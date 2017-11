Wydarzenia XXX Indywidualne Spinningowe Mistrzostwa Polski - Sulejów 2017 26.10.2017 20:56:36

W dniach 5-8 października odbyły się XXX Indywidualne Spinningowe Mistrzostwa Polski juniorów i seniorów. Organizatorem tej najważniejszej spinningowej imprezy w kraju był Okręg PZW w Piotrkowie Trybunalskim zaś areną zmagań był Zalew Sulejowski.



Kilka słów o łowisku: Zalew Sulejowski powstał w latach 70 ubiegłego wieku na rzece Pilica. Powierzchnia wynosi około 2700ha, linia brzegowa 58km, maksymalna głębokość wynosi 11m, zaś średnia gł. około 3,5m. Ryby a szczególnie drapieżne, bo to interesuje nas najbardziej, żyjące w zalewie to: okoń, szczupak, boleń, sandacz i sum.







Do Mistrzostw Polski przystąpiło 131 seniorów i 20 juniorów. Prawo startu mają najlepsi spinningiści ze swoich okręgów, ubiegłoroczny Mistrz Polski i zawodnicy z GPx Polski uprawnieni do startu. Sędzią głównym zawodów był Waldemar Grzelak. Zawody rozgrywane były w trzech 7mio godzinnych turach ze środków pływających i oczywiście w formule na żywej rybie. Łowisko zostało podzielone na 3 sektory, każdy zawodnik startował codziennie w innym sektorze.

Pierwsza tura stała pod wielkim znakiem zapytania ze względu na orkan Ksawery, który stwarzał olbrzymie zagrożenie dla uczestników zawodów. Na odprawie technicznej sędzia główny postanowił opóźnić pierwszą turę o 2 godziny co okazało się bardzo dobrym pomysłem ponieważ z godziny na godzinę wiatr słabł. Pierwsza tura, piątek godzina 8.00 zbiórka w sektorach i decyzja sędziego głównego – ŁOWIMY. Wszyscy odetchnęli z ulgą ponieważ nikt nie przyjechał tu na grzyby a trzeba przyznać że byłoby co zbierać. Najpierw wypływają juniorzy a 20 minut po nich seniorzy. Warunki nie są łatwe, przez całą turę pada deszcz i wieje bardzo silny wiatr, ciężko jest utrzymać się na kotwicy. Zawodnicy szukają miejsc nie tyle obiecujących ryby ale przede wszystkim spokojnych zatoczek gdzie wieje trochę mniej i da się skutecznie zakotwiczyć łódź. Okazuje się że takie płytkie i zarośnięte miejscówki są dobrym łowiskiem dającym ryby. Zawodnicy zgłaszają sędziom szczupaki i okonie, które najlepiej reagowały na wirówki w rozmiarach 3 i 4 a także na gumki uzbrojone lekkimi główkami.

Wśród juniorów najlepiej poradził sobie Jakub Wojtysek z okręgu PZW Częstochowa, który złowił szczupaka i 3 okonie na 1800pkt. W seniorach bezkonkurencyjny okazał się Mariusz Trościanko z okręgu PZW Szczecin, który zgłosił do miary 1 bolenia, 2 szczupaki i 6 okoni na 4630pkt.



Przed drugą turą wśród uczestników zawodów powiało optymizmem głównie za sprawą mającej poprawić sie pogody - bez deszczu i z niewielkim wiaterkiem.

Druga tura, sobota godzina 7.00 zbiórka w sektorach. Prognoza pogody sprawdza się w 100%, niewielki wiatr i bez opadów, godzina 8.00 start. Tego dnia aura pozwala na wykorzystanie całego łowiska, wielu zawodników ustawia się na otwartej wodzie obławiając głębokie spady z 5m na 7m licząc na duże szczupaki i sandacze jak również przyłowy wielkich ponad 40cm okoni. Niektórym taka taktyka się opłaciła ale ponownie jak w pierwszej turze większość ryb złowiono w płytkich, zarośniętych zatokach i blatach. Najlepszym juniorem w drugiej turze zostaje Patryk Świątkiewicz reprezentant okręgu PZW Zielona Góra. Jego łupem padło 5 okoni i 1 szczupak (2170pkt). 2 szczupaki i 5 okoni (3460pkt) daje zwycięstwo w drugiej turze seniorowi Stefanowi Nestorowiczowi z Chełma.



Po dwóch turach tabela wyników na szczycie wygląda następująco:

wśród juniorów 1 miejsce zajmuje Jakub Wojtysek okręg PZW Częstochowa 2pkt, 2 miejsce Patryk Świątkiewicz okręg PZW Zielona Góra 3pkt, 3 miejsce Dawid Beczek okręg PZW Radom 4pkt.

W seniorach 1 miejsce zajmuje Sławomir Kubasiewicz okręg PZW Elbląg 4pkt, 2 miejsce Tomasz Tosiak Mazowsze 5pkt, 3 miejsce Roman Olma okręg PZW Wrocław 6pkt.

Bardzo wyrównane wyniki na szczycie tabeli zapowiadają ostrą rywalizację ostatniego dnia. Co najmniej 6 juniorów i 6 seniorów ma realną szansę na tytuł Mistrza Polski w swojej kategorii.

Trzeciego dnia ponownie pogoda ma rozdawać karty - silny wiatr i obfite opady deszczu. Znowu niewiadoma, będzie łowienie czy nie?



Trzecia tura, niedziela godzina 7.00 zbiórka w sektorach. Prognozy niestety znowu sprawdzają się ale jest na tyle bezpiecznie że sędzia główny stwierdza - WYPŁYWAMY. Taktyka podobna jak w pierwszej turze czyli zarośnięte płycizny obfitujące w szczupaki i okonie, które jeszcze nie zeszły na głęboką wodę. Zawodnicy nie dają spokoju sędziom sygnalizując potrzebę zmierzenia ryb. Coraz więcej szczupaków i okoni widnieje w kartach startowych. Jak to wszystko się skończy, czy wczorajsi liderzy obronią swoje pozycje, czy może jakiś czarny koń wskoczy do czołówki? Na wodzie rozlega się ostatni sygnał kończący 3 turę. Pierwsze telefony, rozmowy: co złowiłeś, obroniłeś? Większość zawodników z czołówki nie jest zadowolona ze swojego wyniku. Jedynie Mariusz Trościanko z uśmiechem od ucha do ucha oznajmia że jest dobrze, ale co to znaczy dobrze? Po dwóch dniach Mariusz zajmuje 6 miejsce. W czasie kiedy zawodnicy jedzą obiad, komisja sędziowska skrupulatnie zlicza wyniki trzeciej tury i całych zawodów. Okazuje się że uśmiech Mariusza był uzasadniony, 3 szczupaki, 1 sandacz i 1 okoń (4450pkt) dają mu zwycięstwo w 3 turze. Czy to da podium w całych zawodach? Wśród juniorów najlepszy w 3 turze jest Robert Nowak z Gdańska, który złowił 6 okoni (780pkt). Jeszcze kilkanaście minut i poznamy końcowe wyniki zawodów.

Podium rozstawione, flaga PZW powiewa na maszcie, puchary dla najlepszych przyciągają wzrok wszystkich zgromadzonych. Do kogo powędrują, kto zgarnie ten największy? Już wszystko jest jasne...



W kategorii junior:

Mistrzem Polski zostaje Patryk Świątkiewicz okręg PZW Zielona Góra 6pkt.

1 Vice Mistrzem Polski zostaje Mateusz Gołdasz okręg PZW Przemyśl 7pkt

2 Vice Mistrzem Polski zostaje Jakub Wojtysek okręg PZW Częstochowa 8pkt

4 miejsce Patryk Ratajski okręg PZW Bydgoszcz 9pkt (1270pkt)

5 miejsce Robert Nowak okręg Gdańsk 9pkt (1230pkt)

6 miejsce Dawid Beczek okręg PZW Radom 9pkt (1130pkt)







Patryk Świątkiewicz Mistrz Polski junior





Podium junior od lewej Mateusz Gołdasz m.2, Patryk Świątkiewicz m.1, Jakub Wojtysek m.3





W kategorii senior:

Tytuł Mistrza Polski zdobywa Mariusz Trościanko okręg PZW Szczecin 14pkt

1 Vice Mistrzem Polski zostaje Piotr Stasiak okręg PZW Legnica 19pkt

2 Vice Mistrzem Polski zostaje Józef Zaborowski okręg PZW Mazowsze 20pkt (4970pkt)

4 miejsce Paweł Bondarenko okręg PZW Mazowsze 20pkt (4740pkt)

5 miejsce Piotr Bałda okręg PZW Krosno 20pkt (4570pkt)

6 miejsce Sławomir Kubasiewicz okręg PZW Elbląg 25pkt



Mariusz Trościanko Mistrz Polski senior 2017



Podium senior od lewej: Piotr Stasiak m.2, Mariusz Trościanko m.1, Józef Zaborowski m.3



Statystyki złowionych ryb:

Mistrz Polski w kategorii junior złowił 1 szczupaka i 9 okoni

Mistrz Polski w kat. senior złowił 5 szczupaków, 1 sandacza, 1 bolenia i 14 okoni

Największą rybę w kat. junior złowił Jakub Wojtysek - szczupak 64cm

Największą rybę w kat. senior złowił Tomasz Kwaśnik - szczupak 74,2cm



Ogółem złowiono 1650 ryb z tego:

- okoń 1548szt

- szczupak 92szt

-sandacz 5szt

- boleń 5szt



Dariusz Zgnilec z pięknym okoniem



Patryk Świątkiewicz Mistrz Polski w dyscyplinie spinningowej kat. junior. Patryk ma 17 lat i reprezentuje okręg Zielona Góra. Ryby łowi od 12 lat a pierwszy raz wystartował w zawodach 7 lat temu. Jego ulubionym łowiskiem jest "Odra i tylko ona, jestem jej wierny" mówi Patryk, który lubi łowić duże ryby a szczególnie szczupaki. Jego rekordy to sum 110cm i szczupak 95cm. Sukcesy w zawodach odnosił już wcześniej: 5 miejsce na Mistrzostwach Polski, 4 razy tytuł Mistrza Okręgu. Zapytany o tremę przed mistrzostwami i cel, odparł że to jego trzeci start w MP i tremy nie było ale nie chciał zawieść brata Artura i Łukasza Doeringa opiekuna na MP, którzy bardzo mu pomagali a cel był jeden - ZWYCIĘSTWO. Taktyka Mistrza polegała na łowieniu okoni 3 calową gumą, na którą często przyławiają się szczupaki. Trzeba przyznać że taktyka sprawdziła się w 100%, było 9 okoni i 1 szczupak. Zapytany o wrażenia po MP odpowiedział " super, poznałem osobiście wielu ludzi, których znałem ale teraz oni znają mnie. Nauczyłem się dużo..., poznałem nowe łowisko. Otrzymałem medal, dyplom, puchar oraz tytuł Mistrza Polski’’



Mariusz Trościanko "Mario" Mistrz Polski w dyscyplinie spinningowej kat. senior. Mariusz pochodzi ze Szczecina i właśnie ten okręg PZW reprezentował na Mistrzostwach Polski. Wędkuje od 8 roku życia, w zawodach uczestniczy już 14 lat. Najbardziej lubi łowić sandacze, szczupaki i okonie na Odrze i zbiornikach zaporowych. Jego rekordy to: sum 186cm, sandacz 89cm, boleń 89cm i okoń 46cm. Zapytany o dotychczasowe sukcesy w zawodach, po chwili namysłu, jednym tchem odpowiada "2 miejsce w Mistrzostwach Polski 2012r, 1 miejsce w Międzynarodowych Mistrzostwach Czech 2014r, 1 miejsce w Predator Tour Szwecja 2017, wielokrotnie stawałem też na podium w zawodach GPx Polski, no i to", mówi wskazując na przed chwilą otrzymany puchar za tytuł Mistrza Polski. Jak łowił Mistrz, jaką taktykę obrał, jakich przynęt używał...? "...generalnie nastawiłem się łowić grubo duże ryby, przyjechałem walczyć o 1 miejsce a nie kalkulować i zbierać punkciki. Przez 3 tury (21 godzin łowienia) może zaledwie godzinę poświęciłem na łowienie okoni małymi przynętami. W czasie Mistrzostw złowiłem 1 sandacza, 1 bolenia, 5 szczupaków i 14 okoni. Boleń połakomił się na wirówkę Lucky John, sandacz na 4,2" gumę Long John, większość okoni na 2,2" gumy typu minnow zaś szczupaki na ponad 10cm westiny uzbrojone główkami o masie od 3g do 8g w zależności od głębokości łowiska. Głównie łowiłem na zarośniętych, płytkich blatach o głębokości od 80cm do 2,5m. Kilka ryb złowiłem na zarośniętych spadach również o głębokości nie przekraczającej 2,5m". Na pytanie na co liczył ze swoim wynikiem po trzeciej turze, odpowiedział "wiedziałem że musi być pudło i po cichu liczyłem na Mistrza ale pewności nie miałem ponieważ po dwóch turach byłem dopiero 6 i nie miałem informacji jak połowili zawodnicy będący przede mną. Jednak udało się i jestem bardzo zadowolony". Zapytany o swoje wrażenia i spostrzeżenia z Mistrzostw odpowiedział "jeżeli chodzi o ryby i wyniki to myślałem że przez niesprzyjającą pogodę ryb będzie mniej. Wiedziałem że ryby są ale rzeczywiście ciężko było je skusić do brania. Trzeba było wykazać się dużą cierpliwością i mocnymi nerwami żeby nie skakać z miejsca na miejsce. Łowiłem w dobrych miejscówkach a brania to była tylko kwestia czasu, czasami były to długie godziny ale jak przyszła odpowiednia pora to wystarczyło 30 minut żeby zrobić swoje. Poza tym tego typu zawody są dla mnie trudne organizacyjnie. Jechaliśmy ze Szczecina we dwóch, dwoma autami z dwoma łodziami na przyczepach bo takie trafiliśmy losowanie. Cieszę się że w planie są zmiany zasad rozgrywania zawodów spinningowych. Wprowadzenie ligi teamowej wykluczy podobne sytuacje". Tak podsumowuje Mistrzostwa Polski nowy Mistrz Polski w kat. senior Mariusz Trościanko.



XXX Indywidualne Spinningowe Mistrzostwa Polski dobiegły końca ale na pewno długo pozostaną w pamięci wszystkich uczestników a to przez pogodę, a to przez złowione czy stracone ryby a na pewno przez organizację tych jubileuszowych i najważniejszych zawodów spinningowych w Polsce. Tym bardziej że jak dobrze pójdzie, to były to ostatnie Spinningowe Mistrzostwa Polski rozgrywane w tej formule...

Gratulacje dla zwycięzców!!!





Darek Zgnilec



Kilka słów o łowisku: Zalew Sulejowski powstał w latach 70 ubiegłego wieku na rzece Pilica. Powierzchnia wynosi około 2700ha, linia brzegowa 58km, maksymalna głębokość wynosi 11m, zaś średnia gł. około 3,5m. Ryby a szczególnie drapieżne, bo to interesuje nas najbardziej, żyjące w zalewie to: okoń, szczupak, boleń, sandacz i sum.Do Mistrzostw Polski przystąpiło 131 seniorów i 20 juniorów. Prawo startu mają najlepsi spinningiści ze swoich okręgów, ubiegłoroczny Mistrz Polski i zawodnicy z GPx Polski uprawnieni do startu. Sędzią głównym zawodów był Waldemar Grzelak. Zawody rozgrywane były w trzech 7mio godzinnych turach ze środków pływających i oczywiście w formule na żywej rybie. Łowisko zostało podzielone na 3 sektory, każdy zawodnik startował codziennie w innym sektorze.Pierwsza tura stała pod wielkim znakiem zapytania ze względu na orkan Ksawery, który stwarzał olbrzymie zagrożenie dla uczestników zawodów. Na odprawie technicznej sędzia główny postanowił opóźnić pierwszą turę o 2 godziny co okazało się bardzo dobrym pomysłem ponieważ z godziny na godzinę wiatr słabł. Pierwsza tura, piątek godzina 8.00 zbiórka w sektorach i decyzja sędziego głównego – ŁOWIMY. Wszyscy odetchnęli z ulgą ponieważ nikt nie przyjechał tu na grzyby a trzeba przyznać że byłoby co zbierać. Najpierw wypływają juniorzy a 20 minut po nich seniorzy. Warunki nie są łatwe, przez całą turę pada deszcz i wieje bardzo silny wiatr, ciężko jest utrzymać się na kotwicy. Zawodnicy szukają miejsc nie tyle obiecujących ryby ale przede wszystkim spokojnych zatoczek gdzie wieje trochę mniej i da się skutecznie zakotwiczyć łódź. Okazuje się że takie płytkie i zarośnięte miejscówki są dobrym łowiskiem dającym ryby. Zawodnicy zgłaszają sędziom szczupaki i okonie, które najlepiej reagowały na wirówki w rozmiarach 3 i 4 a także na gumki uzbrojone lekkimi główkami.Wśród juniorów najlepiej poradził sobie Jakub Wojtysek z okręgu PZW Częstochowa, który złowił szczupaka i 3 okonie na 1800pkt. W seniorach bezkonkurencyjny okazał się Mariusz Trościanko z okręgu PZW Szczecin, który zgłosił do miary 1 bolenia, 2 szczupaki i 6 okoni na 4630pkt.Przed drugą turą wśród uczestników zawodów powiało optymizmem głównie za sprawą mającej poprawić sie pogody - bez deszczu i z niewielkim wiaterkiem.Druga tura, sobota godzina 7.00 zbiórka w sektorach. Prognoza pogody sprawdza się w 100%, niewielki wiatr i bez opadów, godzina 8.00 start. Tego dnia aura pozwala na wykorzystanie całego łowiska, wielu zawodników ustawia się na otwartej wodzie obławiając głębokie spady z 5m na 7m licząc na duże szczupaki i sandacze jak również przyłowy wielkich ponad 40cm okoni. Niektórym taka taktyka się opłaciła ale ponownie jak w pierwszej turze większość ryb złowiono w płytkich, zarośniętych zatokach i blatach. Najlepszym juniorem w drugiej turze zostaje Patryk Świątkiewicz reprezentant okręgu PZW Zielona Góra. Jego łupem padło 5 okoni i 1 szczupak (2170pkt). 2 szczupaki i 5 okoni (3460pkt) daje zwycięstwo w drugiej turze seniorowi Stefanowi Nestorowiczowi z Chełma.Po dwóch turach tabela wyników na szczycie wygląda następująco:wśród juniorów 1 miejsce zajmuje Jakub Wojtysek okręg PZW Częstochowa 2pkt, 2 miejsce Patryk Świątkiewicz okręg PZW Zielona Góra 3pkt, 3 miejsce Dawid Beczek okręg PZW Radom 4pkt.W seniorach 1 miejsce zajmuje Sławomir Kubasiewicz okręg PZW Elbląg 4pkt, 2 miejsce Tomasz Tosiak Mazowsze 5pkt, 3 miejsce Roman Olma okręg PZW Wrocław 6pkt.Bardzo wyrównane wyniki na szczycie tabeli zapowiadają ostrą rywalizację ostatniego dnia. Co najmniej 6 juniorów i 6 seniorów ma realną szansę na tytuł Mistrza Polski w swojej kategorii.Trzeciego dnia ponownie pogoda ma rozdawać karty - silny wiatr i obfite opady deszczu. Znowu niewiadoma, będzie łowienie czy nie?Trzecia tura, niedziela godzina 7.00 zbiórka w sektorach. Prognozy niestety znowu sprawdzają się ale jest na tyle bezpiecznie że sędzia główny stwierdza - WYPŁYWAMY. Taktyka podobna jak w pierwszej turze czyli zarośnięte płycizny obfitujące w szczupaki i okonie, które jeszcze nie zeszły na głęboką wodę. Zawodnicy nie dają spokoju sędziom sygnalizując potrzebę zmierzenia ryb. Coraz więcej szczupaków i okoni widnieje w kartach startowych. Jak to wszystko się skończy, czy wczorajsi liderzy obronią swoje pozycje, czy może jakiś czarny koń wskoczy do czołówki? Na wodzie rozlega się ostatni sygnał kończący 3 turę. Pierwsze telefony, rozmowy: co złowiłeś, obroniłeś? Większość zawodników z czołówki nie jest zadowolona ze swojego wyniku. Jedynie Mariusz Trościanko z uśmiechem od ucha do ucha oznajmia że jest dobrze, ale co to znaczy dobrze? Po dwóch dniach Mariusz zajmuje 6 miejsce. W czasie kiedy zawodnicy jedzą obiad, komisja sędziowska skrupulatnie zlicza wyniki trzeciej tury i całych zawodów. Okazuje się że uśmiech Mariusza był uzasadniony, 3 szczupaki, 1 sandacz i 1 okoń (4450pkt) dają mu zwycięstwo w 3 turze. Czy to da podium w całych zawodach? Wśród juniorów najlepszy w 3 turze jest Robert Nowak z Gdańska, który złowił 6 okoni (780pkt). Jeszcze kilkanaście minut i poznamy końcowe wyniki zawodów.Podium rozstawione, flaga PZW powiewa na maszcie, puchary dla najlepszych przyciągają wzrok wszystkich zgromadzonych. Do kogo powędrują, kto zgarnie ten największy? Już wszystko jest jasne...Mistrzem Polski zostaje Patryk Świątkiewicz okręg PZW Zielona Góra 6pkt.1 Vice Mistrzem Polski zostaje Mateusz Gołdasz okręg PZW Przemyśl 7pkt2 Vice Mistrzem Polski zostaje Jakub Wojtysek okręg PZW Częstochowa 8pkt4 miejsce Patryk Ratajski okręg PZW Bydgoszcz 9pkt (1270pkt)5 miejsce Robert Nowak okręg Gdańsk 9pkt (1230pkt)6 miejsce Dawid Beczek okręg PZW Radom 9pkt (1130pkt)Tytuł Mistrza Polski zdobywa Mariusz Trościanko okręg PZW Szczecin 14pkt1 Vice Mistrzem Polski zostaje Piotr Stasiak okręg PZW Legnica 19pkt2 Vice Mistrzem Polski zostaje Józef Zaborowski okręg PZW Mazowsze 20pkt (4970pkt)4 miejsce Paweł Bondarenko okręg PZW Mazowsze 20pkt (4740pkt)5 miejsce Piotr Bałda okręg PZW Krosno 20pkt (4570pkt)6 miejsce Sławomir Kubasiewicz okręg PZW Elbląg 25pktMistrz Polski w kategorii junior złowił 1 szczupaka i 9 okoniMistrz Polski w kat. senior złowił 5 szczupaków, 1 sandacza, 1 bolenia i 14 okoniNajwiększą rybę w kat. junior złowił Jakub Wojtysek - szczupak 64cmNajwiększą rybę w kat. senior złowił Tomasz Kwaśnik - szczupak 74,2cm- okoń 1548szt- szczupak 92szt-sandacz 5szt- boleń 5sztPatryk Świątkiewicz Mistrz Polski w dyscyplinie spinningowej kat. junior. Patryk ma 17 lat i reprezentuje okręg Zielona Góra. Ryby łowi od 12 lat a pierwszy raz wystartował w zawodach 7 lat temu. Jego ulubionym łowiskiem jest "Odra i tylko ona, jestem jej wierny" mówi Patryk, który lubi łowić duże ryby a szczególnie szczupaki. Jego rekordy to sum 110cm i szczupak 95cm. Sukcesy w zawodach odnosił już wcześniej: 5 miejsce na Mistrzostwach Polski, 4 razy tytuł Mistrza Okręgu. Zapytany o tremę przed mistrzostwami i cel, odparł że to jego trzeci start w MP i tremy nie było ale nie chciał zawieść brata Artura i Łukasza Doeringa opiekuna na MP, którzy bardzo mu pomagali a cel był jeden - ZWYCIĘSTWO. Taktyka Mistrza polegała na łowieniu okoni 3 calową gumą, na którą często przyławiają się szczupaki. Trzeba przyznać że taktyka sprawdziła się w 100%, było 9 okoni i 1 szczupak. Zapytany o wrażenia po MP odpowiedział " super, poznałem osobiście wielu ludzi, których znałem ale teraz oni znają mnie. Nauczyłem się dużo..., poznałem nowe łowisko. Otrzymałem medal, dyplom, puchar oraz tytuł Mistrza Polski’’Mariusz Trościanko "Mario" Mistrz Polski w dyscyplinie spinningowej kat. senior. Mariusz pochodzi ze Szczecina i właśnie ten okręg PZW reprezentował na Mistrzostwach Polski. Wędkuje od 8 roku życia, w zawodach uczestniczy już 14 lat. Najbardziej lubi łowić sandacze, szczupaki i okonie na Odrze i zbiornikach zaporowych. Jego rekordy to: sum 186cm, sandacz 89cm, boleń 89cm i okoń 46cm. Zapytany o dotychczasowe sukcesy w zawodach, po chwili namysłu, jednym tchem odpowiada "2 miejsce w Mistrzostwach Polski 2012r, 1 miejsce w Międzynarodowych Mistrzostwach Czech 2014r, 1 miejsce w Predator Tour Szwecja 2017, wielokrotnie stawałem też na podium w zawodach GPx Polski, no i to", mówi wskazując na przed chwilą otrzymany puchar za tytuł Mistrza Polski. Jak łowił Mistrz, jaką taktykę obrał, jakich przynęt używał...? "...generalnie nastawiłem się łowić grubo duże ryby, przyjechałem walczyć o 1 miejsce a nie kalkulować i zbierać punkciki. Przez 3 tury (21 godzin łowienia) może zaledwie godzinę poświęciłem na łowienie okoni małymi przynętami. W czasie Mistrzostw złowiłem 1 sandacza, 1 bolenia, 5 szczupaków i 14 okoni. Boleń połakomił się na wirówkę Lucky John, sandacz na 4,2" gumę Long John, większość okoni na 2,2" gumy typu minnow zaś szczupaki na ponad 10cm westiny uzbrojone główkami o masie od 3g do 8g w zależności od głębokości łowiska. Głównie łowiłem na zarośniętych, płytkich blatach o głębokości od 80cm do 2,5m. Kilka ryb złowiłem na zarośniętych spadach również o głębokości nie przekraczającej 2,5m". Na pytanie na co liczył ze swoim wynikiem po trzeciej turze, odpowiedział "wiedziałem że musi być pudło i po cichu liczyłem na Mistrza ale pewności nie miałem ponieważ po dwóch turach byłem dopiero 6 i nie miałem informacji jak połowili zawodnicy będący przede mną. Jednak udało się i jestem bardzo zadowolony". Zapytany o swoje wrażenia i spostrzeżenia z Mistrzostw odpowiedział "jeżeli chodzi o ryby i wyniki to myślałem że przez niesprzyjającą pogodę ryb będzie mniej. Wiedziałem że ryby są ale rzeczywiście ciężko było je skusić do brania. Trzeba było wykazać się dużą cierpliwością i mocnymi nerwami żeby nie skakać z miejsca na miejsce. Łowiłem w dobrych miejscówkach a brania to była tylko kwestia czasu, czasami były to długie godziny ale jak przyszła odpowiednia pora to wystarczyło 30 minut żeby zrobić swoje. Poza tym tego typu zawody są dla mnie trudne organizacyjnie. Jechaliśmy ze Szczecina we dwóch, dwoma autami z dwoma łodziami na przyczepach bo takie trafiliśmy losowanie. Cieszę się że w planie są zmiany zasad rozgrywania zawodów spinningowych. Wprowadzenie ligi teamowej wykluczy podobne sytuacje". Tak podsumowuje Mistrzostwa Polski nowy Mistrz Polski w kat. senior Mariusz Trościanko.XXX Indywidualne Spinningowe Mistrzostwa Polski dobiegły końca ale na pewno długo pozostaną w pamięci wszystkich uczestników a to przez pogodę, a to przez złowione czy stracone ryby a na pewno przez organizację tych jubileuszowych i najważniejszych zawodów spinningowych w Polsce. Tym bardziej że jak dobrze pójdzie, to były to ostatnie Spinningowe Mistrzostwa Polski rozgrywane w tej formule... Zobacz również: Na sulejowskiej tafli Zalew Sulejowski - Są duże szczupaki | Share powrót



Archiwum wydarzeń



zaloguj się i skomentuj