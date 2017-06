Morskie Mistrzostwa Polski 2017

W dniach 18–21 maja br. na wodach Bałtyku odbyły się XXXV Międzynarodowe Morskie Mistrzostwa Polski z dryfujących łodzi na przynęty sztuczne. Organizatorem był Okręg PZW Słupsk oraz Klub „Pomuchel” Lębork. W zawodach udział wzięło 25 trzyosobowych drużyn (razem 91 zawodników).

Wśród nich były dwie drużyny z Luksemburga oraz jeden reprezentant Niemiec.

W piątek rano w morze wypłynęło pięć kutrów: „Shannon”, „Marcel”, „Szmugler”, „Mors D” i „Księżna Łeby”. Pogoda słoneczna, prawie bez wiatru, łowiska blisko brzegu, od 18–25 m głębokości. Na kutrze widzę różne sposoby łowienia do momentu, kiedy na pokładzie ląduje piękny dublet złowiony przez Jensa Hapke z Niemiec. Jego metoda to dwa jaskrawoczerwone twistery i czerwono-złoty pilker jako obciążenie zestawu, oczywiście bez kotwicy. Od tej pory prawie wszyscy przezbrajają się na podobny system. Okazało się to strzałem w dziesiątkę, ponieważ kol. Jens złowił tym sposobem 17 ryb i był to najlepszy wynik sektorowy w całych zawodach. Na pozostałych jednostkach łowiono od 6 do 10 dorszy, które pozwalały zwyciężyć na kutrze. W sumie pierwszego dnia zawodów złowiono 375 ryb.

Drugiego dnia pogoda bez zmian. Po wczorajszych doświadczeniach łatwiej skusić chimerycznie biorącego drapieżnika, ale sielanka trwa tylko do godz. 11. Nagle niebo staje się granatowe, wieje porywisty, mroźny wiatr, otacza nas biała mgła, fala zalewa pokład. Sypią się do morza pilkery i inny sprzęt źle zabezpieczony przez kolegów. To szkwał. Przyszedł nagle i pozostał z nami do końca tury. Zaczęła się walka z żywiołem, jednak wciąż trzeba było łowić ryby. Na szczęście cali i zdrowi przypłynęliśmy do portu, ale siłę Neptuna zapamiętamy na długo. Tego dnia złowiono 441 ryb. Niestety warunki pogodowe nie pozwoliły na rozegranie trzeciej tury.

Najdłuższą rybą zawodów był dorsz 70,8 cm złowiony przez kol. Maćka Ponichterę z Okręgu Mazowieckiego. Rywalizację kutrów wygrał „Shannon” z Darłówka, na którym złowiono 191 ryb.



Klasyfikacja indywidualna

1. Krzysztof Podanowski – WWKS Toruń – 4 pkt. sek.

2. Mirosław Nowak – KWM Stornia Poznań II – 5 pkt. sek.

3. Jens Hapke – Niemcy – 6 pkt. sek.

4. Andrzej Rudnicki – Koło nr 3, Klub Lorbas – 7 pkt. sek.

5. Bartłomiej Szostakiewicz – Okręg Mazowiecki II – 8 pkt. sek.

6. Mariusz Getka – CWM Ustka – 8 pkt. Sek.



Klasyfikacja drużynowa

1. WWKS Toruń (Filip Biskupski, Ryszard Szkiłądź, Krzysztof Podanowski) – 32 pkt. sek.

2. CWM Ustka (Mariusz Getka, Marek Przybylak, Juliusz Bernat) – 36 pkt. sek.

3. Okręg Mazowiecki I (Tomasz Kosiński, Radosław Czajkowski, Piotr Nowakowski) – 38 pkt. sek.

4. Okręg Bydgoszcz (Remigiusz Zielonka, Michał Puszkiewicz, Adam Wiśniewski) – 40 pkt. sek.

5. Krokodyl Wrocław (Arkadiusz Czuchajewski, Krzysztof Witek, Jerzy Wojciechowski) – 40 pkt. Sek.

6. Okręg Mazowiecki II (Witold Janiak, Michał Dąbrowski, Bartłomiej Szostakiewicz) – 44 pkt. Sek.







Rywalizację kutrów wygrał „Shannon”. Na zdjęciu od lewej: prezes ZO PZW Słupsk, Teodor Rudnik, i załoga kutra





Zwycięzcy drużynowi.





Zwycięzcy indywidualni





Sponsorzy zawodów: Urząd miasta Łeba, firma Konger, armatorzy kutrów: „Księżna Łeby”, „Marcel”, „Szmugler” oraz właściciel hotelu „Kaszebe”.