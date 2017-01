Nagrody miesiąca 12/2016 - boleń 6,00 kg (80 cm) oraz brzana 6,00 kg (85 cm)!

Nagroda miesiąca: boleń 6,00 kg (80 cm)!







Wojciech Białkowski:

W środę, 17 sierpnia, wybrałem się z kolegą nad Wisłę w okolicach Torunia na ryby. Przed godziną 7 rano zrzuciliśmy ponton i zaczęliśmy szukać sandaczy. Było ciepło, pochmurnie i wiał lekki wiatr. Ciśnienie stabilne. W powietrzu pachniało wręcz rybami. Niestety nic się nie działo. Około godziny 9 ustawiliśmy się nad piaszczystą łachą. Tworzył się w tym miejscu wsteczny prąd, a piaszczyste spady były urozmaicone kamieniami – wymarzone miejsce na sandacze. Do łowienia używałem wędziska długości 230 cm do 18 g. Na kołowrotek wielkości 4000 miałem nawiniętą plecionkę 0,15 mm. Jako przynęty użyłem trzycalowej, perłowej gumy na główce 30 g. Przynętę podciągałem w opadzie pod górę. Po kilku rzutach nastąpiło mocne kopnięcie. Choć hamulec mam mocno dokręcony, ryba dała radę wyciągnąć kilka metrów plecionki. Na początku spodziewałem się wielkiego sandacza. Przeciwnik jednak szybko się zmęczył i wyłożył na powierzchni wody. Okazało się, że to piękny boleń. Ryba próbowała jeszcze chwilę walczyć, ale szybko znalazła się w podbieraku. Po szybkim pomiarze i sesji zdjęciowej boleń wrócił do wody.

Komisja Rekordowych Połowów „WW” przyznała Wojciechowi Białkowskiemu nagrody ufundowane przez firmę ABRAMIS – MIKADO: wędka Nihonto TT Zander 240 do 20 g, kołowrotek SCR 3009FD.

Gratulujemy!

Nagroda miesiąca: brzana 6,00 kg (85 cm)!

Krzysztof Piaszczyński:

Na początku sierpnia wybrałem się ze znajomym na kilkudniową zasiadkę nad Odrę w okolicach Ratowic. Przygotowaliśmy stanowiska nad jedną z główek i zabraliśmy się do łowienia. Mój kolega siedział na szczycie główki, a ja na nasadzie. Zestawy rzucaliśmy w warkocz. Rynna wymyta przez szybką wodę miała między 3,5 a 4 metry głębokości. Wcześniej zanęciliśmy łowisko gotowaną kukurydzą i właśnie kukurydzy używaliśmy jako przynęty. Od początku spodziewaliśmy się większych ryb. W tym miejscu mogła trafić się brzana, duży karp lub amur. Pierwszy dzień minął bez większych rewelacji. Złowiliśmy kilka leszczy i krąpi. Było gorąco, słonecznie i bezwietrznie. Ciśnienie od kilku dni było stabilne, więc zapowiadało się ciekawie. Niestety, pierwsza noc minęła bez brania. Od rana znowu zaczęły skubać leszcze i krąpie. Około południa mocno obciążony wskaźnik brań przy moim wędzisku podskoczył do góry, a kołowrotek zaczął oddawać żyłkę. Po zacięciu ryba wyciągnęła około 30 metrów linki. Na początku myślałem, że to duży amur. Po paru minutach bardzo siłowego holu pod moimi nogami pokazała się ogromna brzana. To nie był koniec. Ryba miała jeszcze sporo siły i próbowała uciekać w stronę nurtu. Po kolejnej ucieczce zmęczyła się i udało się ją zapakować do dużego, karpiowego podbieraka. Po szybkiej sesji zdjęciowej ryba wróciła do wody. Brzany są bardzo delikatne i aby przeżyły hol, należy używać bardzo mocnego sprzętu. W moim przypadku jest to wędzisko karpiowe 360 cm do 3,5 lb z kołowrotkiem wielkości 8000. Do żyłki głównej 0,35 mm przywiązuję przypon z fluorocarbonu 0,35 mm długości 50 cm i hak nr 4.

Komisja Rekordowych Połowów „WW” przyznała Krzysztofowi Piaszczyńskiemu nagrody ufundowane przez firmę ABRAMIS – MIKADO: wędka Almaz Carp 390 3,5 lbs, kołowrotek Splendid 950.

Gratulujemy!