejowi Kuczyńskiemu nagrody ufundowane przez firmę ABRAMIS – MIKADO: wędka Nihonto Red Cut Perch 220, kołowrotek Commander 2006FD.





Gratulujemy!