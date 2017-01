Aktualności 2016-12-05 Wsparcie dla Piotra w walce z nowotworem Zwracamy się do Was Drodzy Wędkarze z gorącą prośbą o wsparcie dla naszego Kolegi, tak jak i Wy wędkarza Piotra Kozaka w walce z nowotworem. "Nazywam się Piotrek. Mam żonę, kochaną córeczkę, dwa koty i głowę przepełnioną mnóstwem pomysłów, zainteresowań, planów. Stop!

Owszem, planów miałem może wiele, ale na ich drodze stanęła choroba..." Tak rozpoczyna się Piotra dramatyczny apel o pomoc. My się przyłączyliśmy i trzymamy kciuki za zdrowie naszego Kolegi. Prosimy i Was o pomoc, nasz cel to 15 000 tyś złotych na walkę z nowotworem.





Więcej informacji w linku https://pomagam.pl/vgiety3a

