Nagrody miesiąca 9/2016 - amur 16,10 kg (109 cm) oraz okoń 2,09 kg (52,8 cm)!

Nagroda miesiąca: amur 16,10 kg (109 cm)



Dariusz Winiarski:

Nad zbiornik Przykona wybrałem się 14 maja. Celem były karpie i amury. Jak do tej pory, nie miałem jakichś powalających wyników z tego akwenu, ale złowienie dużej ryby z wody PZW daje zawsze większą satysfakcję niż złowienie nawet większych okazów na komercji. Tego dnia było ciepło, bezchmurnie i wiał wschodni wiatr. Rozłożyłem wszystkie graty i zabrałem się do nęcenia łowiska. Niestety nie miałem do dyspozycji żadnego pływadełka i musiałem poradzić sobie inaczej. Kukurydzę wystrzeliłem z procy, a kulki proteinowe z rakiety. Teraz pozostało tylko czekać. Karpie łowię od 5 lat i najczęściej trafiały mi się ryby średniej wielkości. Wcześniej zajmowałem się głównie wędkarstwem wyczynowym. Nic się nie wydarzyło ani pierwszego dnia zasiadki, ani w nocy. Dopiero przed godziną 10 rano nastąpiło gwałtowne branie. Ryba zassała kukurydzę na włosie i szybko oddalała się w kierunku środka akwenu. Po kilku minutach holu wiedziałem już, że mam do czynienia z czymś większym. Przeciwnik nie chciał dać szybko za wygraną. Dopiero po czwartym dalekim odjeździe po powierzchni przewalił się wielki amur. Największa ryba tego gatunku, którą złowiłem, ważyła ponad 12 kg. Byłem pewny, że ta jest większa. Nie był to jednak koniec. Chociaż amur wyglądał na zmęczonego, po pierwszym kontakcie z podbierakiem odzyskał siły i pokazał, na co go jeszcze stać. Koniec końców rybę udało się podebrać dopiero za trzecim razem. Waga pokazała 16,10 kg. Amura wyholowałem wędziskiem karpiowym do 3 lb, na kołowrotku wielkości 5000 miałem nawiniętą żyłkę 0,30, a kukurydza była podana na zestawie łamanym z fluorocarbonem. Amur pływa dalej i czeka na kolejnych łowców.









Komisja Rekordowych Połowów „WW” przyznała Dariuszowi Winiarskiemu nagrody ufundowane przez firmę ABRAMIS – MIKADO: wędka Mikado Taurus 700, kołowrotek Tachibana 2009 FD.









Gratulujemy!









Nagroda miesiąca: okoń 2,09 kg (52,8 cm)!

Łukasz Kwapisz:

Ryby łowię od ósmego roku życia, czyli właściwie już od 11 lat. Uwielbiam łowić okonie. Mój pierwszy większy pasiak miał 51 cm. Złowiłem go z lodu. Kolejnego dużego okonia trafiłem na Wersmini. Miarka pokazała 56 cm! Ten rekord ciężko będzie mi pobić. Każdy okoń powyżej 50 cm to radość i ogromna satysfakcja. Nawet nie spodziewałem się, że kolejny pięćdziesiątak czeka na mnie w „bajorze” koło mojego domu. Nad gliniankę Zacisze wybrałem się 9 maja po szkole. Tego dnia było ciepło, słonecznie i bezwietrznie. Wybrałem miejsce, w którym już wcześniej zaobserwowałem grube garby żerujące na uklejach i wzdręgach. Jako przynęty użyłem małego koguta na 6 g główce, wykonanego przez Andrzeja Tobolewskiego. W czwartym rzucie poczułem zaczep, który na wszelki wypadek zaciąłem. Po chwili zaczep ruszył. Ryba zaczęła wyciągać plecionkę z multiplikatora, cały czas murując do dna. Po kilku minutach ryba zaczęła chodzić bliżej powierzchni. Wędkarz ze stanowiska obok stwierdził, że widzi pięknego szczupaka. Ryba zbliżyła się do pasa trzcin. Podszedłem jak najbliżej wody, uniosłem wędkę do góry i spróbowałem odciągnąć przeciwnika od niebezpiecznych zarośli. Udało się! W wodzie zarysowały się pasy i wiedziałem już, że to nie byle jaki okoń. Po chwili podebrałem go ręką. Po zważeniu, zmierzeniu i szybkiej sesji fotograficznej okoń wrócił do wody. Rybę złowiłem wędziskiem 201 cm do 30 g z multiplikatorem i plecionką 0,12 mm.









Komisja Rekordowych Połowów „WW” przyznała Łukaszowi Kwapiszowi nagrody ufundowane przez firmę ABRAMIS – MIKADO: wędka Hirameki X-TRA Light Spin 2002 do 8 g, kołowrotek X-PLODE 2006 FD.









Gratulujemy!