Nagrody miesiąca 10/2016 - amur 17,00 kg (110 cm) oraz boleń 5,40 kg (82 cm)!

Nagroda miesiąca: amur 17 kg (110 cm)

Paweł Sterkowicz:

Nad starorzecze Odry w Dziergowicach wybrałem się z koleżanką rankiem 10 czerwca br. Ot, taki niezobowiązujący wypad na płotki i leszczyki. Było pochmurnie i ciepło, ale ryby nie brały. Około godziny 16 postanowiliśmy przenieść się nad Odrę. Wybraliśmy spokojną zatoczkę między główkami, podsypaliśmy kukurydzą i zaczęliśmy łowić. Około godziny 18 koleżanka wyholowała niewielkiego leszcza, który przykuł moją uwagę i ledwie zauważyłem, że mój niewielki 3-gramowy spławik znikł w wodzie, a żyłka napięła się, naginając szczytówkę wędki. Delikatnie zaciąłem. Zacięcie spowodowało, że to „coś”, co było po drugiej stronie zestawu, znalazło się błyskawicznie 50 metrów dalej, pod szczytem główki. Szybko opanowałem emocje i zacząłem zastanawiać się, jakie mam szanse z tak dużą rybą na moim delikatnym sprzęcie. Analiza nie wypadła pomyślnie. Mój teleskop długości 300 cm wyposażony był w niewielki kołowrotek, miałem żyłkę 0,16 mm i haczyk nr 8. Na szczęście ryba nie ruszyła w nurt rzeki, tylko cały czas trzymała się na skraju spokojnej wody. W pewnym momencie wyłożyła się na powierzchni. To był ogromny amur!

Delikatnie podciągałem go do brzegu. Nawet nie wychodziło to najgorzej. Powoli metr po metrze amur zbliżał się do podbieraka. Ale gdy tylko go zobaczył, w ciągu kilku sekund znalazł się znów pod szczytem główki. Na szczęście całą operację udało się powtórzyć. Druga próba podebrania też się nie udała. Dopiero za trzecim razem wylądował w podbieraku. Ryba po zmierzeniu i zważeniu wróciła do Odry.





Komisja Rekordowych Połowów „WW” przyznała Pawłowi Sterkowiczowi nagrody ufundowane przez firmę ABRAMIS – MIKADO: wędka Essential Medium Feeder 390, kołowrotek Nemesis 4006 FD.





Gratulujemy!







Nagroda miesiąca: boleń 5,40 kg (82 cm)!

Krzysztof Jasiński:

Nad Zalewem Solińskim łowię na wysokości miejscowości Chrewt, w pobliżu ujścia rzeki Czarny. To bardzo popularne miejsce wśród wędkarzy. Łagodny brzeg doskonale nadaje się na zasiadkę i zarzucenie zestawów. Wędkarze szukający drapieżników mogą tu liczyć na sandacze, szczupaki, okonie, a nawet sumy. Miłośnicy białorybu, do których również się zaliczam, łowią głównie karpie i leszcze. Nad moje ulubione łowisko przyjechałem 28 kwietnia, rozstawiłem obozowisko na trzydniową zasiadkę, zanęciłem i zarzuciłem dwa karpiowe wędziska z koszyczkiem i kukurydzą jako przynętą. Pogoda była w kratkę i ryby nie bardzo chciały współpracować. Dopiero 30 kwietnia rano niebo się przetarło, wiatr ucichł i wyjrzało słońce. Postanowiłem sprawdzić i przerzucić jeden z zestawów. Szybko i energicznie zacząłem ściągać koszyczek z przynętą z odległości około 20 metrów. Gdy zestaw znajdował się cztery metry od brzegu, zauważyłem w wodzie błysk łusek i poczułem energiczne uderzenie. Niespodziewany atak na kukurydzę całkiem wytrącił mnie z równowagi! Przez chwilę zakołatała mi w głowie myśl, że kukurydzę pożarła jakaś niewielka rybka, a w rybkę uderzył pod brzegiem szczupak. I pewnie za chwilę utnie żyłkę. Nic takiego się nie stało. Ryba przez chwilę próbowała walczyć, ale bardzo szybko się zmęczyła i wylądowała w podbieraku. Dopiero koledzy po kiju zdradzili mi, jaką rybę złowiłem. Pierwszy raz miałem na wędce i właściwie pierwszy raz na własne oczy widziałem bolenia. Po krótkiej sesji zdjęciowej srebrzysty głodomór wrócił do wody.





Komisja Rekordowych Połowów „WW” przyznała Krzysztofowi Jasińskiemu nagrody ufundowane przez firmę ABRAMIS – MIKADO: wędka Almaz Carp 390 3.25 lbs, kołowrotek Almaz 5004 FD.

Gratulujemy!