Spławikowe Mistrzostwa Świata kobiet i seniorów

Mistrzostwa Świata w Wędkarstwie Spławikowym Kobiet, Belgia, 22 – 23 sierpnia 2015

W dniach 22 – 23 sierpnia na kanale Ronquières - Charleroi-Bruxelles zostały rozegrane 22. Mistrzostwa Świata w Wędkarstwie Spławikowym Kobiet. W tegorocznych rozgrywkach o mistrzowski tytuł udział wzięło 17 reprezentacji narodowych.

Polskie wędkarki o krok od medalu

Nasza drużyna tydzień poprzedzający finałową rozgrywkę spędziła bardzo pracowicie, rozgryzając belgijskie łowisko. To było łowisko z kluczem, ale ciężka praca przyniosła efekty i nasze reprezentantki do pierwszej tury przystąpiły bez kompleksów. To był bardzo udany dzień! Skończyliśmy turę z 22 punktami, co dało nam drugie miejsce za Francuzkami (19 punktów). Polki wędkowały świetnie! W sektorze A Marta Gottwald uplasowała się na 8 pozycji, w sektorze B Kamila Justa – Kowalska była 6, w sektorze C Bożena Larish była 3, w sektorze D Joanna Drgas uplasowała się na 2 pozycji, podobnie jak Agnieszka Balcerek w sektorze E. Za nami uplasowały się takie wędkarskie potęgi jak Belgia (25 pkt), Holandia (29 pkt), Niemcy (34 pkt), oraz Czechy. Włoszki, obrończynie tytułu, daleko na 8 miejscu. Warto podkreślić, że efektem przyjętej strategii była największa liczba ryb (310), które odnotowano na naszym koncie. Dla porównania – Francuzki złowiły 257 ryb, a Belgijki 280.

Do drugiej tury Polki przystąpiły z dużym apetytem na medal. Trener zadecydował, że skład drużyny pozostaje bez zmian. I tę turę można ocenić jako dobrą w wykonaniu Polek; w sektorze A Joanna Drgas zajęła 7 miejsce, w sektorze B Marta Gottwald była 3, w sektorze C Bożena Larish zajęła 8 pozycję, w sektorze D Agnieszka Balcerek była 13, w sektorze E Kamila Justa – Kowalska była 3. Niestety, z 34 punktami sektorowe tym razem musieliśmy zadowolić się dopiero 6 miejscem w turze, za niesamowitymi Francuzkami – 22 punkty, Holenderkami – 26 punktów, Angielkami – 26 punktów, Niemkami – 27 punktów oraz Belgijkami – 31 punktów. Zabrakło trochę szczęścia, a zwłaszcza większych ryb, które pozwoliłyby na nieco lepszy wynik. Co prawda na koncie drużyny tym razem znalazły się 252 ryby, w sumie nie najgorzej, ale czołowym zespołom ustępowaliśmy dość wyraźnie wagą i różnica w tym zakresie była kluczowa.

W ostatecznej klasyfikacji Holenderki, dzięki świetnej drugiej turze „wskoczyły” na pudło i zgarnęły nam sprzed nosa srebrny medal, Belgijki utrzymały trzecie miejsce i wywalczyły brąz. A Polki? Mimo takiej samej ilości punktów jak Belgijki (56) i większej ilości ryb spadły w ostatecznej klasyfikacji na czwarte miejsce. Zadecydowała niższa waga ryb. Występ Polek należy zaliczyć do bardzo udanych, bo potwierdził naszą pozycję w czołówce drużyn europejskich, z drugiej strony na pewno nie usatysfakcjonował zawodniczek, trenera, a także licznych fanów. Medal był w zasięgu ręki…

W klasyfikacji indywidualnej złoty medal wywalczyła Anja Groot (Holandia, 2 punkty sektorowe), srebrny Sarina Mertens (Belgia, 2 punkty sektorowe, niższa waga), Valérie Nadan (Francja, 2 punkty sektorowe, niższa waga ryb). Najlepsza z Polek, Kamila Justa – Kowalska, uplasowała się na 12 pozycji.

Trener reprezentacji kobiet, Janusz Czulak, podzielił się z czytelnikami „Wiadomości Wędkarskich” swoim refleksjami po tegorocznych mistrzostwach: - Łowisko w Belgii to niezbyt szeroki kanał, ruchliwa arteria wodna. Było to łowisko z kluczem - trudno było ocenić, jak po przejściu barek zachowują się na dnie kule zanęty, ale w ewidentny sposób ryby przez pewien czas zaprzestawały żerowania. Trzeba było je zwabić porcją zanęty, kluczowy był odpowiedni moment jej podania.

Rozpoznaniem łowiska oraz prowadzeniem treningów zajmował się Adam Niemiec, tegoroczny mistrz Polski seniorów, które w Belgii pełnił obowiązki drugiego trenera. Jego duże doświadczenie pozwoliło na opracowanie odpowiedniej taktyki oraz skutecznej zanęty, która sprawdziła się w czasie zawodów. Wskazuje na to chociażby fakt, że pierwsza turę zakończyliśmy z największą ilością ryb na koncie. Niestety, średnia waga ryb była nieco niższa niż innych czołowych drużyn, co spowodowało, że w ostatecznym rozrachunku nie zmieściliśmy się na podium. Łowiliśmy głównie płotki, od niewielkich po całkiem przyzwoite, trafiały się także okonie. Sytuację mógł zmienić jakiś „bonus”, do których można zaliczyć występujące w kanale większe krąpie, liny oraz jazie. Niestety, były to ryby dość losowe, żadna z naszych zawodniczek nie miała takiej ryby na wędce.

W mojej ocenie drużyna nie miała słabych punktów, dziewczyny spisały się świetnie, także rezerwowa Natalia Jabłońska, bardzo utalentowana zawodniczka młodego pokolenia. Przypomnę, że za nami znalazły się znakomite Angielki, Włoszki, absolutny światowy top. W tej sytuacji to nasze czwarte miejsce trzeba ocenić wysoko. Cieszę się, że pokazując lwi pazur udowodniliśmy, że nasze panie potrafią nawiązać równorzędną walkę z czołówką.

Fot. Janusz Czulak

Mistrzostwa Świata w Wędkarstwie Spławikowym Seniorów, Słowenia, 11 – 13 września 2015



Mistrzostwa Świata Seniorów rozegrano już po raz 62. Tym razem łowiskiem była rzeka Sawa w Słowenii w okolicach miejscowości Radece. W ostatnich kilku latach zorganizowano w tym miejscu wiele zawodów najwyższej rangi, w tym mistrzostwa Europy seniorów, mistrzostwa świata kobiet juniorów i klubowe mistrzostwa świata. W tegorocznej rozgrywce udział wzięło 37 drużyn.

Polska reprezentacja wystąpiła w składzie: Maciej Cesarz, Kamil Dzikiewicz, Wojciech Kamiński, Grzegorz Mazurczak, Adam Niemiec i Wiktor Walczak. Trenerem był Andrzej Borkowski, kierownikiem drużyny Sławomir Pszczoła. Na wynik drużyny pracowało jednak wiele innych osób, zbierających informacje i wspierających naszych zawodników.

O krok za podium

Na pewno ostrzyliśmy sobie zęby na medal. I na pewno był w zasięgu ręki. Ale… we współczesnym wędkarstwie spławikowym pretendentów do medali jest wielu, a pula miejsc na podium ograniczona. Do sobotniej tury nasi zawodnicy przystąpili bez respektu wobec utytułowanych przeciwników. To był dobry dzień naszej drużyny - startujący w sektorze A Wiktor Walczak był 3, Wojciech Kamiński w sektorze B był 4, podobnie jak Grzegorz Mazurczak w sektorze C, w sektorze D Adam Niemiec uplasował się na drugim miejscu, Maciej Cesarz w sektorze E był 6. W sumie, z 19 punktami sektorowymi uplasowaliśmy się na czwartym miejscu - z taką samą ilością punktów jak Czesi i Hiszpanie, o miejscu w klasyfikacji decydowała waga ryb. Pierwsze miejsce w turze zajęli rewelacyjnie wędkujący zawodnicy włoscy, 12 punktów to wręcz nokaut dla pozostałych drużyn. Sobotni wieczór w bazach wielu drużyn musiał być bardzo gorący, bo w pobitym polu zostali zarówno Anglicy, jak i Francuzi czy Węgrzy, a oni tanio skóry nie zamierzali sprzedawać. Nic dziwnego, że niedzielna tura sporo zamieszała w klasyfikacji – Anglicy wygrywając ją bezapelacyjnie pokazali klasę (13,5 pkt), świetnie wypadli także wspomniani Francuzi (16 pkt) i Węgrzy (21 pkt). Dużo słabiej wypadli faworyci – tryumfatorzy sobotniej tury Włosi uplasowali się dopiero na 5 miejscu w turze, Czesi wylądowali na 10 miejscu, a Hiszpanie na 15. Włosi zachowali jednak przewagę z sobotniej tury i nie pozwolili sobie odebrać złotego medalu, jednak na podium „wdarli” się tryumfatorzy tury niedzielnej - Węgrzy (40,5 punkta w klasyfikacji ogólnej), oraz Anglicy (46,5 pkt). Polacy będą chcieli zapewne szybko wymazać niedzielną turę z pamięci – 8 miejsce z 29 punktami (Wojciech Kamiński w sektorze A był 4, Wiktor Walczak w sektorze B był 3, podobnie jak Grzegorz Mazurczak w sektorze C, Adam Niemiec w sektorze D był 11, Kamil Dzikiewicz w sektorze E był 8).

W sumie, z 48 punktami, w klasyfikacji indywidualnej zajęliśmy czwarte miejsce. Do medalu zabrakło naszej drużynie 1,5 punktu…

W klasyfikacji indywidualnej złoty medal wywalczył zawodnik rosyjski, Yury Spitsov (2 punkty sektorowe), srebrny medal przypadł w udziale utytułowanemu mistrzowi z Węgier, Walterowi Tamasowi (dwa punkty, mniejsza waga ryb), brązowy do swojej ogromnej kolekcji dorzucił pięciokrotny mistrz świata, Anglik Alan Scotthorne (także dwa punkty, mniejsza waga ryb). Najlepszy z Polaków Wiktor Walczak był 12.

Trener polskiej drużyny, Andrzej Borkowski, podsumował start naszej drużyny: - W tej chwili co najmniej 10 -12 drużyn jest na takim poziomie, że każda z nich może sięgnąć po mistrzowski tytuł. My także liczymy się w tej stawce, od kilku lat zajmujemy regularnie czołowe miejsce, w rankingu za lata 2010 – 2014 jesteśmy na pierwszym miejscu. Tym większe mieliśmy nadzieje na któryś z medali. Wszystkie dni treningowe przepracowaliśmy solidnie, mieliśmy dokładną wiedzę o każdym z sektorów, mieliśmy także pomoc ze strony członków drużyny U23, którzy specjalnie przyjechali do Słowenii i pomagali zbierać informację. Niewiadomą były sektory A i B, bo na tym odcinku nie były wcześniej rozgrywane zawody tej rangi. Z rozpoznania wynikało, że być może trzeba będzie zbierać punkty łowiąc ukleje. Matchówka i bolonka były ryzykowne, łowiło się co prawda większe ryby, ale drobnica była pewniejsza, dawały 6 – 7 tysięcy punktów. W pozostałych sektorach trzeba było łowić średnią rybę. Z taką taktyką przystąpiliśmy do zawodów, a dzięki konsekwentnej realizacji dała nam drugie miejsce. W tej sytuacji taktyki przed niedzielną turą nie zmienialiśmy. Ten dzień nie był już tak udany; wpłynęło na to gorsze losowanie w sektorze D, w którym Adam Niemiec walczył z zaczepami, a także niefart Kamila Dzikiewicza, który łowiąc w sektorze B spuścił kilka ładnych ryb. Tym bardziej szkoda, że pozostali zawodnicy połowili bardzo dobrze. Obiektywnie wywalczone przez nas miejsce to dowód na przynależność do światowej czołówki.







Fot. Grzegorz Mazurczak