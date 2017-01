Nagrody miesiąca 11/2016 - : jaź 2,80 kg (57 cm) oraz sum 50 kg (203 cm)!

Nagroda miesiąca: jaź 2,80 kg (57 cm)!

Emilia Jarema:

Z tatą bardzo często jeżdżę na ryby. Na swoim koncie mam już leszcze, karpie, sandacze i szczupaki. Kolejna wyprawa wędkarska wypadła na słoneczny dzień 24 lipca. Wybraliśmy się nad Zalew Soliński. Miejscem zasiadki była dobrze nam znana zatoczka, którą od jakiegoś czasu regularnie tata nęcił.

Na miejscu byliśmy około godziny szesnastej. Na brzegu leżało dużo powalonych drzew. Ich korony sięgały daleko w wodę. Właśnie za szczytem jednego z takich drzew zarzuciliśmy nasze zestawy. W tym miejscu było około 5 m głębokości. Mój zestaw wyglądał następująco: wędka karpiowa 360 cm do 3 lbs, kołowrotek wielkości 8000, żyłka 0,36, bezpieczny klips z obciążeniem oraz hak nr 6 na włosie. Jako przynęty użyłam zrobionej własnoręcznie przez tatę kulki proteinowej scopex 16 mm. Około godziny dziewiętnastej bombka sygnalizacyjna podskoczyła do góry, a ryba zaczęła szybko wyciągać żyłkę z kołowrotka. Po zacięciu ryba zawróciła i z impetem ruszyła w stronę zatopionych gałęzi. Prawie spanikowałam, ale tata uspokoił mnie i wytłumaczył, jak zatrzymać rybę. Gdy udało się odciągnąć ją od zaczepów, zaczął się już spokojny hol na otwartej wodzie, który trwał około 10 minut. Gdy ryba zmęczyła się, podciągnęłam ją do brzegu, a tata podebrał ją podbierakiem. Okazało się, że to piękny jaź i to od razu medalowy! Tata zrobił kilka zdjęć i rybkę wypuściliśmy do wody.





Komisja Rekordowych Połowów „WW” przyznała Emilii Jaremie nagrody ufundowane przez firmę ABRAMIS – MIKADO: wędka Intro Carp 3303 3,0 lbs, kołowrotek Splendid 950.







Gratulujemy!





Nagroda miesiąca: sum 50 kg (203 cm)!

Robert Prorok:

Odra w okolicach Brzegu to moje ulubione łowisko wielkich sumów. Odcinek 10 kilometrów rzeki obdarzył mnie do tej pory rybami długości: 212 cm, 193 cm, 164 cm i wieloma mniejszymi. Na kolejną sumową zasiadkę wybrałem się 23 lipca. Sprzęt rozstawiłem na szczycie główki. Jako przynęty użyłem karasia wielkości 30 cm. Żywca na podwodnym spławiku umieściłem w płytkim warkoczu i przytrzymałem go kamieniem na zrywce. W tym miejscu głębokość nie przekraczała 2 metrów, a karaś był zawieszony w toni metr nad dnem. Około godziny 23.30 na główkę podpłynęło pontonem dwóch moich kolegów. Chcieli pogadać i rozprostować kości. W tym właśnie momencie nastąpiło bardzo delikatne branie. Ryba przygięła szczytówkę, odpuściła i dopiero przy drugim uderzeniu ruszyła. Może Was to trochę zdziwić, ale hol, jak się potem okazało, wielkiej ryby nie przebiegł zbyt dramatycznie. W tym miejscu Odra płynie bardzo powoli, a dno jest czyste od zaczepów. Sum po kilku odjazdach, trwających kilka minut, został podebrany przy brzegu przez mojego kolegę Tomka. Po porannej sesji zdjęciowej ryba wróciła do wody. Do walki z dużymi sumami używam wędki 300 cm i wyrzucie do 350 g, z kołowrotkiem wielkości 8000, z nawiniętą plecionką 0,50 mm o wytrzymałości 60 kg. Do zbrojenia żywca najlepiej sprawdza się pojedynczy hak o szerokim kolanku nr 6/0.

Komisja Rekordowych Połowów „WW” przyznała Robertowi Prorokowi nagrody ufundowane przez firmę ABRAMIS – MIKADO: wędka MLT Heavy Catfish 300 c.w. 80–400 g, kołowrotek Catreel.









Gratulujemy!