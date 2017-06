Wydarzenia Predator Tour Ireland - Nasi na podium! 05.11.2015 20:07:29 Niejednokrotnie na krajowych i ogólnoświatowych arenach nasi rodacy udowodnili, że potrafimy walczyć i zwyciężać. Tak było i tym razem. 21-23 września 2015, odbyły się zawody Predator Tour Ireland na zbiorniku Lough Derg Killaloe Co. Clark w Irlandii. Predator Tour to dla zielonej wyspy prestiżowa impreza o charakterze międzynarodowym, w której co roku startuje wiele drużyn z całej Europy. Główną nagrodą Predatora była łódź marki LUND wraz z profesjonalną przyczepą. W tym roku na Irlandzkim Predatorze nie zabrakło teamów z Niemiec, Belgii, Francji, Holandii, Polski, oraz Irlandii, łącznie do startu przystąpiło 15 drużyn. Polska reprezentacja w osobach Bartosz Schoen i Krzysztof Sibiga reprezentowali Polskę z numerem startowym 10. Zawodnicy Predatora mieli za zadanie w trzech turach złowić komplet, to znaczy cztery szczupaki, trzy okonie oraz pstrąga. Suma długości złowionych ryb, liczona w centymetrach dawała końcowy wynik. Polska ekipa już pierwszego dnia złowiła cały zestaw, w sumie 482 cm, drugiego dnia udało nam się im dołożyć kolejne 19,5 centymetra. Trzy dni na pudle Polskiej reprezentacji mówiło samo za siebie i nie mogło być inaczej. Zwycięzcami tegorocznego Predator Tour zostali mieszkający w Irlandii Bartosz Schoen i Krzysztof Sibiga, stając się nowymi właścicielami wychuchanego LUNDA. Bartosz i Krzysztof obecnie finansują się sami i poszukują sponsora, jak wiemy udział w zawodach takiej rangi to koszty przewyższające możliwości niejednego człowieka. Jesteśmy pewni, że znajdzie się firma, która wraz chłopakami zechce wspinać się wyżej, po kolejne tytuły i puchary. Drugie miejsce na pudle Predator Tour Ireland, też należało do polskich wędkarzy. Jacek Górny (trzeci od lewej) oraz Tomasz Kurman (piąty od lewej) reprezentanci Teamu Irlandii.





Z całego serca Gratulujemy zwycięstwa Redakcja „WW”



Oprac. Norbert Stolarczyk

