Wydarzenia Pierwsze Ogólnopolskie Spinningowe Zawody z Łodzi Osób Niepełnosprawnych. Szczecinek 2017 r. 25.06.2017 09:42:49 W dniach 2-4 czerwca 2017 r. na jeziorze Trzesiecko w Szczecinku odbyły się I Ogólnopolskie Spinningowe Zawody z Łodzi Osób Niepełnosprawnych. Wydarzenie można śmiało określić jako jedyne w swoim rodzaju, ponieważ była to pierwsza tego typu impreza wędkarska w Polsce. Impreza została zorganizowana dzięki wielkiemu wkładowi pracy ludzi zaangażowanych w projekt Wędkarze Bez Barier, a w szczególności Norberta Stolarczyka, Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (SZLOT), Samorządowej Agencji Promocji i Kultury w Szczecinku (SAPiK) oraz członkom Koła PZW Jesiotr ze Szczecinka. Do zawodów zgłosiło się 30 wędkarzy. W piątek 2 czerwca wieczorem w stanicy wędkarskiej odbyła się odprawa zawodników, podczas której dokonano losowania numerów łódek, omówiono regulamin i harmonogram zawodów, rozdano pakiety startowe ufundowane przez sponsorów. Piątkowa odprawa. Losowanie numerów łódek oraz wręczanie pakietów startowych.

Pierwotnie zawody miały odbyć się w dwu dwuipółgodzinnych turach, ostatecznie wędkarze wypłynęli na jedną 5 godzinną turę. 3 czerwca w dniu rozegrania tury konkursowej ryby brały całkiem nieźle. Prawie wszyscy zawodnicy nastawili sie na okonie. Wygrał jednak uczestnik, który nastawił się na szczupaki i złowił dwa. Ostatnie sprawdzenie sprzętu zawiązanie ostatnich węzłów i za chwile przesiadka z wózka do łódki

Wszyscy wypływają na jezioro z nadzieją na spotkanie z wielką ryba - a niektórzy taką przygodę przeżyją

Witka Wasylczyszyna upodobały sobie liczne niewymiarowe okonie

Wiesław Marszałkowski zaraz po wyjściu z łodzi - jeszcze nie wierzy, ze wygrał

Kolejność pierwszej szóstki, która odebrała zapewnione przez licznych sponsorów atrakcyjne nagrody była następująca:

miejsce I: Pan Wiesław Marszałkowski z Nowej Chełmży,

miejsce II: Pan Rafał Pankiewicz ze Złotkowa,

miejsce III: Pan Łukasz Staszkiewicz z Brzeźna,

miejsce IV: Pan Roman Nosiadek z Wodzisława Śląskiego,

miejsce V: Pan Grzegorz Ignaczak ze Słupska,

miejsce VI: Pan Eugeniusz Błaszczak z Warszawy. Wiesław Marszałkowski zwycięzca zawodów odbiera gratulacje od Norberta Stolarczyka

Organizatorzy nagrodzili zawodników za złowienie największej ryby danego gatunku. I tak w kategorii za największego szczupaka zwyciężył Wiesław Marszałkowski łowiąc rybę 80,1 cm (I miejsce w zawodach), natomiast największego okonia 27,2 cm złowił Łukasz Staszkiewicz (III miejsce w zawodach). Oprócz tego uhonorowani zostali:

- Miłosz Smuga z Czaplinka za wylosowanie łodzi numer 13,

- Witold Wasylczyszyn ogłoszony „Piratem zawodów” za przyjechanie na imprezę z najdalszego zakątka Polski, bo aż z Zagórza k. Leska (jechał na imprezę przeszło 14 godzin!),

- Mariusz Pruchiński z Ciechanowa, jako „Największy pechowiec zawodów” ponieważ przez nieszczęśliwy zbieg okoliczności utopił swoją wędkę. Dodatkowo każdy z uczestników otrzymał od organizatorów upominki ufundowane przez sponsorów.

Po uroczystym zakończeniu zawodów i wręczeniu nagród na scenie rozstawionej przy stadionie miejskim odbył się piękny koncert Moniki Kuszyńskiej, również osoby niepełnosprawnej. Pani Monika oprócz tego, że bawiła ze sceny widzów swoimi mądrymi piosenkami, przekazała słuchaczom wiele przemyśleń na temat życia z niepełnosprawnością, aby osoby niepełnosprawne nie traciły wiary, bo nie wszystko co dobre już za nimi i tak naprawdę nie wiemy co przyniosą kolejne dni. To było bardzo dobre podsumowanie zawodów. Wieczorem po rozdaniu nagród dla uczestników zawodów zaśpiewała Monika Kuszyńska. Oprócz tego ze zaśpiewała piękny koncert przekazała uczestnikom wiele mądrych przemyśleń na temat życia z niepełnosprawnością

Redakcja Wiadomości Wędkarskich w imieniu Norberta Stolarczyka, który był głównym „motorem” imprezy dziękuje wszystkim organizatorom, sponsorom i wszystkim osobom, które poświęciły swój czas i środki aby tak atrakcyjne i co więcej potrzebne zawody mogły się odbyć. Norbert Stolarczyk współorganizator imprezy - zmęczony ale szczęśliwy. Wreszcie zeszło z niego napięcie.

Gratulując uczestnikom i organizatorom udanej imprezy liczymy na kolejną jej edycję i mamy nadzieję, że znów spotkamy się tak licznie w gościnnym Szczecinku.

Tekst fotografie:

Ryszard Kuna Zobacz również: Clay Dyer - być mistrzem w sporcie i w życiu Zawody Wędkarskie PIKNIK NAD WODĄ dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Z wózkiem do łódki! | Share powrót



Archiwum wydarzeń



zaloguj się i skomentuj