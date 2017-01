Katastrofa w Połańcu - wyjaśnienie

Rano, około godziny siódmej, podsypaliśmy trzcinowisko pod drugim brzegiem i cierpliwie czekaliśmy na ryby. O godzinie 13.00 na moim zestawie nastąpiło gwałtowne branie. Po zacięciu ryba postanowiła opuścić zatokę i popłynęła na środek jeziora.Wszedłem do wody, aby zwiększyć zasięg rzutu. Zabieg od razu przyniósł efekt. Zaciąłem ładną rybę. Przeciwnik odchodzi na wodę, potem wraca, znowu odchodzi i w pewnym momencie wyskakuje metr do góry! To brzana!