Nagroda miesiąca 5/2016 - szczupak 17,80 Kg!

Piotr Niedźwiecki

Od dwóch sezonów zacząłem coraz częściej zdradzać sumy ze szczupakami. Wąsate chyba zaczęły mi się odrobinę nudzić. Moją ulubioną metodą jest trolling, a okazowych ryb szukam w Odrze, w okolicach Szczecina. Zębate namierzam w typowych dla nich miejscach. Zazwyczaj są to prostki i ich końcówki, skraje warkoczy i napływy główek. Ubiegły sezon był dla mnie całkiem udany. W trakcie kilkunastu trollingowych wypadów zło¬wiłem 150 szczupaków powyżej 3 kg, w tym 120 powyżej 5 kg, a między nimi było 27 ryb, których długość przekroczyła 100 cm. Mojego największego cętkowanego zbója złowiłem 12 grudnia. Nad wodą byłem już o 7 rano. Potężne branie nastąpiło około godziny 11.35. Szczupak zaatakował gumę 25 cm, na uskoku dna z 5 na 7 m. Do łowienia używam wędziska 210 cm do 150 g, na kołowrotku mam nawiniętą plecionkę 0,20 mm z przyponem 40 cm do 30 kg wytrzymałości. Takim zestawem można stoczyć walkę nawet z największą rybą, dlatego hol nie trwał zbyt długo – około 5 minut. Szczupak wykonał kilka odjazdów i próbował wyskoczyć nad powierzchnię wody. Oczywiście nie pozwoliłem mu na to. Już kiedyś straciłem ogromnego szczupaka przez takie piruety. Problem był dopiero z podebraniem zdobyczy. Rybsko nie chciało się zmieścić w duży specjalistyczny podbierak. W końcu udało się! Ryba ważyła 17,80 kg, a miarka pokazała aż 125,5 cm. Szczupak oczywiście wrócił do wody.

Komisja Rekordowych Połowów „WW” przyznała Piotrowi Niedźwieckiemu nagrody ufundowane przez firmę ABRAMIS – MIKADO: wędka Nihonto Light Lure Spin c.w. 15–40 g, kołowrotek – S.O.S 4007 FD.



Gratulujemy!