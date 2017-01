Nagrody miesiąca 8/2016 - karaś 2,95 kg (53 cm) oraz szczupak 14,80 kg (130 cm)!

Nagroda miesiąca 08/2016 - karaś 2,95 kg

Robert Foremny:

W dniach wolnych lub po pracy jeżdżę nad żwirownię Torki. Żwirownia Torki to bardzo ciekawe i rybne łowisko. W zależności od tego, jak pracowała koparka, głębokość akwenu waha się od 3 do 5 metrów. Dno jest mocno zarośnięte, co najwyraźniej sprzyja rybom spokojnego żeru. Można tu złowić okazałe karpie, amury, liny, leszcze i karasie. Spinningiści mogą zapolować na drapieżniki. Trafiają się nawet sumy. Ponieważ ryb jest zatrzęsienie, łowię na bułkę. Zazwyczaj bez specjalnego przygotowania i nęcenia. Używam wędziska teleskopowego 420 cm do 25 g, a na kołowrotku mam nawiniętą żyłkę 0,18 mm bez przyponu. Do tego spławik przelotowy 6 + 2 g, malutka przelotowa oliwka, a na haku zagniatam kawałek bułki o średnicy 2 cm. Pamiętam, że 3 maja rano niebo było zachmurzone, wiał lekki wiatr i było ciepło. Przyjechałem nad wodę, rozłożyłem graty i tradycyjnie zacząłem łowić na bułkę. Czasami miejsce, w którym łowię, nęcę niewielką ilością zanęty, ale akurat tego dnia tego nie zrobiłem. Bułkę lubi opchnąć każda ryba – od niewielkiej płoci, po ogromnego karpia. Trafił mi się nawet ostatnio potężny amur, ale spotkania nie wytrzymała żyłka.

Kilka minut po godzinie 9 spławik powoli, ale zdecydowanie zaczął odjeżdżać w bok. Szybko zaciąłem. Od razu wiedziałem, że na bułę wzięło coś całkiem niezłego. Hol trwał około 10 minut. Musiałem uważać, aby ryba nie wpakowała się w zielsko gęsto porastające dno. Po kilku odjazdach udało mi się rybę podebrać ręką. Sądziłem, że to karp, ale ryba okazała się pięknym karasiem!

Komisja Rekordowych Połowów „WW” przyznała Robertowi Foremnemu nagrody ufundowane przez firmę ABRAMIS – MIKADO: wędka Cat Territory Troll&Spin, kołowrotek Ace Hunter.

Nagroda miesiąca 08/2016 - szczupak 14,80 (130 cm)

Jarosław Kondracki:

Nad jeziorem Mamry mam swoją miejscówkę na duże szczupaki. To nawet nie miejscówka, tylko miejscówki – trzy płytkie blaty porośnięte w ciepłych miesiącach moczarką. Właśnie na jedną z tych płycizn przypłynąłem 18 maja o godzinie 5 rano. Zapowiadał się ciepły i słoneczny dzień. Szczupaki łowię w trollingu. Postanowiłem napłynąć na blat, który był wyjściem z piętnastometrowej głębiny. Na tym delikatnym spadzie, na głębokości około 3 metrów, w zeszłym roku mój kuzyn złowił szczupaka około 13 kg, a ja takiego 7 kg. Tego dnia za dużo się nie działo. Na pracującego w toni woblera 9 cm dostałem jednego cętkowanego zbója, ale nie miał nawet 2 kg. Nie po takie maluchy tu przypłynąłem. Około godziny 8 nastąpiło potężne branie i z kołowrotka z gwizdem zaczęła ubywać plecionka 0,20 mm. Przyhamowałem rybę i zaczął się siłowy hol. Od razu wiedziałem, że mam do czynienia z poważnym przeciwnikiem. Świece, tańce na ogonie i inne wygibasy to z reguły domena niewielkich szczupaków. Te największe uparcie chodzą przy dnie. Tak właśnie było w tym przypadku. Przeciąganie liny trwało około 15 minut, w końcu ogromny szczupak zaczął słabnąć. Pod łodzią odjechał jeszcze, aż w końcu wyłożył się pod powierzchnią. Teraz zastanawiałem się, jak szczupaka podebrać. Ryba była za duża na mój podbierak. Na szczęście udało mi się go podebrać ręką.

Komisja Rekordowych Połowów „WW” przyznała Jarosławowi Kondrackiemu nagrody ufundowane przez firmę ABRAMIS – MIKADO: wędka Tsubame HH Spin 240 cm, kołowrotek Commander 4006FD.

