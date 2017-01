Aktualności 2016-03-08 Co wydarzyło się w Otmuchowie? 2 marca w godzinach porannych w Nysie Kłodzkiej poniżej zbiornika w Otmuchowie (zwanego powszechnie Jeziorem Otmuchowskim) pojawiła się fala martwych ryb – przede wszystkim płoci, kleni, leszczy, ale także sandaczy (z których zbiornik słynie), szczupaków, a nawet niewielkich sumów. Wyjaśnijmy, że zbiornik pełni rolę retencyjną – jest częścią kompleksu elektrowni zbiornikowej, zarządzanej przez firmę Tauron. 2 marca rano, w ramach comiesięcznych ćwiczeń, otwarto upusty denne, służące do odprowadzania nadmiaru wody. Według wstępnych ustaleń to właśnie było przyczyną śmierci ryb – upusty otwarto zbyt gwałtownie i zimujące w pobliżu, odrętwiałe ryby zostały po prostu wessane do kanałów i zginęły wskutek zbyt wysokiego ciśnienia. Za całą sprawą kryłby się więc – fakt, iż bardzo kosztowny – błąd ludzki.

Jednak RZGW zaczął mieć wątpliwości, czy za całą sprawą nie stoi firma Tauron, tym bardziej, że 3 marca, kiedy upusty były zamknięte, w Nysie znów pojawiły się martwe ryby. Świadczyłoby to o nieszczelnościach w systemie zabezpieczeń oddzielających jezioro od kanałów doprowadzających wodę do turbin elektrowni.

Jak powiedział nam pan Adam Podgórny z Działu Ochrony Wód Okręgu PZW Opole, wobec niejasnego stanowiska RZGW okręg zwrócił się do niego o zajęcie stanowiska na piśmie, jednak do tej pory go nie otrzymało. Sprawę badają policja i prokuratura. Będziemy o niej informować na bieżąco.

Paweł Oglęcki

| Share powrót



zaloguj się i skomentuj