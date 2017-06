Wydarzenia Spławikowe Mistrzostwa Polski wędkarzy niepełnosprawnych 23.05.2016 08:33:57 W dniach 29 kwietnia – 1 maja, a więc w majówkę 2016 odbyły się Spławikowe Mistrzostwa Polski osób niepełnosprawnych, pod honorowym patronatem prezesa ZG PZW Dionizego Ziemieckiego oraz prezydenta Miasta Pruszkowa Jana Starzyńskiego. Impreza odbyła się w Parku Miejskim w Pruszkowie, nad głównym stawem, tak zwanym Potulikiem. Na Mistrzostwa przybyło 25 zawodników. Organizatorem imprezy był Zarząd Okręgu Mazowieckiego, Koło PZW nr 32 przy Sztabie Generalnym WP oraz Koło PZW nr 18 w Pruszkowie. Patronem medialnym imprezy były Wiadomości Wędkarskie



Wszystko co piękne szybko się kończy głosi stare polskie przysłowie, niestety ta smutna prawda dosięgła i nas, niepełnosprawnych wędkarzy. Organizatorzy, sponsorzy, zawodnicy oraz przybyli kibice - a tych nie brakowało, wiedzą o czym teraz piszę. Na dowód tego, że jest czego żałować dla tych, którzy nie mogli przybyć publikujemy poniższą relację. Wszystko co piękne szybko się kończy głosi stare polskie przysłowie, niestety ta smutna prawda dosięgła i nas, niepełnosprawnych wędkarzy. Organizatorzy, sponsorzy, zawodnicy oraz przybyli kibice - a tych nie brakowało, wiedzą o czym teraz piszę. Na dowód tego, że jest czego żałować dla tych, którzy nie mogli przybyć publikujemy poniższą relację. Piątek był dniem, w którym do Pruszkowa, całej Polski zjechali się zawodnicy. Większość z nich pierwsze swoje kroki skierowała nie do hotelu aby wypocząć po podróży, tylko od nad akwen. Przywitanie się z kolegami, rozeznanie wody, przyjęcie taktyki i trening przed zawodami były ważniejsze niż zasłużony wypoczynek - to było niesamowite. Około godziny 15:00 nastąpiło uroczyste otwarcie, wciągnięto flagę na masz przy akompaniamencie Hymnu Narodowego, rozlosowano stanowiska w sektorach. Żarty się skończyły. Pierwszy dzień Mistrzostw (sobota)

Chłodny co by nie nazwać zimny poranek nad stawem Poltulika przywitał zarówno zawodników jak cały sztab organizacyjny. W ruch poszły gorąca kawa i herbata. Zawodnicy i ich trenerzy zajęli swoje miejsca sektorowe i rozpoczęli przygotowywanie sprzętu wędkarskiego. Pierwszy sygnał, na stanowiska weszli zawodnicy wraz ze sprzętem. Drugi sygnał, nęcenie. Trzeci sygnał, start.

Tego dnia złowiono łącznie ponad 28 kilogramów ryb. Największą rybę pierwszej tury złowił zawodnik z Okręgu Toruńskiego Tomasz Chmielecki. Drugi dzień Mistrzostw (niedziela)

Poranek nieco odrobinę cieplejszy niż dnia poprzedniego, znów w ruch poszła kawa, herbata i oraz gorące kiełbaski rozwożone przez koordynatorkę zawodów oraz młodych wiekiem wolontariuszy. Po tak konkretnym posiłku nie pozostało nic innego jak kontynuować walkę o pudło. Zawodnicy ponownie dokonali losowania sektorów i udali się na swoje stanowiska.

Drugiego dnia zawodów złowiono łącznie prawie 53 kilogramów ryb, największą rybą zawodów pozostał złowiony w pierwszej turze leszcz Tomka Chmieleckiego.

Po zawodach zawodnicy udali się na gorący obiad, w tym czasie komisja sędziowska koordynowana przez sędziego głównego Waldemara Grzelaka podliczała wyniki indywidualne drugiej tury oraz wyniki klasyfikacji ogólnej. Nie ukrywam, że nawet ja w napięciu oczekiwałem momentu, w którym wyniki zawisną na tablicy i staną się oficjalne.

Wyniki powaliły na kolana, to co wydawało się oczywiste po pierwszej turze nijak się miało w turze drugiej. Można by rzec, że wszystko stanęło na głowie. Tak to już jest w sporcie, że nic nie jest pewne i wszystko nas może zaskoczyć

Wyniki Klasyfikacji indywidualnej I. Henryk Młot – Okręg Mazowiecki PZW II. Sławomir Przybysz – Okręg Skierniewice PZW III. Maciej Mirowski – Okręg Sieradz PZW Przyznanie tytułów i wręczenie nagród

Kiedy wszystko stało się jasne organizatorzy, sędziowie, zawodnicy i zaproszeni goście honorowi przystąpili do zakończenia imprezy. Nastał czas przyznania tytułów i wręczenia nagród, których dzięki hojnym sponsorom było naprawdę dużo. Piękną tradycją Mistrzostw Polski osób niepełnosprawnych jest to, że nikt z zawodników nie opdjeżdża bez pamiątkowego upominku. Tak było i tym razem a o wszystko zadbała koordynatorka MP osób niepełnosprawnych Pani Ewa Błaszczak. W tym miejscu chylę jej czoła i stwierdzam, że poznanie jej i możliwość wspólnej pracy była dla mnie przyjemnością.

Zakończenie zawodów rangi Mistrzowskiej poprowadził sędzia główny Waldemar Grzelak.

Przyznano tytuły Mistrza, w-ce Mistrza oraz II w-ce Mistrza Polski i wszystkim zawodnikom wręczono nagrody.

Z mównicy popłynęło wiele ciepłych słów w kierunku sponsorów, organizatorów oraz zawodników. Podziękowano za liczne przybycie i zaproszono na kolejne Mistrzostwa Polski. Gdzie się odbędą i kiedy to na razie pozostaje tajemnicą. Galeria: Każdy z zawodników otrzymał taką naklejkę

Odprawa i losowanie stanowisk

Przykładowy połów z pierwszej tury

Ewa Błaszczak, koordynatorka z ramienia organizatora

Pierwsza szóstka Mistrzostw Polski

Norbert Stolarczyk z certyfikatem dla Wiadomości Wędkarskich



