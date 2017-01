Spotkanie ostatniej szansy

15 lutego 2016 roku, w hotelu Formuła w Koszalinie, na wniosek prezesa ZG PZW Dionizego Ziemieckiego zorganizowane zostało spotkanie w którym udział z jednej strony wzięli członkowie Zarządu Okręgu PZW w Koszalinie z prezesem Markiem Lewandowskim na czele oraz pracownicy biura ZO i ośrodka zarybieniowego, z drugiej zaś członkowie Zarządu Głównego PZW, w tym Dionizy Ziemiecki, prezes ZG PZW, Mirosław Iwański, wiceprezes ZG PZW ds. sportu o młodzieży i prezes ZO PZW Katowice, Stanisław Lisak, członek Prezydium ZG PZW i prezes ZO PZW w Gdańsku, Jerzy Musiał, członek Prezydium ZG PZW i prezes ZO PZW w Poznaniu, Mirosław Purzycki, członek Prezydium ZG PZW odpowiedzialny za kontakty z parlamentem i prezes ZO PZW w Toruniu, Marian Ludwikowski, członek Prezydium ZG PZW i prezes ZO PZW w Gorzowie Wielkopolskim. W spotkaniu wziął udział także Przemysław Mielcarski, dyrektor biura ZG PZW.



Sytuacja w Okręgu PZW w Koszalinie od lat bulwersowała opinię publiczną. Oceną skali zaniedbań, a być może i przestępstw, zajmie się prokurator. Pewne nadzieje wzbudził wybór nowych władz Okręgu, jednak w ocenie prezesa Ziemieckiego 2,5 roku pracy nowego zarządu nie przyniosło oczekiwanych efektów. Piętrzące się problemy przerosły możliwości działaczy, którzy zaangażowali się w uzdrowienie sytuacji.

Mimo ogromnych inwestycji w Ośrodek Hodowlano Zarybieniowy w Liśnicy Okręg przez lata nie był w stanie wywiązywać się z zarybień. W 2014, już pod nowymi władzami, Okręg opracował program naprawczy dla swojej działalności, a RZGW warunkowo zgodził się na jego wdrożenie. Zabrakło jednak determinacji w uporządkowaniu spraw, które przez lata nawarstwiły się w Okręgu, i które w końcu doprowadziły do tego, że w połowie grudnia ubr. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie wypowiedział Okręgowi umowy użytkowania obwodów rybackich na rzece Wieprza i Parsęta. Obie te rzeki wraz z dopływami to nie tylko unikatowe, także w skali Europy, łowiska ryb łososiowatych, ale przede wszystkim fundamentem egzystencji Okręgu. Biorąc to pod uwagę trudno się dziwić, że sytuacja stała się dramatyczna. Próba mediacji, jaką w tej sprawie podjął się prezes Ziemiecki, nie przyniosła rezultatu. Podjęta została decyzja o przeprowadzeniu kontroli w Okręgu Koszalin. W styczniu tego roku inspektorzy z Zarządu Głównego przebadali zarówno dokumentację Okręgu, stan finansów, sytuację w obwodach rybackich oraz poziom produkcji zarybieniowej. Wyniki tej kontroli pozwoliły na rzetelną ocenę sytuacji i analizę szans i możliwości wyjścia z impasu.

Rozpoczynając debatę prezes Ziemiecki nie krył wzburzenia - Trudno przyznać się do porażki, ale to co się tutaj stało to porażka, także moja. Doszedłem do przekonania, że Okręg w Koszalinie nie ma szans. Prezes Ziemiecki podkreślił, że wyniki kontroli pokazały ogromną skalę zaniedbań, w niektórych przypadkach karygodnych, jak na przykład brak ksiąg gospodarczych w obwodach. Do tego dochodzi kwestia sytuacji finansowej Okręgu, która, delikatnie mówiąc, nie jest najlepsza.

Dyskusja była burzliwa i bardzo emocjonalna. Wszyscy jej uczestnicy zdawali sobie sprawę, że utrata podmiotowości Okręgu jest bardzo możliwa. Scenariuszy rozwoju sytuacji jest kilka, w tym połączenie z innym okręgiem. Do tej bulwersującej sprawy na pewno wrócimy.