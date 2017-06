Wydarzenia Podlodowe mistrzostwa Polski 18.05.2017 10:31:00 W tegorocznej rywalizacji o tytuł drużynowego i indywidualnego mistrza Polski liczyły się wyniki z dwóch startów. Pierwszą turę mistrzostw rozegrano w dniach 26–29 stycznia br. na Zalewie Rożnowskim koło Nowego Sącza. Wzięło w niej udział 87 zawodników i 16 drużyn z całej Polski. Wielu wędkarzy rozpoczęło treningi kilka dni przed mistrzostwami. Sektory wyznaczone na zawody były jednak niedostępne, a to oznaczało, że w czasie rozpoznania łowiska wędkarze musieli zdać się na własną intuicję. Treningi pokazały, że w pasie przybrzeżnym jest dużo drobnych okoni, natomiast w głębszych miejscach pojawiają się większe ryby. W czasie zawodów ta taktyka się potwierdziła – dobry wynik dawało albo szybkie łowienie drobnego okonia (do 10 cm), albo próba namierzania większych ryb (25–35 cm). Inne gatunki, w tym płocie lub wymiarowe klenie, brały sporadycznie.

Pierwszą turę indywidualnie wygrał zwycięzca sektora „A” Jacek Urbański z WKS Petro-Spin Płock wynikiem 2320 pkt. W konkursie drużynowym prowadzenie objęła drużyna TKW Liwi Robaczki z Tarnowa, przed gospodarzami WKS Dunajec Nowy Sącz oraz klubem PIKO z Białegostoku.

Sektory, w których rozegrano drugą turę, okazały się rybniejsze. Znakomity wynik uzyskał utytułowany zawodnik Tomasz Nysztal z TKW Liwi Robaczki – 7900 pkt., który łowił piękne okonie. Ten wynik okazał się najlepszy w całych zawodach. Po sektorowe zwycięstwo w klasyfikacji drużynowej sięgnął klub Górek Team Pruszków, jednak tuż za nim uplasowała się drużyna TKW Liwi Robaczki, pewnie zmierzająca po zwycięstwo. Zawodnicy tej drużyny wygrali trzecią, finałową turę, pieczętując tym samym zwycięstwo na półmetku rywalizacji o tytuł mistrza Polski (59 punktów sektorowych). Drugie miejsce wywalczyła drużyna Górek Team Pruszków – 100,5 pkt., a trzecie klub PIKO Białystok – 104 pkt. W klasyfikacji indywidualnej zawody wygrał Jacek Urbański z WKS Petro-Spin Płock (8 pkt.), przed klubowym kolegą Bartoszem Głowackim (9 pkt.). Na trzecim miejscu uplasował się Robert Florczak z TKW Liwi Robaczki Tarnów (także 9 pkt., ale mniejsza masa ryb). W dniach 10–12 lutego br. rozegrano kolejne zawody zaliczane do tegorocznej rywalizacji o mistrzostwo Polski w wędkarstwie podlodowym – „Puchar Jeziora Czorsztyn – 2017”. Wzięło w nich udział 14 drużyn i 73 zawodników. Zawody te wzbudzały ogromne emocje, bo o ile sprawa tytułu drużynowego mistrza Polski wyglądała na rozstrzygniętą za sprawą przewagi, jaką uzyskał team TKW Liwi Robaczki nad swoimi rywalami, o tyle pretendentów do srebrnego i brązowego medalu było co najmniej kilku. Treningi potwierdziły, że Czorsztyn jest znakomitym łowiskiem podlodowym; w czasie rozpoznania wielu wędkarzy złowiło kapitalne okonie, mierzące 35–40 cm. Niestety, im bliżej było finałowej rozgrywki, tym gorzej było z braniami. W czasie tur średni wynik nie przekraczał kilkuset punktów, a wielu zawodników miało zerowe tury.

Zawodnicy drużyny TKW Liwi potwierdzili swoją wysoką dyspozycję, wygrywając Puchar Czorsztyna (50,5 pkt.). Drugie miejsce zajął klub Łowisko Net Olsztyn (88 pkt.), trzecie Górek Team Pruszków (105,5 pkt.). W takiej samej kolejności drużyny te uplasowały się na podium MP. W klasyfikacji indywidualnej Puchar Czorsztyna także zdominowali zawodnicy TKW Liwi. W pierwszej dziesiątce znalazło się czterech zawodników tej drużyny, w tym zwycięzca Sebastian Nowakowski oraz zdobywca 2 miejsca Robert Florczak. Trzeci był Bartosz Głowacki z WKS Petro-Spin Płock.

W klasyfikacji mistrzostw Polski po złoty medal sięgnął utytułowany Robert Florczak, srebrny medal przypadł w udziale Bartoszowi Głowackiemu, a brązowy Krzysztofowi Zakrzewskiemu, także zawodnikowi TKW Liwi Robaczki.

