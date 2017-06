Wydarzenia Pierwsze Spinningowe zawody Zander Passion – Czorsztyn 2016 29.11.2016 11:16:41



Zalew Czorsztyński utworzony na biegu Dunajca, pomiędzy Pieninami i Gorcami przez gros wędkarzy uznany jest za sandaczową mekkę. Nic zatem dziwnego, że to właśnie tu Zander Team w osobach Michał Jandura i Dariusz Furgoł, zorganizowali pierwsze, towarzyskie zawody Zander Passion pod patronatem Wiadomości Wędkarskich.

Na starcie stanęło 60 zawodników podzielonych na dwuosobowe timy. Wręczono karty startowe, identyfikatory oraz okolicznościowe miarki, na tle których należało fotografować złowione ryby, następnie wybrane z nich umieścić z w karcie timu. Fotografie służyły jak dowód w zgłoszeniu ryb, które to podlegały weryfikacji organizatorów.

Siódma rano, dano sygnał do startu. Na przystani u Bosmana pomimo, że jeszcze było ciemno w mgnieniu oka, od licznie przybywających zawodników zrobiło się jeszcze bardziej czarno. Kilkudziesięciu zawodników w ekspresowym tempie udało się do swoich łodzi, w oparach porannej mgły ruszyli po zwycięstwo.





Michał Jandura wraz z Bosmanem przystani w Manowach nad Czorsztynem.









Zaledwie kilkanaście minut później organizator odebrał pierwsze informacje o złowionych sandaczach w okolicach 50 +. Później już było tylko lepiej. Otrzymaliśmy sygnały o złowieniu sandacza 95 cm, szczupaka 96 cm oraz okonia 41 cm. Pierwsza tura była bardzo udana. Niektóre timy pierwszą turę zawodów zakończyły w ilości kilkunastu złowionych sandaczy.









Druga tura to bój o cenne minuty. Nie było łatwo, obsługa tamy przyblokowała przepływ Dunajca, woda opadła i przez jakiś czas po sandaczach nie było śladu. Rozpoczęło się żmudne dłubanie, jedni doławiali do kompletu inni starali się złowić jeszcze większe ryby aby uplasować się na podium. Zaciętą rywalizację czuło się nawet na brzegu, informacje napływające z wody świadczyły o jednym to nie była już walka, to była wojna.

Po raz kolejny górę wzięła jedna zasada - znajomość zbiornika i zachowań ryb przy gwałtownych zmianach poziomu wody w zbiorniku, była nieodzowna.























WYNIKI





I miejsce oraz Puchar Zander Passion przypadł w udziale drużynie Team Sandre w osobach, Dariusz Piasecki i Paweł Miłek.





II miejsce - drużyna Berkeley, Remigiusz Kolańczyk i Konrad Kolańczyk.





III miejsce - drużyna Crazy Fishermen, Robert Polita i Paweł Jaworski.

Największa ryba

I. Sandacz 95 cm. - Daniel Hlawacz.

II. Szczupak 96 cm. - Paweł Miłek (Team Sandre).

III. Okoń 41 cm. - Marek Frelik.

Największy sandacz i zarazem największa ryba zawodów złowiona przez Daniela Hlawacza.

Drugą, największą rybą zawodów był szczupak, mierzył 96 cm. Złowiony przez Pawła Miłka.

Trzecią, największą ryba zawodów był okoń, złowiony przez Marka Frelika.

Sandacz

Szczupak

Okoń







Serdecznie Gratulujemy!



Przyjazna, momentami braterska atmosfera towarzysząca na zawodach w stu procentach wynagrodziła setki, kilometrów jakie musieli pokonać zawodnicy aby przybyć w malownicze Pieniny. Ryby, bez których zawody nie miały by sensu również dopisały. Sponsorzy i partnerzy zawodów stanęli na wysokości zadania, dostarczając mnóstwa cennych nagród rzeczowych. Można by rzec czego chcieć więcej? Jedno jest pewne, szykujemy się na drugą edycję Zandera.















Losowanie drobnych nagród rzeczowych nie miało końca, tyle tego było.

Nadszedł czas biesiady, która trwała do białego rana.







