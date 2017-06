Sobotni poranek 4 czerwca nad zalewem Sidłowo przywitał ciepłą, słoneczną aura. Napawało to optymizmem, że 1 Spławikowe Zawody dla dzieci niepełnosprawnych zaliczymy do udanych. Adepci Świdwińskiej Szkółki Wędkarskiej gotowi i zwarci witali pierwszych uczestników imprezy. Nadszedł czas aby otworzyć pierwsze w powiecie świdwińskim zawody dla Dzieci niepełnosprawnych. Jak się później okazało była to bardzo udana impreza.



Od pomysłu do czynów

Organizacja imprez do łatwych nie należy o czym niejednokrotnie przekonali się zaprawieni w boju organizatorzy. Szczególnie do niełatwych zaliczyć trzeba zorganizowanie imprezy z udziałem dzieci, tutaj wiele czynników musi być spełnionych. Jeśli dodamy do tego fakt, że uczestnicy imprezy to dzieci w różnym stopniu niepełnosprawności to mamy nie lada wyzwanie.

Wraz z grupą zaprzyjaźnionych osób, najbliższej rodziny, wychowanków szkółki, wsparcia ze strony Miasta Świdwina oraz hojnych sponsorów zadaniu temu sprostali założyciele i prowadzący Świdwińską Szkółkę Wędkarską, Katarzyna i Piotr Klimczak.

Najpierw swoim projektem podzielili się z adeptami szkółki - nie dało się ukryć, że związane to było z dużym wysiłkiem i nakładem pracy z ich strony. Nikogo to nie zniechęciło i pomysł ten przyjęli z wielką aprobatą. Tak oto rozpoczęły się intensywne, kilkumiesięczne przygotowania do wydarzenia, w którym jako patronat medialny mogliśmy uczestniczyć.

O tym warto wspomnieć

Do organizacji zachęcono władze Miasta Świdwina i Starostwo Powiatowe. Pozyskano sponsorów, bez których niemożliwe byłoby przeprowadzenie imprezy. Pozostało pozyskać środki finansowe. W tym celu dzieci i młodzież ze Świdwińskiej Szkółki Wędkarskiej zorganizowały w zawody Junior Seniorowi. I tu uwaga, zawody o całkiem innym charakterze niż dotychczas mieliśmy okazję oglądać i uczestniczyć. Pomysł jest tak innowacyjny, że w zasadzie zaryzykujemy i powiemy - jedyny w kraju. To adepci byli organizatorami, sędziami, koordynatorami - Seniorowie byli zawodnikami. Zgromadzone (z wpisowego) środki finansowe przekazane zostały na organizację spławikowych zawodów dla dzieci niepełnosprawnych.

Zakładając, że głównymi bohaterami będą dzieci niepełnosprawne należało wybrać zbiornik, który zapewni komfort, bezpieczeństwo oczywiście ryby. Z pośród kilkudziesięciu okolicznych wód wybrano zalew Sidłowo, charakteryzujący się łagodną linią brzegowa, z wygodnym i przestronnym dojazdem. Śmiemy twierdzić, że jest to jeden z piękniejszych zbiorników malowniczego województwa zachodniopomorskiego.

Jako patronat medialny, każdego dnia śledziliśmy efekty przygotowań. Byliśmy na stałych łączach z pomysłodawcą imprezy, wpieraliśmy medialnie na naszej stronie oraz fanpage Faceebook, służyliśmy radą i dobrym słowem. Co tu dużo mówić, byliśmy maleńką cząstką projektu i mocno trzymaliśmy kciuki za powodzenie imprezy.

Dzień zawodów

Pierwsze z dzieci wraz z rodzicami przyjechały około godziny ósmej, na tę właśnie godzinę ustalona była zbiórka. Powoli zjeżdżali się kolejni uczestnicy, których serdecznie witano i częstowano ciastem i napojami, które to można było skosztować w cieniu parasoli. Rozpoczęliśmy od losowania stanowisk, za numery startowe robiły lizaki, nie sądzicie, że to świetny pomysł? Następnie przygotowanie zanęty. To zadanie wykonali specjaliści ze Świdwińskiej Szkółki Wędkarskiej przygotowując do łowienia zanęty Profess, głównego sponsora zanęt. Nie sądziliśmy, że przygotowanie zanęty tak bardzo zainteresuje naszych gości. Dzieci wręcz oblegały adeptów szkółki. Podziwiały zapachy zanęt, a nawet chętnie pomagały ich przygotowaniu. To dobrze, ponieważ oprócz umożliwienia dzieciom spędzenia miło czasu, adepci szkółki mieli jeszcze jedno zadanie: ukazać dzieciom jak wyglądają zawody wędkarskie, co to jest wędka, haczyk, zanęta, przynęta, itp.

Każdemu z zawodników przydzielono opiekuna z w/w szkółki. Zadaniem opiekuna było pokazanie jak się łowi oraz okazanie wszelkiej pomocy podczas całego przebiegu imprezy. Patrząc na wspólne działania nasze serducho się radowało. Adepci byli: niezwykle troskliwi, we wszystkim pomocni, zawsze pod ręką. Uczestnicy zawodów: zawzięci, chętni na nowe wyzwania, niezwykle edukacyjni. Symbioza jaka zaistniała między zawodnikami a opiekunami była niesamowita.

Niedługo trzeba było czekać aby uczestnicy zawodów złowili swoje pierwsze rybki. Radość poparta okrzykami triumfu była tak ogromna, że momentami baliśmy się że coś się stało.

Na szczęście nie stało nic oprócz wielkiej radości ze złowionej pierwszej w życiu rybki.

Wręczanie nagród

Czas rywalizacji dobiegł końca, nastąpiło komisyjne ważenie ryb. Nie sądziliśmy, że wywoła to tak duże emocje wśród uczestników zawodów. Podczas ważenia, przy każdym stanowisku sędziowie otoczeni byli przez pokaźną grupkę dzieci, które przesuwały się wraz z nimi po linii brzegowej, patrząc ile kto złowił ryb. To było piękne!

Na pytanie - Kto był pierwszy i został mistrzem 1 Spławikowych Zawodów dla dzieci niepełnosprawnych? Odpowiedź jest jedna - Wszyscy!

W czasie kiedy sędziowie podliczali wyniki i rozdzielali nagrody,uczestnicy zawodów zaproszeni zostali na posiłek. Kiełbaski z grilla i z ogniska (do wyboru) cieszyły się niezłym wzięciem.

Wszystkie dzieci zajęły pierwsze miejsce i każde z nich otrzymało statuetkę ufundowaną przez władze Miasta Świdwina - SUPER ZAWODNIK oraz prezenty ufundowane przez sponsorów. Pucharki - SUPER OPIEKUN otrzymali również adepci szkółki wędkarskiej, za okazaną pomoc i opiekę.

Nam też wręczono statuetkę za okazane wsparcie, To było bardzo miłe czujemy się zaszczyceni.

Podsumowując imprezę

Mnóstwo pracy i starań ze strony Świdwińskiej Szkółki Wędkarskiej przyniosło wymierne efekty. Doszło do zorganizowania imprezy, która dała wiele radości zarówno uczestnikom jak i organizatorom. Pozwoliła na pewne sprawy spojrzeć z innego punktu widzenia. Ukazała, że razem można więcej, że oprócz nas są jeszcze inni ludzie, którym warto a nawet należy poświęcić swój czas. A wszystko po to by życie ich stało się lepsze, prostsze i bardziej kolorowe.

W imieniu swoim, jako dziennikarza WW oraz założyciela Wędkarzy Bez Barier za okazane wsparcia chciałbym podziękować sponsorom: PROFESS, SENSAS, BALSAX, YORK, JAXON, MARLIN, MISTRALL, MIKADO, DRAGON, STIL. Władzom Miasta Świdwina chylę czoła za umożliwienie zorganizowania tak cudownej imprezy i pragnę życzyć równie o ile nie większego zaangażowania w przyszłości. Rodzicom i uczestnikom zawodów za liczne przybycie i miłą niezapomnianą atmosferę. Sympatykom i przyjaciołom Świdwińskiej Szkółki Wędkarskiej za wsparcie oraz pomoc w organizacji imprezy, bez Was wszystkich by się nie udało.



Do zobaczenia za rok!





Ostanie szlify przed imprezą





Uczestników częstowano ciastem i napojami, które to można było skosztować w cieniu parasoli.





Przygotowaniem zanęty zajęli się adepci Świdwińskiej Szkółki Wędkarskiej. Dzieci wręcz oblegały adeptów szkółki. Podziwiały zapachy zanęt, a nawet chętnie pomagały ich przygotowaniu.





Losowanie stanowisk, za numery startowe robiły lizaki, nie sądzicie, że to świetny pomysł?





Wydawaniem sprzętu do łowienia zajął się Piotr Klimczak





Skoro wszystko już gotowe czas ruszać na stanowiska





Każdemu z zawodników przydzielono opiekuna z w/w szkółki. Zadaniem opiekuna było pokazanie jak się łowi oraz okazanie wszelkiej pomocy podczas całego przebiegu imprezy.





Są pierwsze ryby!





Ważenie rybek przez komisję sędziowską wśród uczestników wywoływało niesamowite emocje





Statuetki i nagrody ufundowane przez partnerów i sponsorów imprezy. Każde z dzieci zajęło pierwsze miejsce i zostało nagrodzone





Nagrody dla dzieci wręczali od prawej: Bogdan Wachowiak-Kierownik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu w Świdwinie, Piotr Klimczak opiekun Świdwińskiej Szkółki Wędkarskiej oraz Norbert Stolarczyk, dziennikarz redakcji Wiadomości Wędkarskie oraz założyciel Wędkarze Bez Barier.