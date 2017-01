Nagrody miesiąca 3/2016 - miętus 2,14 kg! oraz szczupak 19,04 Kg!

Nagroda miesiąca: miętus 2,14 kg!

Janusz Babiński

Od kilku dni, bezpośrednio po pracy, jeździłem nad Wisłę na wysokości miejscowości Świecie łowić miętusy. Nic tak nie cieszy, jak wieczory nad wodą spędzone z kolegami. Przez pierwsze dni nic specjalnego się nie działo. Co prawda miętusy brały dość regularnie, ale były to ryby niewielkie. Czwartego dnia (27 listopada) po zapadnięciu zmroku, około godziny 17.15, na jednej z moich gruntówek zauważyłem 3 energiczne szarpnięcia. Odstawiłem piekącą się na ognisku kiełbaskę i szybko podbiegłem do wędki. Po chwili ciszy jeszcze mocniej zabujało szczytówką. Po zacięciu poczułem, że w końcu mam coś większego. Ryba na początku nie dała się podnieść z dna, a co gorsze, po chwili ruszyła w stronę miejsca, w którym zalegały duże kamienie. Akurat tego dnia miałem rozłożone dwa zestawy na miętusa – jeden mocniejszy, a drugi delikatniejszy. Oczywiście ryba wzięła na ten delikatniejszy.





Całe szczęście, że mój przeciwnik nagle odbił na otwartą wodę. Teraz odpuściłem trochę hamulec kołowrotka, aby się zmęczył. Po około 5 minutach podciągnąłem go delikatnie do brzegu. Gdy ukazał się w świetle latarki czołowej, na początku myśleliśmy, że to sumek. Gdy ryba wylądowała w podbieraku, okazało się, że to piękny miętus o wadze 2,14 kg i długości 61 cm. Skusił się na 6 czerwonych robaków na haku nr 2. Rybę wyholowałem teleskopowym feederem 330 cm do 100 g. Na kołowrotku z wolnym biegiem miałem nawiniętą żyłkę 0,25 mm, zakończoną przyponem z plecionki 0,08 mm długości 30 cm.



Komisja Rekordowych Połowów „WW” przyznała Januszowi Babińskiemu nagrody ufundowane przez firmę ABRAMIS – MIKADO: wędkę Almaz Heavy Feeder 360 c.w. 40–160 g, kołowrotek – X-Plode 2006 FD.





Gratulujemy!







Nagroda miesiąca: szczupak 19,04 kg!

Zbigniew Rasek

Nad zbiornik retencyjny Kuźnica Warężyńska (potocznie Pogoria 4) w Dąbrowie Górniczej przyjechałem o godzinie 15. Pogoda była paskudna. Od rana padał deszcz. Zdecydowanie nie była to aura, która sprzyja łowieniu wielkich drapieżników. Byłem na nie dobrze przygotowany. Tradycyjnie zabrałem swoje ulubione wędzisko szczupakowe 270 cm, c.w. 10–30, z dużym kołowrotkiem, na który miałem nawiniętą plecionkę grubości 0,18 mm. Wpakowałem się w spodniobutach do wody i zacząłem łowić perłową gumą 6 cm z czerwonym ogonkiem. Do godziny 16.30 nie miałem nawet dotknięcia. Było już tak ciemno, że włączyłem latarkę czołową, aby obserwować szczytówkę. Nastawiłem się teraz na delikatne skubania sandaczy. W pewnym momencie zauważyłem lekkie drgnięcie szczytówki, podczas opadania gumy po trzecim podbiciu z dna. Pomyślałem, że może to sandacz albo jakiś mały szczupak lub duży okoń. W tym miejscu zdarzało mi się złowić pasiaki po 40 cm. Zaciąłem. Początkowy hol wskazywał na sandacza, więc po chwili zaciąłem po raz drugi, blokując jednocześnie ręką szpulę kołowrotka. Teraz byłem pewien, że hak jest dobrze wbity w twardej paszczy i nie jest to mała paszcza. Po kilku minutach holu ryba ciągle znajdowała się daleko ode mnie. Odchodziła wielokrotnie, wysnuwając za każdym razem kilkadziesiąt metrów plecionki. Walka trwała. Po następnych 40 minutach w końcu zobaczyłem w odległości 15 m cień sylwetki ryby, płynącej tuż pod powierzchnią. Był ogromny. W pewnym momencie pomyślałem, że złowiłem krokodyla – takie emocje! Po sekundzie zdałem sobie sprawę, że na Pogorii 4 nie ma krokodyli. W końcu moim oczom w świetle latarki ukazał się wielki szczupak, król jeziora. Miał 124 cm i ważył 19,04 kg. Wiele lat penetrowałem ten zbiornik. Spędziłem tu setki godzin, w różnych warunkach, w każdej porze roku i warto było.





Komisja Rekordowych Połowów „WW” przyznała Zbigniewowi Raskowi nagrody ufundowane przez firmę ABRAMIS – MIKADO: wędka Hirameki Medium Spin 300 c.w. 15–35, kołowrotek – X-Plode 3006 FD.





Gratulujemy!