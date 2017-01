Nagrody miesiąca 4/2016 - brzana 5,75 kg! oraz sandacz 9,25 Kg!

Nagroda miesiąca: brzana 5,75 kg (80 cm)!

Michał Polowczyk

Pod koniec października wybrałem się rekreacyjnie na ryby nad Wartę, w okolicach miejscowości Puszczykowo. Do łowienia wybrałem piaszczystą plażę. Usiadłem na dużym kamieniu i rozstawiłem feedera 390 cm, c.w. 110 g. Na kołowrotku wielkości 3000 miałem nawiniętą żyłkę 0,22 mm z przyponem 0,16 mm. Na mały druciany hak założyłem białe robaki i zarzuciłem zestaw na środek rzeki. W tym miejscu był spory uciąg, ale głębokość rynny nie przekraczała 120 cm. Koszyczek o wadze 100 g, napchany sklepową zanętą wymieszaną z robakami i kukurydzą, spokojnie utrzymywał zestaw na środku rynny. Branie nastąpiło prawie natychmiast. To nawet nie było branie, tylko próba wciągnięcia wędki do wody. Próba zatrzymania ryby skończyła się natychmiastowym rozgięciem drucianego haka. Odgryzłem hak i założyłem kutą dwunastkę. Założyłem 5 białych robaków i zestaw poleciał w to samo miejsce. Kolejna próba zabrania mi wędki nastąpiła bardzo szybko. Ryba po zacięciu odjechała z 70 m w dół rzeki. Przeciwnik murował do dna. Nawet jak się od niego na chwilę odkleił i dał podciągnąć metr lub dwa, zaraz potem zabierał mi kolejne kilka metrów. Po jakimś czasie spojrzałem na zegarek. Dochodziła 11.30. Przeciąganie liny trwało już prawie 30 minut. Gdy potężna brzana pokazała się przy brzegu, zastanawiałem się, dlaczego nie zmieniłem przyponu na grubszy. Zacząłem rozglądać się, za podbierakiem. Dopiero teraz uświadomiłem sobie, że nie wyjąłem go z bagażnika samochodu. Kilka razy próbowałem lądować rybę na plaży. Brzana odjeżdżała z furią, w końcu dała się chwycić za kark. Długo nie mogłem opanować emocji. Takiego holu jeszcze nie miałem!

Komisja Rekordowych Połowów „WW” przyznała Michałowi Polowczykowi nagrody ufundowane przez firmę ABRAMIS – MIKADO: wędka X-Plode Heavy Feeder 420 c.w. 100–200 g, kołowrotek – Manaro 750.





Gratulujemy!







Nagroda miesiąca: sandacz 9,25 kg (94 cm)!

Wojciech Stelmach

Nad łowisko stowarzyszenia „Szczupak Przybyłów”, na zalewie Gorzyce, przyjechałem 17 października, około godziny 15.30. To już był bardzo udany dzień. Po pracy udało mi się kupić dla żony elegancką torebkę na urodziny. Na dodatek było ciepło, właśnie przestało padać, zelżał południowo-wschodni wiatr, a przy powierzchni wody drapieżniki ganiały drobnicę. Po kilku rzutach w żółtą gumę 9 cm na 8 g główce przywalił sandaczyk 66 cm. Czy mogło być piękniej? Okazało się, że tak. Przeniosłem się kilkanaście metrów dalej, w miejsce, w którym wcześniej pracowała pogłębiarka. Ogólnie łowisko jest dość płytkie, dlatego dołek o głębokości około 4 metrów mógł być dla sandaczy ciekawym miejscem. Dochodziła godzina 16.55, gdy podczas kolejnego podbicia przynęty, w momencie opadu, poczułem delikatne skubnięcie. Rybę zaciąłem mocno i skutecznie. Z brzegu łowię spinningiem 260 cm do 21 g, a na kołowrotku 4000 mam nawiniętą plecionkę 10 lb, więc przeciwnik nie miał zbyt dużego pola do popisu i bardzo szybko pojawił się przy powierzchni. Przyznam szczerze, że gdy go zobaczyłem, to oniemiałem! Wyobrażałem sobie, że hol tak wielkiego sandacza będzie dużo ciekawszy. Podciągnąłem rybę do brzegu i mocno złapałem za kark, nie wyjmując jej z wody. Wyjąłem ją dopiero, gdy przybiegł mój znajomy. Szybko rybę zmierzyliśmy, zważyliśmy i pstryknęliśmy pamiątkową fotkę. Dzięki temu sandacz odpłynął w dobrej kondycji.

Komisja Rekordowych Połowów „WW” przyznała Wojciechowi Stelmachowi nagrody ufundowane przez firmę ABRAMIS – MIKADO: wędka Nihonto Red Cut X-TRA Lite 260, kołowrotek – S.O.S 3007 FD.





