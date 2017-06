Wydarzenia Zaproszenie na XXXV Akademickie Mistrzostwa Polski w wędkarstwie spławikowym 09.06.2016 16:08:54 Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż w dniach, 01 – 03.07.2016 na jeziorze Szczycionek (ok. 30 km od Olsztyna), odbędą się XXXV Akademickie Mistrzostwa Polski w wędkarstwie spławikowym. Organizatorami Mistrzostw są Studenckie Koło Naukowe „FARIO”, Samorząd Studencki, Wydział Nauk o Środowisku UWM oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Schemat zawodów: oficjalny trening na wodzie w piątek (01.07) od 13.00. Następnego dnia - 02.07 (sobota) odbędą się dwie tury zawodów w godzinach 06.00 – 18.00. Tego samego dnia o godz. 20.00 odbędzie się uroczysta kolacja podsumowująca Mistrzostwa Polski, połączona z wręczeniem nagród i dekoracją zwycięzców. Ostatniego dnia - 03.07 (niedziela) po śniadaniu nastąpi wykwaterowanie uczestników.

Całkowity koszt uczestnictwa w Mistrzostwach Polski to 270 PLN od osoby (obejmujący zakwaterowanie w pokojach 3-osobowych, wyżywienie oraz udział w treningu i zawodach). Istnieje możliwość noclegów w pokojach 2-osobowych lub 1-osobowych - jednak wiąże się to z dopłatą. W przypadku noclegów w pokojach 2-osobowych całkowity koszt uczestnictwa w Mistrzostwach Polski wyniesie 290 PLN, natomiast w pokojach 1-osobowych 340 PLN. W przypadku zainteresowania z Państwa strony startem w XXXV Akademickich Mistrzostwach Polski w wędkarstwie spławikowym, prosimy o informację zwrotną na adres e-mail: mariusz.szmyt@uwm.edu.pl , lub pocztowy dr inż. Mariusz Szmyt, Wydział Nauk o Środowisku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn. Ostateczny termin zgłoszeń i potwierdzenia przelewu to 18.06.2016. W razie potrzeby wystawienia faktury, niezbędne będą związane z nią dane. Opłatę za uczestnictwo należy wnieść na nr konta 40 1030 1986 2900 0000 1842 0001 Bank Handlowy w Warszawie, oddział Olsztyn. Zapraszamy drużyny trzyosobowe. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.

Opiekun koła "Fario",

dr inż. Mariusz Szmyt

tel.506 138 531 ZAPRASZAMY

