Wydarzenia Lipień Drawy 2015 23.10.2015 18:40:43 Mało jest w naszym kraju rzek tak urokliwych jak Drawa. To w niej niegdyś pływały największe łososie występujące na starym kontynencie. Mało jest ryb owianych taką legendą jak lipienie ten ciek zamieszkujące. I na koniec, ze świeczką szukać imprez, które od dziesiątków lat gromadzą na starcie kolejne pokolenia łowców ryb szlachetnych. Po raz 38 Koło Miejskie PZW w Wałczu zorganizowało zawody „Lipień Drawy”. Bazą tegorocznych zmagań była Leśniczówka Dębina, umiejscowiona nad brzegiem rzeki, pomiędzy Krzyżem Wielkopolskim, a drogą krajową Wałcz – Gorzów Wielkopolski. Byłem tam pierwszy raz, ale jeśli miałbym sobie wyobrazić miejsce idealne na organizację tego typu zmagań, to z pewnością byłoby ono bardzo podobne do tego co dane mi było zobaczyć, w niedzielę, 18 października. Sama nazwa tej leśniczówki ściśle powiązana jest z dębami, które wokół niej rosną. Najstarsze ocenia się na 300 lat, choć do niedawna był tam jeszcze dąb, którego wiek szacowano na lat 500. Niestety, czas i niekorzystne warunki atmosferyczne zakończyły jego żywot. „Lipień Drawy” ma ponadregionalny charakter, a świadczyć o tym może fakt, że rokrocznie na starcie gromadzi on wędkarzy miedzy innymi z Poznania, Szczecina, Międzyrzecza, Trzcianki, Piły i Złotowa, a bywało tak, że także muszkarze z południa naszego kraju mierzyli się z drawieńskimi kardynałami.

Jak dowiedziałem się od Prezesa Koła w Wałczu - Tadeusza Kaczorowskiego, pierwsze zawody zorganizowane były dla garstki przyjaciół. Z czasem informacja o atmosferze tam panującej, oraz o rybach zamieszkujących Drawę rozeszła się po całym kraju, i z kameralnej rywalizacji przeistoczyły się one w wydarzenie, w którym udział brało ponad 100 osób. Trudno się temu dziwić. Urok rzeki, piękne krajobrazy, rybostan, przychylność lokalnych władz, zaangażowanie organizatorów, a przede wszystkim wyjątkowi wędkarze, sprawiają, że klimat panujący podczas tych zmagań jest wyjątkowy i niepowtarzalny.

Kiedy słuchałem opowieści Prezesa, a także sędziego sekretarza – Jerzego Rocha Hamulskiego, o kolejnych edycjach „Lipienia Drawy” obserwowałem z jakim z błyskiem w oku to czynili. Dotarło do mnie to, że trafiłem na pasjonatów, ludzi bez reszty zaangażowanych w to co robią. Mam nadzieję, że kiedyś ktoś pokusi się o spisanie wspomnień takich społeczników, bo to oni tworzyli historię polskiego wędkarstwa i nadal to robią, nie zważając na przeciwności. W tym roku udziału w zawodach nie zadeklarowało tylu moczykiji ilu bywało w latach świetności, choć nie przeszkodziło to w tym aby zawody stały na bardzo wysokim poziomie, zarówno sportowym jak i organizacyjnym. Piękna polska złota jesień nabiera dodatkowego uroku, kiedy stanie się na brzegiem czystej rzeki, zamieszkałej przez dorodne kardynały, porośniętej po obu stornach przez mieszany las, który w tym okresie zachwyca pełną paletą barw. Niech żałują ci, których tam nie było, bo ja już wiem, że żadnej edycji „Lipienia Drawy” nie odpuszczę. Pogoda dopisywała, ryby też. Ogólnie złowiono 17 lipieni. Sklasyfikowano 11 zawodników, z czego 6 mogło się pochwalić kompletami. Na to, że 13 nie musi być liczbą pechową, dowodem niech będzie Jarosław Sienkiewicz z Wałcza, zwycięzca zawodów. Taki numer startowy wylosował. Oto co nam powiedział po zakończeniu rywalizacji: „to nie jest mój pierwszy sukces odkąd zacząłem startować w „Lipieniu Drawy”. Dwa lata temu również tu wygrałem , choć wtedy było znacznie trudniej z rybą, gdyż wszystkim uczestnikom udało się złowić zaledwie cztery ryby, z czego dwie należały do mnie. W tym roku również zgłosiłem komisji sędziowskiej komplet, i co jest moim osobistym sukcesem, ryby złowiłem na nimfy własnego wykonania - brązki. Były identycznie jak te, które zapewniły mi zwycięstwo dwa lata temu”. Jarosław Sienkiewicz - zwycięzca zawodów



Kolejne miejsce, zajęli: 2. Turecki Zbigniew – Międzyrzecz

3. Jędrzejczyk Sylwester – Międzyrzecz

4. Wiza Bogdan – Trzcianka

5. Prządka Marcin – Wieleń

6. Błaszczak Gerard – Poznań

Największą rybę zawodów złowił Turecki Zbigniew. Jego lipień miał 40,7 cm. Patrycja Jasiek ze Złotowa udowodniła, że jesienne brodzenie w rzece nie musi być domeną mężczyzn. Organizatorzy zadbali o to aby każdy z uczestników był syty i nie wyjechał z „Lipienia Drawy” z pustymi rękami. Poza pamiątkowymi znaczkami, dzięki sponsorom, udało się zapewnić atrakcyjne nagrody, nie tylko dla zwycięzców. Tegoroczną edycję zawodów wsparli: Burmistrz Wałcza – Bogusława Towalewska, Poseł na Sejm RP – Stanisław Wziątek, Wójt Gminy Wałcz – Jan Matuszewski, Burmistrz Człopy – Zdzisław Kmieć, ZEC – Andrzej Maślanka, ZGK – Piotr Borowiec, Zakład Zegarmistrzowski – Elżbieta i Edmund Szczygłowscy, Radny Powiatu Wałeckiego – Marek Pawłowski, Firma Kolmet, Sklep Wędkarski – Jerzy Katarzyński, Kama – Łukasz Świstak, Sklep Zieleniak – Marcin Zieliński, Skup Złomu – Jerzy Orfin, PPUH „Jart-Pol” – Teresa i Jerzy Hamulscy. Osobiście chciałbym podziękować organizatorom za prawie 4 dekady zaangażowania w organizację tych zawodów. Za rok 39 edycja, a za dwa lata okrągłe 40 urodziny „Lipienia Drawy”. Nasza redakcja z pewnością obejmie patronat nad tym wydarzeniem.



Tekst i zdjęcia

