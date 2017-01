Na trociowy zlot pod hasłem Ekspedycja Troć 2016, który odbył się w dniach 28 stycznia - 02 lutego, przyjechało z całej Polski kilkudziesięciu wędkarzy wraz z rodzinami. Ogółem zlot liczył ponad 30 członków. Organizatorem Ekspedycji był - nie tak dawno prezentowany przez nas, z okazji 1 Targów rękodzieła - Daniel Grombik. Patronat medialny nad imprezą, objęła redakcja Wiadomości Wędkarskich.



Na ekspedycję do Mrzeżyna - z różnych stron kraju - wraz z rodzinami przybyli zarówno trociowi wędkarze, posiadający dostateczną wiedzę i doświadczenie oraz ci, którzy jeszcze nigdy nie mieli okazji uczestniczyć w trociowych łowach. Łącznie ośrodek Mrzeżynie na wieczorkach integracyjnych gościł ponad 30 osób.

Organizator ekspedycji główny nacisk położył na integrację środowiska wędkarskiego. Program imprezy był bogaty i przygotowany na wysokim poziomie - od wspólnego łowieni troci (a okazji nie brakowało) do wieczorków integracyjnych w jednym z mrzeżyńskich ośrodków wczasowych.

Plan zakładał łowienie każdego dnia na innej rzece, na którą to chętnych przygód wędkarzy zawoził wynajęty w tym celu autokar. Możecie sobie wyobrazić jak musiało być wesoło…

I tak dnia pierwszego była to rzeka Rega, gdzie jeden członków eskapady złowił pięknego srebrniaka. W kolejnych dniach były to rzeki Ina oraz Parsęta.

Pomimo, że silny wiatr momentami przekraczający 7 m/s uniemożliwiał zarzucenie przynęty, zaś smagające twarz rozpędzone wiatrem krople deszczu nie należały do najprzyjemniejszych, to nikt członków ekspedycji nie narzekał, wręcz odwrotnie nastroje dopisywały w najlepsze.

Co z trociami?

Troć to akurat najmniej pewna atrakcja zimowego zlotu miłośników troci. Kto choć troszkę zetknął się z tematem wie, że troć to nie płoć, niejednokrotnie wędkarze latami jeżdżą i wracają o przysłowiowym kiju. Jadąc na Eskapadę, nauczeni doświadczeniem nie liczyliśmy na spektakularne brania, jeśli o mnie chodzi to podszedłem do sprawy z pokorą i nie marzyłem o niczym, co będzie to będzie. Takie było motto.

Stojąc nad brzegiem rzeki widząc podniesiony stan rzek z powodu odwilży oraz silny wiatr można było odnieść wrażenie, że z daleka pachnie trocią i trzeba powiedzieć, że trocie były tylko...

Kilkoro uczestników zlotu miało kontakt z rybami, które po chwili holu spinały się i znikały w odmętach rzeki. Dlaczego tak było trudno na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć, jednak charakter brań oraz miejsca, w których następowały ataki troci pozwalają na wyciągnięcie pewnych wniosków.

Ataki ryb następowały w momencie kiedy przynęta wchodziła w kępę trawy, najpierw czuło się kilka zaczepów, a następnie w tym samym lub kolejnym rzucie delikatne ale zdecydowane branie i odejście w główny nurt gdzie następowało spięcie ryby.

Dwóm miejscowym wędkarzom udało się przechytrzyć srebrnego cwaniaka, tak czy inaczej ilość holi nie była imponująca.

Wieczorki integracyjne

Impreza miała na celu integrację wędkarzy. Jest to zjawisko, które łączy ludzi niekoniecznie wyznających takie same poglądy, podzielający takie same pasje czy mający wspólny światopogląd. Ekspedycja Troć była z jednej strony podręcznikowym przykładem integracji z drugiej strony ukazała, że ludzie o różnych poglądach niekoniecznie połączeni wspólną pasją potrafią się świetnie bawić.

Osoby towarzyszące wędkarzom i tu przeważały panie małżonki, niekoniecznie czuły klimat nadrzecznej, zimowej scenerii. Kiedy my byliśmy nad rzeką umilały sobie życie spacerami po plaży, zwiedzały Mrzeżyno czy uprawiały jakże mile przez panie widziany shoping.

Wieczory spędzaliśmy wspólnie. Najpierw obiado – kolacja, by następnie udać się na wieczorek integracyjny, gdzie każdego dnia czekali na nas Zbigniew Oczoś oraz Dariusz Furgoł, mistrzowie przynęt pierzastych. Nie zabrakło też woblerów. Na wystawie poświęconej temu zagadnieniu widniało kilkadziesiąt wzorów pstrągowo - trociowych, autorstwa polskich czołowych twórców Hand Madu. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko z obrotówkami i wahadłówkami legendy łowców pomorskiej troci, pana Stefana Przychoćki z Kołobrzegu.

Wieczorki umilał zespół muzyczny, czuło się klimat morza połączony z obozem harcerskim, to było coś pięknego…



Do zobaczenia za rok!





Nad Iną





Daniel Grombik wręcza uczestnikom identyfikatory ekspedycji





Nie zabrakło części Teamu Crazy Fisherman, chłopaki odwiedzili nas nad Iną





Po męczącym, pracowitym dniu. Czas na integrację





Organizator wraz małżonką pośród gadżetów z Ekspedycji Troć





Streamer Zbyszka Oczosia





Główki do kogutów na Big Game Dariusza Furgoła





Muszki i koguciki Dariusza Furgoła





Nie zabrakło wystawy woblerów autorstwa czołowych twórców polskiego Hand Madu





Stefan Przychoćko, legenda Pasręckich troci. Twórca blaszek obrotowych i wahadłowych.





Eleganckie noże autorstwa Tadeusza Chełminiaka





Wspólny pobyt umilał zespół muzyczny