Wydarzenia Spinningowy Puchar Ziemi Złocienieckiej 2015 nad Jeziorem Siecino 12.10.2015 13:07:15 Już po raz drugi w tym roku, redakcja „WW” zagościła w Złocieńcu. Tym razem na Spinningowym Pucharze Ziemi Złocienieckiej, który odbył się 04 października 2015 na Jeziorze Siecino, obejmując patronat medialny. Organizatorem imprezy był Zarząd koła „Karp” w Złocieńcu, na czele z prezesem koła Tomaszem Łajczakiem. W zawodach udział wzięło 42 zawodników którzy przyjechali do nas z Darłowa, Świdwina, Kołobrzegu, Kalisza Pom. Warszawy i Złocieńca. Gdyby wrócić wspomnieniami do naszego ostatniego, lipcowego pobytu i porównać organizację zarówno poprzedniej imprezy jak i zawodów o Puchar Ziemi Złocienieckiej można by stwierdzić, że zrobił to profesjonalista w każdym calu. Tomasz Łajczak bo o nim mowa wraz ze swoimi przyjaciółmi Januszem Jankowskim, Cezarym Ślusarczykiem oraz Jerzym Budnickim zorganizowali zawody na których rzadko ma się okazję bywać. Baza noclegowa zapewniona przez Panią Prezes Annę Kamińska z klubu jachtowego „Szkwał” w Złocieńcu oraz wspaniała i smaczna ‘kuchnia Tomasza’ nie pozostawiała złudzeń – wszystkie drogi prowadzą do Złocieńca.





Pierwsi zawodnicy szczególnie ci, którzy na Siecino mieli długą drogę przybyli już w sobotę. Zakwaterowanie, rozeznanie zbiornika, rozmowy z miejscowymi wędkarzami i wreszcie szukanie strategii na siecineckie drapieżniki było podstawową każdego z zawodników. Dla organizatora był to czas intensywnej pracy aby wszystko dopiąć na ostatni guzik, zakwaterowanie, wyżywienie i co chyba najważniejsze zorganizowanie łódek wędkarskich, odbyło się w miej co by nie powiedzieć radosnej atmosferze.





Niedziela (dzień zawodów)

Przeciwnie do dnia poprzedniego, kiedy to schodząca z jeziora mgła utrzymywała się do godziny ósmej rano, niedziela przywitała nas rześkim pogodnym porankiem. Nie było mgły i wiatru, flauta na jeziorze nie wróżyła nic dobrego. Od samego świtu ruch w przystani był niczym w ulu. Wodowanie łódek, mocowanie silników, ustawienia echosond, ostatni przegląd wędzisk i przynęt. Każdy z zawodników uwijał się jak w ukropie aby zdążyć przed oficjalnym otwarciem zawodów, które obyło się o godzinie siódmej rano.

Otrawcie imprezy oraz odprawę techniczną poprowadził prezes Koła Karp w Złocieńcu i sędzia główny zawodów Tomasz Łajczak. Przywitał zawodników, patronów medialnych w tym wypadku naszą ekipę „WW”, Miasto Złocieniec oraz Okręg PZW w Koszalinie. Zapoznał zawodników z regulaminem zawodów i łódki ruszyły na otwarte wody Jeziora Siecino.









Jak to w życiu bywa nie wszystkie obrane wcześniej strategie przyniosły pożądany efekt. Książkowe miejscówki typu podwodne górki i ich stoki były całkowicie bezrybne. Pojedynczych zapisów, które można było uznać jako szczupakowe było jak na „lekarstwo”. Najlepszym rozwiązaniem - tu wygrali ci, którzy zaplanowali tak od początku trwania zawodów - było szukanie ryb w paśmie trzcin oraz u przybrzeżnych gwałtownych spadkach dna, a tych na Siecinie nie brakuje. W tych miejscach zapisy echosond pokazywały liczne ławice okoni, co z tego skoro ryby były chimeryczne i całkowicie nie zainteresowane podtykanymi pod nos wabikami.

































Pięciogodzinna (tylko jedna) tura zawodów szybko dobiegała końca i zawodnicy ruszyli w kierunku przystani, gdzie czekał na nich komitet sędziowski. Nastąpiło odbieranie kart zawodników i podliczanie punktów. Komisja miała pełne ręce roboty bo jak się finalnie okazało, niektórym zawodnikom dopisało szczęście i ryby zostały złowione, w tym okonie i szczupaki. W oczekiwaniu na wyniki zawodnicy mogli posilić się ciepła strawą, gorącą kawą, herbatą a kto sobie życzył napojami chłodzącymi.









Wyniki pierwszej szóstki ( na foto od prawej):

1 miejsce - Jerzy Gorczak Świdwin

2 miejsce - Łukasz Witczak ZŁocieniec

3 miejsce - Robert Stanek Złocieniec

4 - miejsce Piotr Kaczmar Złocieniec

5 miejsce - Józef Fedorowiat Złocieniec

6 miejsce - Maciej Hurka Kalisz Pomorski

Nad bezpieczeństwem zawodników czuwali WOPR Złocieniec oraz strażacy z jednostki OSP w Złocieńcu, którzy przez cały czas trwania zawodów systematycznie swoją szybką łodzią odwiedzali wędkujących na rozległych wodach Siecina.

Tekst i Zdjęcia Norbert Stolarczyk

