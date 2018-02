Najnowsze wydanie



Wiadomości Wędkarskie 03/2018

Drodzy Czytelnicy!



Przed nami wiosna, choć można odnieść wrażenie, że zaczęła się w styczniu. Tak ciepłej zimy dawno nie było. Lód skuwający nasze akweny rzadko przekraczał 10 cm. W styczniu odwołano wiele zimowych zawodów, w tym planowane na mazurskich jeziorach podlodowe mistrzostwa Polski. Gdy oddajemy do druku marcowe „WW”, właśnie zaczyna się luty. Czy będzie łaskawszy dla zimowych wędkarzy? Niebawem się przekonamy. W pierwszych dniach marca zwykle udaje się jeszcze wejść na lodową taflę. Najbezpieczniejsze są zacienione drzewami niewielkie akweny ze stojącą wodą. Lód utrzymuje się na nich najdłużej. Nasz autor, Piotr Berger, zaprasza na zamarznięte starorzecza, które łączą się z macierzystą rzeką. Bywa, że obfitują w okazy płoci, okoni i innych rzecznych ryb. Najpierw zapuszcza do przerębla błystkę podlodową, następnie duże i małe mormyszki – „Starorzecza z lodową taflą” str. 20. Zapytaliśmy naszych autorów, gdzie w marcu warto wybrać się na ryby. Mają wiele trafnych pomysłów. Oprócz wyprawy na ostatni lód i żerujące pod nim okonie, polecają metodę spławikową i łowienie jazi w małych rzekach oraz rozlewiskach, feederową zasiadkę nad dużą rzeką z wątróbką na haczyku, która może skusić grubego klenia, albo wyprawę ze spinningiem na bałtyckie trocie. A może już czas na rozpoczęcie sezonu karpiowego? Każdy Czytelnik z pewnością znajdzie coś dla siebie… Wiosną większość rodzimych gatunków ryb szykuje się do tarła. W listach, e-mailach i na forach internetowych pytacie, czy etyczny wędkarz powinien w tym okresie wychodzić z wędką nad wodę? Dlaczego regulaminy łowisk zezwalają na stosowanie w kwietniu dużych, typowo szczupakowych i sandaczowych sztucznych przynęt? Czy mamy prawo łowić szczupaki i okonie na spinning w pobliżu majowych tarlisk leszcza i płoci? – Odpowiedzi na te i inne pytania szukał dr Paweł Oglęcki. Gorąco zachęcam do lektury artykułu pt. „Czy łowić w czasie tarła” str. 70. Życzę Wam bezpiecznego wędkowania na marcowym lodzie i wspaniałych wiosennych okazów!





Redaktor Naczelny

ANDRZEJ ZIELIŃSKI Galeria łowców W poszukiwaniu głodnych okoni Sebastian Kowalczyk Tak łowię jazie Piotr Berger Na wątróbkę Krzysztof Szymański Trociowe rozterki Kamil "Łysy Wąż" Walicki Morskie sandacze Majki Pecyna Pstrągi wczesnej wiosny Ryszard Kuna Zanim zniknie lód Sebastian Kowalczyk Starorzecza z lodową taflą Piotr Berger Pierwsze ryby wiosny Paweł Ściborowski Uwalniacze przynęt trociowych Kamil "Łysy Wąż" Walicki Co pstrągi lubią najbardziej Sebastian "rognis_oko" Kalkowski Boczny sonar dla każdego Cezary Karpiński Przynęty na duże ryby Łukasz Kalmus Gdzie ukryty jest haczyk? Sławek Kurzyński Zapytaj Kogatę Ewelina Wernicka Wczesnowiosenne karpie Przemysław Mroczek Ciężarki i klipsy Przemysław Mroczek Czy te oczy mogą kłamać... Kuba Chruszczewski Spławiki do bata i zestawu skróconego Józef "Batman" Wróblewski Atlas ryb polskich - sapa Andrzej Kapusta Łowcy talentów Ewelina i Wojciech Werniccy Całoroczne łowienie kleni na muszkę Piotr Zieleniak Nowości oprac. Marek Kluczek Konger nowości 2018 oprac. K.Ż. Prawnik radzi - Reklamacja wadliwego sprzętu Cezary Szczepaniak Troć Iny 2018 Norbert Stolarczyk Dumne ze swojego hobby kaes Jak to się robi w Szczecinku Marek Kluczek Czy łowić w czasie tarła Paweł Oglęcki Śmieci Sebastian Kowalczyk Wisła w okolicach Grudziądza Piotr Berger Wrocławska "Rio Anaconda" Piotr Kondratowicz Roztoczańska księżniczka Krzysztof Szymański Kłamczuchy z Karlskrony Kamil "Łysy Wąż" Walicki Liga Polonusów oprac. Piotr Berger Czysta przyjemność Ryszard Kuna Palce lizać Wojciech Charewicz