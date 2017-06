Wydarzenia I Targi rękodzieła wędkarskiego - święto dla wędkarzy 24.09.2015 00:00:00 19 – 20 września 2015 w hali Mrzeżyńskiego Centrum Sportu odbyły się 1 Targi Wędkarskiego Rękodzieła. 37 wystawców, panele dyskusyjne, piknik rodzinny, wystawa fotografii wędkarskiej, konkursy dla dzieci i dorosłych oraz ponad 800 odwiedzających gości. Tak w wielkim skrócie mógłbym podsumować imprezę jaką były targi w Mrzeżynie. Z zamiarem organizacji targów rękodzieła wyszedł mieszkaniec Mrzeżyna, Daniel Grombik. Jego marzeniem było zorganizować targi dla twórców rękodzieła wędkarskiego i połączyć je z integracyjnym piknikiem rodzinnym wystawców i odwiedzających targi gości. Brzmi to niewiarygodnie. Obecny, bezlitosny świat biznesu nie był przygotowany na tak nowatorski pomysł, szczególnie w takim miejscu jakim jest mała, nadmorska miejscowość w dodatku po sezonie wakacyjnym. Choć zadanie do łatwych nie należało okazało się możliwe do zrealizowania. Wielkie sprawy rodzą się w bólach, to jakże stare przysłowie po raz kolejny potwierdziło swoje znaczenie. Kilkumiesięczna kampania reklamowa przy wykorzystaniu wszystkich możliwych mediów internetowych, mnóstwo zaangażowania w organizację organizatora, jego przyjaciół, rodziny i przychylnych mu osób, przyniosło pożądane efekty. Na targi zgłosiło się 37 wystawców krajowych, oraz trzech wystawców zza zagranicy: Łotwy i Szwecji, przybyło ponad ośmiuset odwiedzających.

Pierwsi wystawcy wraz z rodzinami przyjechali już w czwartek, by móc w spokoju, wykorzystać: słoneczną, nadmorską wrześniową aurę. Spacery po porcie na ujściu pięknej rzeki Redy, plażowanie i zwiedzanie Mrzeżyna, to tylko kilka z nielicznych atrakcji jakie zafundowali sobie wystawcy targów. Piątek był dniem, w którym pierwsi rękodzielnicy adoptowali boksy targowe. Sobotni poranek to istny młyn. Wszyscy uwijali się jak w ukropie aby zdążyć przed godziną dziesiątą, kiedy to nastąpiło oficjalne otwarcie targów i wpuszczono pierwszych odwiedzających. Oprócz znanych osobistości ze świata rękodzieła, swoje stoiska mieli również młodzi wiekiem wystawcy - twórcy młodego pokolenia. Prezentowali swoje przynęty - głównie woblery, które inspirowały kształtami, kolorami i wykonaniem. Miło było zobaczyć młodych twórców, którzy mają pasję i upór - to dzisiaj należy do rzadkości. Na dużą uwagę zasługiwały panele dyskusyjne prowadzone przez: Miłośników rzeki Redy, Towarzystwo przyjaciół rzeki Iny i Gowiennicy, Towarzystwo Miłośników Parsęty, Stację Morską IOUG w Helu, której zadaniem jest przeprowadzaniem badań dotyczących funkcjonowania i ochrony życia w Bałtyku i przedstawiciele WWF skupiający się na zagrożonych gatunkach i organizmach żyjących w naszym środowisku. Ciekawym punktem programu były warsztaty kręcenia much, streamerów i kogutów prowadzone przez speców w fly fishingu Zbigniewa Oczosia, Dariusza Furgoła i Wojciecha Kudłacza. Na otwartym konkursie fotografii wędkarskiej można było zobaczyć bardzo ciekawe prace, niektóre z nich zapierały dech w piersiach. Nie zapomniano też o dzieciach, przeprowadzono zajęcia edukacyjne zorganizowane przez przedstawicieli Celowego Związku Gmin z Nowogradu, którzy uczyli dzieci segregacji odpadów, ukazali również jaki wpływ mają śmieci na środowisko. Imprezy plenerowe i plac zabaw przyciągały je jak magnes. Nie było możliwości aby którekolwiek z dzieci choć na chwilkę mogło się nudzić.

Nawet maluchy miały całe dnie wypełnione zabawą Targi w Mrzeżynie ukazały jeszcze jedno swoje oblicze. Stały się miejscem, w którym spotkali się ludzie, którzy przez lata kontaktowali się wyłącznie przez telefon, komunikatory i fora internetowe, na których to wymieniali się doświadczeniami oraz technologiami tworzenia przynęt. Zamysł integracji rodzinnej twórców, był strzałem w dziesiątkę. Gdy z nimi rozmawiałem to jednogłośnie stwierdzali, że zyski ze sprzedaży przynęt nie miały dla nich większego znaczenia – chociaż jak się później okazało, efekty były zadowalające. Liczyło się tylko to, że mogli się spotkać, poznać, pokazać odwiedzającym i razem spędzić czas w przemiłej atmosferze. Niesamowite jest to, że na moich oczach rodziło się coś co uznałem za relikt minionej epoki, w dzisiejszym co by nie mówić, nie łatwym świecie zawiązywały się przyjaźnie. Małżonki, które nie do końca rozumiały pasję i poświęcenie swoich mężów zrewidowały swoje postrzeganie rzeczywistości i poczuły ten klimat. Na tym między innymi zależało organizatorowi targów i ten punkt wypalił w stu procentach. Drugiego dnia targów (niedziela) odbyło się oficjalne losowanie kuponów wrzucanych przez odwiedzających do urny i wręczanie wygranych, które ufundowali wystawcy i pozyskani sponsorzy. Podsumowując to wydarzenie stwierdzam, że było to coś czego nam wędkarzom na pewno brakowało. Tym bardziej, że wszyscy jednogłośnie zażądali drugiej edycji targów, niczym mantra powtarzane były słowa, że teraz wystawcy mają trzy święta: Wielkanoc, Targi rękodzieła i Boże Narodzenie. Trudno się z tym nie zgodzić.

Od tego wydarzenia minęło kilka dni... Był to dla wszystich czas wspomnień, przemyśleń i refleksji. Idąc za ciosem ustalono datę drugiej edycji targów, po więcej informacji zapraszam na strony organizatora. http://targirekodzielawedkarskiego.com/ oraz Facebook Do zobaczenia za rok!

Puchar za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie fotograficznym



Losowanie kuponów wrzucanych przez odwiedzających do urny i wręczanie wygranych, które ufundowali wystawcy i pozyskani sponsorzy.







Galeria foto:

Na targach swoje stoiska mieli wystawcy z Łotwy: Juris Balabka i Agris Ziediņš

Woblery trociowe i łososiowe Jurisa Balabki. Pracownia J.B WOBBLER



Dariusz Jankowski - pracownia KUŹNIA WĘDKARSKA. Jakość wykonania i mnogośc modeli mogła przyprawić o zawrot głowy





Dariusz Furgoł, twórca kogutów wraz z małżonką. WĘDKARSKA POLSKA.

Wojciech Kudłacz, twórca much wraz z małżonką. FLY FISHING.

Stoisko Wojciecha Kudłacza



Zbigniew Oczoś, twórca streamerów. FLY FISHING. Streamer szczupakowy Zbigniewa Oczosia



Sztuka fly fishingu do łatwych nie należy... Pod czujnym okiem Zbyszka, każde dziecko mogło choć przez chwilę poczuć magię imadła.



Marcin Malicki wraz z małżonką. Pracownia WOBLERY RUDIEGO.

Szczupakowe modele Woblerów Rudiego. To zalewdie kilka z nielicznych jakie powstają w pracowni Marcina.



Przemysław Samborski wraz z małżonką. Pracownia WOBLERY SAMBOR.

Kilka z nielicznych modeli trociowych woblerów SAMBOR.



Bartłomiej Bartodziej - pracownia Woblery FISHB

Szczupakowy FishB Bartka Bartodzieja



Bartomiej Szala - pracownia BARTEY FISHING ART. Piękno wędkarstwa można mieć na wszystkim, na czym można sobie wymarzyć.



Grzegorz Sydoriak z rodziną - pracownia SYDORIAK FISHING LURES.



Jacek Szrajnert - pracownia FISHING COLORS. Jeśli chcecie posiadać tak wychuchany kołowtrotek, koniecznie musicie skontaktować się z Jackiem.

Tak wyglądający multik musi przyciągać uwagę.



Biżuteria Igora Olejnika - pracownia OLDSTREAM.



Grzegorz Wadecki, twórca błystek obrotowych - Pracownia RIOMES



Stoisko Łukasza Motowidełko, twórcy woblerów MOTOR-BAITS

MOTORBAITY Łukasza Motowidełko

Wojciech Grochola z małżonką. Pracownia PSTRĄGMAN - woblery, koguty, zbrojenie wędzisk.

Koguty Wojtka Grocholi, pracownia PSTRĄGMAN.



Stoisko Tomasza Gorgolika - pracownia WOBLERY TG. Istny raj dla łowców psrągów.



Stoisko z błystkami obrotowymi i wahadłowymi Dariusza Kalisty - DARSPIN.

To tylko kika z nielcznych obrotówek pracowni DARSPIN Darka Kalisty.



Piotr Mołdoch z bratem Robertem - PRACOWNIA ROZTOCZE. Całe stoisko SHREKÓW.

Na zdjęciu sandaczowe modele SHREKÓW. To tylko jeden z kilkudziecięciu wzorów pracowni Roztocze





Piotr Prażmowski i woblery z pracowni LOVE-BAIT

Kilkanaście wzorów i magia kolorów pracowni LOVE-BAIT.



Stoisko Jacka Grzeszczyka - pracownia STARTBAIT

To zaledwie niewielki fragment asortymetnu pracowni SRARTBAIT.



Piotr Lipiec z rodziną -pracownia LProds. Tu każdy znalazł coś dla siebie. Kikadziesiat wzorów błystek obrotowych i drugie tyle wahadłowych, sprawiało niesamowite wrażenie.



Tomasz Domański - pracownia AIGLE WOBLERS. Twórca młodego pokolenia rękodzielników.



Stoisko Michała Maciulewskiego - pracownia WOBLERY MACIUL (z lewej) i Łukasza Wilińskiego (z prawej) - pracownia WIL MICRO LURES. Twórcy młodego pokolenia.

Woblery z pracowni MACIUL, cukiereczki dla kleni i jazi



Adam Szwanka - pracownia AdaShhh Hand Made Lures. Pstrągi, klenie i bolenie to tylko kilka z nielicznych gatunków łowionych na AadaShhh-y.





Andrzej Wołkowski - pracownia WOŁKOWSKI. Błystki wahadłowe i obrotowe.

Błystki obrotowe Andrzeja Wołkowskiego.



Tomasz Mokras - pracownia TOMASZ MOKRAS SPŁAWIKI Z PASJĄ.

Piękno ręcznie wykonanych spławików przyciągnęło do stoiska niejednego spinningistę



Janusz Ryczkowski - pracownia WOBLERY JR



Legenda wędkarskiego rękodzieła Stefan Przychoćko. Błystki wahadłowe i obrotowe.



Woblerki i mikrowahadłówki Roberta Bogdzińskiego - pracownia SZUKAREK. Przynęty dla specjalistów.

Piotr Sibrecht - pracownia WOSI LURES. Twóra młodego pokolenia wędkarskich rękodzielników.



Stoisko Romana Mytko. pracownia MYTOLE - ART ROD pstrągowe błystki obrotowe.

Woblery Marcina Drozdowskiego - pracownia WOBLERY MD MARCELEGO.

Woblery z pracowni MD MARCELEGO to przynęty wylącznie na duże okazy.







