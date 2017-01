Nagroda miesiąca 7/2016 - kleń 3,45 kg (60 cm)!

18 kwietnia po pracy wybrałem się nad Wisłę na wysokości Nowego Brzeska. Są tu bardzo ciekawe i proste do obłowienia miejsca obfitujące w ładne klenie. Tego dnia była bardzo przyjemna pogoda – było ciepło i bezwietrznie. Do łowienia wybrałem jeden ze znanych mi, umocnionych kamienną opaską, odcinków Wisły. W tym miejscu rzeka ciągnie równo i powoli. Woda jest niegłęboka i rzadko przekracza 1 m. Do łowienia używam spinningu długości 270 cm do 21 g, a na kołowrotku wielkości 3000 mam nawiniętą żyłkę 0,14 mm. Zazwyczaj w tym miejscu stosuję podobną technikę – rzucam woblera wzdłuż brzegu i prowadzę go powolutku pod prąd. W pewnym momencie nastąpiło bardzo delikatne puknięcie. Powtórzyłem rzut i ryba powtórzyła branie. Po zacięciu zobaczyłem wielki wir pod powierzchnią i ryba przymurowała. Pomyślałem na początku, że to boleń. Przez dłuższy czas nie mogłem podnieść przeciwnika z dna. Ryba jeszcze przez chwilę krążyła w nurcie, aż w końcu ukazał mi się wielki kleń. Mam co prawda na koncie klenie powyżej 55 cm, ale ten był jeszcze większy. Wyciągnąłem podbierak i starałem się nie popełnić żadnego błędu. Delikatnie wprowadziłem rybę do podbieraka. Udało się! Klenia szybko zmierzyłem, zważyłem, zrobiłem zdjęcie ze statywu i zwróciłem mu wolność.

Komisja Rekordowych Połowów „WW” przyznała Tadeuszowi Biernatowi nagrody ufundowane przez firmę ABRAMIS – MIKADO: wędka Sakana Hanta Light Spin 270, kołowrotek – Commander 200 FD.





Gratulujemy!