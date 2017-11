Wydarzenia HITRA TEAM CUP – 2017 30.10.2017 09:24:43

W dniach 4.09 – 14. 09 2017 odbyły się w Norwegii po raz 11 Zawody Hitra Team Cup w połowach ryb morskich. Wystartowało 20 ekip z Norwegii, Szwecji, Holandii, Niemiec i z Polski.



Mistrzostwa zostały podzielone na 3 dni. Do klasyfikacji zaliczano 10 gatunków ryb morskich. Z każdego gatunku mogła być sklasyfikowana tylko jedna ryba. Liczyła się jej długość, którą przeliczano na punkty ( 1 cm, to 1 punkt) z uwzględnieniem minimalnych wymiarów punktowych dla danego gatunku. Suma zdobytych punktów we wszystkich 10 kategoriach określała pozycję drużyny. Pod uwagę brane były dorsze, czarniaki, plamiaki, rdzawce, halibuty, karmazyny, żabnice, molwy, morszczuki i brosmy. Największe ryby to; rdzawce, molwy (największa prawie 170 cm!), dorsze i ponad metrowe brosmy.

Zawody odbywały się w bardzo przyjaznej atmosferze nie tylko wśród wędkarzy, ale i organizatorów. Niech świadczy o tym taki drobny przykład, że gdy przydarzyła nam się awaria silnika, organizatorzy, jako rekompensatę dodali nam 2 godziny 30 minut extra łowienia. Nie bez znaczenia był fakt, że przez cały czas mistrzostw dopisywała pogoda dodatkowo poprawiająca nastroje wędkarzy. Pogoda przełożyła się także na brania ryb, których złowiono naprawdę dużą ilość.





Nerwówka przed startem



Oj bieda, awaria silnika



Lemigo na holu

Sponsorzy zapewnili bardzo cenne nagrody. I pora na podsumowanie polskiego występu. Poznański team Duchy zajął II miejsce, a drużyna Lemigo pod przewodnictwem Mirka Garbacza, w której miałem zaszczyt uczestniczyć – VIII! Sądzę, że Polacy wypadli bardzo dobrze, tym bardziej, że nasza drużyna startowała po raz pierwszy w tych zawodach. Chwała Duchom, którzy wykazali się profesjonalizmem wędkarskim. Hitra Team Cup wymagał stosowania różnorodnych technik wędkarskich w miejscówkach oddalonych od siebie o wiele kilometrów. Najlepszy w tej prestiżowej imprezie okazał się niemiecki Team Hawana, który po raz kolejny sięgnął po mistrzostwo. Na pewno pojawimy się na tej imprezie za rok.



Ponad metrowa molwa Mariusza Głębockiego



Poznańskie Duchy w przymierzalni - mierzenie długości zgłoszonych ryb





Sędziowie przy pracy



Punktacja drużynowa po zawodach



Paweł Mirecki ze zwycięskim rdzawcem



Molwa gigant

PS. Dziękujemy Ci Darku ( team Duchy) za zacne potrawy z owoców morza, które potrafiłeś w „polowych” warunkach wyczarować.





Mariusz Głębocki















