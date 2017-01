Nagrody miesiąca 6/2016 - Karp 17,50 kg (100 cm) oraz Okoń 1,50 kg (45 cm)

Nagroda miesiąca 6/2016 - karp 17,50 kg (100 cm)!

Patryk Błaszczak:

Nad łowisko Szachty przyjechałem 20 marca około godziny 9 rano. Zbiornik jest niewielką 15-hektarową glinianką. Kiedyś Szachty były łowiskiem otwartym i już wtedy pływały tu dorodne karpie. Tego dnia nie dopisała pogoda. Było zimno, wiał przenikliwy zachodni wiatr i co jakiś czas padał nieprzyjemny deszcz. Po przygotowaniu stanowiska wywiozłem łodzią zestaw na odległość około 120 metrów. Zbiornik nie jest zbyt głęboki. Przynętę, w tym przypadku kulki proteinowe własnej produkcji w formie bałwanka o smakach krab, kokos i średnicach 20 i 14 mm, umieściłem na głębokości 4,5 m. Uważam, że w wędkarstwie najważniejsza jest cierpliwość. I tak właśnie cierpliwie czekałem cały dzień i kawałek nocy. Błyskawiczny odjazd nastąpił przed godziną 2 w nocy. Zanim dobiegłem do wędziska, ryba zdążyła wyciągnąć kilkadziesiąt metrów żyłki. Skrócenie dystansu między mną a rybą o połowę zajęło mi dobre kilkanaście minut. Hol, choć powoli, szedł w miarę gładko, aż do momentu, w którym ryba „zaparkowała” w zaczepie. Musiałem podjąć szybką decyzję – albo wsiadam na łódź, albo wyrywam karpia na siłę z zaczepu, zostając na brzegu. Byłem bardzo pewny sprzętu i dlatego wybrałem tę drugą opcję. Udało się! Ryba znowu ruszyła. Podciągnięcie jej do brzegu zajęło mi kolejne kilkanaście minut. Na szczęście nic już się nie wydarzyło i karp bardzo spokojnie wjechał do podbieraka. Waga pokazała 17,50 kg, a miarka równo 100 cm! Po szybkiej sesji karp oczywiście wrócił do wody. „Metrówkę” wyholowałem wędziskiem 360 cm do 3,5 lb. Na kołowrotku wielkości 10000 miałem nawiniętą żyłkę 0,35 mm, z przyponem z plecionki z otuliną i hakiem nr 4.

Komisja Rekordowych Połowów „WW” przyznała Patrykowi Błaszczakowi nagrody ufundowane przez firmę ABRAMIS – MIKADO: wędka Almaz Carp 390 3,50 lbs i kołowrotek Splendid 970.



Gratulujemy!







Nagroda miesiąca 6/2016 - Okoń 1,50 kg (45 cm)!

Krzysztof Wdowiak:

Marzec jest świetnym okresem na płocie. Aby łowić te wdzięczne ryby, jeżdżę nad zbiornik zaporowy Dzibice. W piątek 18 marca byłem nad wodą około godziny 10.30. Nie bardzo mi się chciało przyjeżdżać wcześniej z powodu kiepskiej pogody. Niby było słonecznie i jak na tę porę roku ciepło, ale wiał porywisty wiatr – nic tylko przeziębić się na rybach. Wiosną przygotowuję zanętę z bazy sklepowej do feedera, z dodatkiem piernika i karmelowego zapachu. Do tego dodaję żywą pinkę i mrożoną ochotkę. Nęcę tylko i wyłącznie koszykiem zanętowym. Czasami wiosną obserwuję wędkarzy sypiących do wody ogromne ilości zanęty, ale z doświadczenia wiem, że przynosi to tylko odwrotny efekt do zamierzonego. Zestaw wyrzucałem feederem 360 cm do 110 g, na odległość około 20 m. Kanapka z pinki i ochotki na haku nr 8 i przyponie 0,16 mm lądowała na głębokości około 3 m. W tym miejscu dno jest dość miękkie, co płociom najwyraźniej pasowało. Brały jedna po drugiej. Warunki atmosferyczne – nieciekawe dla wędkarza, musiały za to bardzo przypasować szczupakom. Drapieżniki w pewnym momencie zaczęły żerować i najpierw zaliczyłem obcinkę, a następnie doświadczyłem emocjonującego holu osobnika około 60 cm, który zżerając holowaną przeze mnie płotkę, nadział się na haczyk. Rybę oczywiście natychmiast uwolniłem i zabrałem się za dalsze łowienie. W pewnym momencie zaobserwowałem leniwe przygięcie szczytówki. Po zacięciu byłem pewny, że płotkę pałaszującą robaczki zaatakował kolejny szczupak. Na początku czekałem na luz na zestawie, ponieważ wyholowanie poprzedniego drapieżnika i tak graniczyło z cudem. Nic się jednak takiego nie wydarzyło. Po kilku minutach zobaczyłem w wodzie pięknego okonia. Bardzo się ucieszyłem. Na tym łowisku takie zdobycze raczej się nie trafiają. Podczas holu nic ciekawego się właściwie nie wydarzyło. Pasiak szybko trafił do podbieraka. Ryba ważyła 1,50 kg, a miarka pokazała 45 cm. Po sesji zdjęciowej okoń w dobrej kondycji wrócił do wody.

Komisja Rekordowych Połowów „WW” przyznała Krzysztofowi Wdowiakowi nagrody ufundowane przez firmę ABRAMIS – MIKADO: wędka Gryphon Heavy Feeder, kołowrotek MLT 4006 RD.

Gratulujemy!