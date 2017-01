Morskie GPX w Darłowie

W dniach 4-6 marca 2016 r. odbyły się zawody o Puchar Burmistrza Darłowa w Wędkarstwie Morskim z Dryfujących Kutrów na Przynęty Sztuczne.

Na starcie stanęło 77 zawodników reprezentujących kluby i okręgi PZW, którzy walczyli o punkty do Kadry Polski oraz Grand Prix 2016. W morze wypłynęło pięć kutrów: „Złota Rybka”, „Pilot 55”, „Paweł Sz”, „Henryk Sz” i „Bomik”. Dobre łowiska znajdowały się około 30 km od Darłówka na głębokości 30-40 m.

W sobotę pływałem na „Złotej Rybce”. Już na pierwszym napływie wędziska się wygięły i na pokład „wjechały” dorodne ryby. Zgodnie z nowym regulaminem, łowiliśmy dorsze nie mniejsze niż 38 cm. Podstawową przynętą był pilker Bora – czerwono-złoto-żółty, a na przywieszkach ripper lub twister w jaskrawoczerwonych kolorach (czerwień meksykańska). Najwięcej dorszy na „Złotej Rybce” złowił kol. Jarosław Krasicki z Gdańska. Był to najlepszy wynik tego dnia. Drugie miejsce zajął Andrzej Rudnicki, a trzeci był Michał Dąbrowski. Ja z 18 dorszami uplasowałem się na drugim miejscu w sektorze. Po ogłoszeniu wyników pierwszej tury, w siódemce najlepszych zawodników znalazło się pięciu kolegów z Okręgu Mazowieckiego! W sumie pierwszego dnia na „Złotej Rybce” złowiono 198 dorszy i był to najlepszy rezultat sobotnich zmagań.

Niedziela. Wypływamy w morze o godzinie 6 rano, ja na kutrze „Henryk Sz”. Pogoda jest dobra, niebo lekko zachmurzone, wiatr umiarkowany – będą brania. Na łowisko płyniemy około półtorej godziny, szyper obiecuje ryby, pierwsze rzuty to potwierdzają. Kilkakrotnie słyszę okrzyki: podbierak! To koledzy wzywają pomocy do okazałych dubletów. Na pokładzie mamy bardzo dobrych wędkarzy, w tym kilku kadrowiczów. Na co łowią? Widzę kilka pilkerów w kolorze błękitu, przywieszki trochę stonowane, więcej brązów i żółci. Ja pozostaję przy swojej „meksykańskiej rybce” i pilkerze bora 70 gr. Zajmuję ponownie drugie miejsce w sektorze (14 dorszy). Sektor wygrywa kol. Andrzej Pogonowski z Gdańska (15 ryb).

W ciągu dwóch dni zawodów złowiono 1156 dorszy. Najdłuższą rybę wyholował kol. Janusz Ciesielski z Poznania: dorsz 74 cm!

Puchary, dyplomy, medale i cenne nagrody wręczył burmistrz Miasta Darłowa, Arkadiusz Klimowicz. Impreza udana i zorganizowana profesjonalnie, gratulacje dla panów sędziów. Do zobaczenia w maju na Mistrzostwach Polski!



Klasyfikacja indywidualna:

1. Andrzej Rudnicki, Okręg Mazowiecki – 1458 pkt. (27 ryb)

2. Jarosław Krasicki, Rebok Gdańsk – 1440 pkt.(28 ryb)

3. Witold Janiak, Siódemka Warszawa Ochota – 1708pkt. (32 ryby)

4. Ryszard Ornat, Okręg Szczecin – 1667 pkt.(32 ryby)

5. Radosław Czajkowski, Okręg Mazowiecki – 2360 pkt. (25 ryb)

6. Krzysztof Witek, Krokodyl Wrocław – 1164 pkt. (22 ryb)



Andrzej Rudnicki – zwycięzca zawodów, powiedział: „Wędkowanie polegało na ciągłej kontroli przynęty w toni. Na napływie sprawdzało się energiczne podrywanie i wolny opad. Na odpływie zaś wolne prowadzenie przynęty tuż nad dnem z lekkimi szarpnięciami. Ryby chętnie atakowały pilkery żółto-czerwone i przywieszki żółte lub żółto-brązowe.